Fecha límite de impuestos: 15 de abril del 2019

El Departamento de Ingresos de Wisconsin inicia la temporada de impuestos.

Fecha límite de impuestos: 15 de abril de 2019.

La Comunidad News

MADISON – (01/28/19) La temporada de impuestos de Wisconsin, como la temporada de impuