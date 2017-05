Vibra, carisma y talento local “Golpe Tierra” de Madison

Por Chiara Mussari

La banda local Golpe Tierra aceptó de hacer una entrevista para hablar sobre diferentes aspectos de la banda y de su nuevo disco “Golpe con golpe”. Como amante de la música y del baile, descubrì la banda por caso, un día como un otro en búsqueda de energía buena! Me encantó no solo para la buena música que tocan sino también para el carisma que todos tienen en el tocar! Entonces es un placer grande hablar de un grupo local que hace Arte con la A maiuscola. Un arte verdadera, hecha de trabajo y voluntad de hacer música. Un grupo que merece ser conocido y apoyado no solo desde el periódico La Comunidad News, İ sino también desde la comunidad de Madison! Y en el bar Café Coda, escuchando jazz, empieza la entrevista con dos de los miembros:

1. ¡ Bienvenidos! Me siento muy emocionada de hacer esta entrevista porqué es la primera. Richard y Juancho/ í Gracias!

2. Cuentenme del grupo Golpe Tierra y ¿Quiénes lo forman y cómo naciò la idea de formarlo?

Richard / Así que eso se formó en el 2009. Yo tenía un amigo de Perú que se llama Juan Daniel Pastor y que estaba viviendo en Chicago. Nos reunimos y tocamos una vez en Chicago, y por poco no hicimos nada. Después, vino Juan Medrano “Cotito” (músico,compositor, Maestro del Cajón Peruano y Cantautor maravilloso) y yo y Nick Moran ( otro componentes de la banda), lo acompañamos, y en este proceso empezamos a aprender sobre la música afro-peruana, porqué él es un gran conocedor de esta música. Uno de sus temas se llama “golpe tierra”, un baile antiguo de una comunidad afro-peruana del norte, y desde ahí nació el nombre. Después Juan Daniel se fue a Chicago y nosotros seguimos tocando, así que con Juancho, que era y es un gran cajonero, que tocaba música española, comenzamos a formar la banda tocando música más original, conectando nuestras propias ideas con la música afro-peruana.

3. ¿Qué tipo de música tocan?

Juancho/ Es una mezcla de dónde venimos todos, de nuestras raíces, de nuestros padres, de la música que nos gusta y con la que hemos crecido, así que es un género musical de cualquier lado, con base peruana. Un género particular que ya no se hace mucho, y que lo estamos rescatando.

4. ¿Qué mensaje quieren transmitir con su música?

Richard/ bueno, queremos transmitir la idea que esta es música que se puede definir arte, música original y mantener sus raíces para que no se pierda. Continuar transmitiendo la música que nuestros padres nos heredaron y no dejar que se muera. La idea también está en el nombre de la banda: cuando todos golpeamos la tierra, con los pies y con las manos, nos sentimos unidos en una comunidad grande, donde todos somos iguales. Esto es un mensaje importante, la idea de estar juntos y compartir las mismas cosas en un mundo donde, a veces, es difícil vivir si lo hacemos solos.

5. ¿Qué influencias (no solo musicales) tiene cada uno de ustedes y cómo influyen en la música del grupo?

Juancho / Creo que lo influye un poco como somos cada uno de nosotros, que somos bastante diferentes, pero nos conectamos profundamente con la música. El proyecto que estamos haciendo nos gusta muchísimo y nos mueve. A mi personalmente me influye mucho la política, la actualidad, la historia, y intento de llevar ideas, de como me siento, y la energía que pongo a las cosas. Las canciones que hemos hecho para el disco, están llenas de esto, y yo voy tirando siempre un poco por ahí. Me influye mucho todo lo que está pasando alrededor, y en el mundo. Gasto mucha energía y tiempo leyendo cosas.

Richard/ En mi caso, habiendo crecido aquí en Madison, la influencia es mi familia, mi abuelo y mis tíos que tocan la guitarra, que tocan música andina y eso fue mi primer amor. Y comencé a aprender más de la música. Ahorita estamos escuchando Charlie Parker, por ejemplo, que es una de las influencias que tenemos en el grupo, en la música que hacemos, y también Carlos Aire, Juan Medrano Cotito, toda la música peruana. Y cada uno de estos maestros es como un hermano, son parte de la familia, y están en la música del grupo. Yo creo que tocar esta música es una manera de sobrevivir culturalmente en un ambiente donde esto es difícil porque hay otra cultura. Estando aquí, en los Estados Unidos, si no hacemos esto, nos volvemos locos!

6. Cuentenme de su nuevo disco “Golpe con golpe” ¿Cómo nació el proyecto? ¿ Porqué este título?

Juancho / “Golpe con golpe” se puede interpretar, en la comunidad hispanohablante, de muchísimas formas, puede evocar a golpe con golpe cuando tu estas tocando algo, golpe con golpe cuando alguien te da un golpe y tu le devuelves otro golpe, es un significado que puede ser interpretado de diferentes maneras, y el disco se llama así porque una de las canciones contenida en el disco se llama Golpe con golpe y trata de lo que estamos haciendo, en concepto musical y ideológico; y habla un poco de la banda, un poco del sonido, un poco del proyecto, y tiene bastante musicalidad. Golpe y más golpe y más golpe es lo que queremos hacer.

Richard/ Uno hace “pim”, el otro hace “pum” y estamos rítmicamente comunicando. Una forma de comunicación, un deseo de poder hacer todo a la vez, sentir la música de Charlie Parker, y en al mismo tiempo tocar música peruana. Todo a la vez. !Por que sino tu cuerpo lo extraña y te lo pide!

7. ¿Que difícil es hacer buena música, arte, en una ciudad como Madison?¿ Que función tiene un lugar como el Café Coda y cuan importante es que existan lugares como este para que se apoyen?

Richard / Para mi, para Juancho, para muchos de nosotros que estamos aquí es muy importante, pero para mucha gente allá (que está afuera) no tiene ninguna importancia. Así que esta es la realidad de la situación; pero es tan bonito poder encontrar momentos donde tu sientes que hay mucha gente que piensa como tú, que hay muchos aliados, y hasta gente que piensa como tú, !termina pensando como tú! Y crear eso es la misión, y es difícil ser una minoría dentro de una mayoría, en un país como los Estados Unidos, ! Y de esto se podría hablar toda la noche!

Juancho/ es difícil hacer este tipo de música aquí en Madison. Porque cuando tú haces este tipo de música que está lejos de lo que es el ambiente, es difícil agarrarse de algún lado. Hay un vacío, es como ir contra la marea; estás aquí, en el frío, con gente muy blanca y pelirroja, haciendo música de herencia africana y que tuvo muchísimos años de colonización, y es bien difícil hacerlo. Pero sitios como el Café Coda, crean un vínculo muy grande y se abre a la necesidad de que esa música pueda ser compartida. Uno de los países donde hay más música latinoamericana es este país, los Estados Unidos; porque un montón de latinos han salido de su país en busca de posibilidades. La eterna búsqueda del artista, en poder superarse, y en este país se encuentra muchísima gente así. Y es normal tener la necesidad de tocar esta música.

Y no es difícil solo en Madison, sino en todas partes de los Estados Unidos. Ciudades más grandes están en la misma situación, quizás a una escala diferente. Estamos todos en la misma lucha, y los artistas nos damos fuerza entre nosotros. Durante el día yo tengo la fortuna de trabajar con niños latinos nacidos aquí, “madisonianos”, pero no son considerados como tales aunque ellos se sienten parte integrante de esta cultura. Esta es la situación, y es difícil crear las condiciones para desarrollar este proyecto “Golpe con golpe”.

¿Dónde se puede buscar datos y noticias del grupo: website, redes sociales?

Juancho/ Tenemos un website que se llama http://golpetierra.com/. Tenemos también la página facebook: “Golpe Tierra”. En facebook se pueden encontrar las informaciones de contactos y estar siempre actualizados sobre los eventos donde estamos involucrados.

9. Cuéntenme sobre el lanzamiento del nuevo disco el 13 de mayo.

Juancho / Nos gusta mucho la fiesta, la parranda, y hemos intentado hacer algo un poquito más abierto, y vamos a tener una exposición de arte de una artista venezolana; vamos a tener un Dj que naciò en Lima y vivió en Venezuela y ahora vive en Chicago, vamos a tener comida venezolana (el carrito con empanadas) y nosotros vamos a estar tocando. Van a estar bailarines, vamos a proyectar un video, así que vamos a tener muchas ramas artísticas.

Richard/ Y estará chévere porque el local donde hacemos este evento está muy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, porqué es un lugar que está enfocado en el arte.

Juancho/ Va a ser una noche de cultura, una sobredosis de cultura y arte que hará que te vayas de ahí entonado y siendo otra persona. La presentación del disco es el acto principal, es una celebración en grande de la primera grabación que tenemos. !Todo hecho en casa, un producto local!

Richard / El Art-in hospeda siempre cosas experimentales, /Y eso es un experimento también, vamos a ver!

10. ¡Gracias por el tiempo ofrecido ! Fue un placer hacerles la entrevista !

Richard y Juancho/ Gracias a ti! Una muy buena entrevista! Y cuando se publique nosotros la compartiremos.

11. Quiero terminar con un consejo: cada Jueves el Café Coda (113 W Dayton St, 53703, Madison, Wi) hospeda el grupo. Así que hay la extraordinaria posibilidad de escuchar esta maravillosa música y recargarse de muy buena energía, vayan a averiguar en persona, los integrantes de la banda se sentirán felices de ver nuevas caras!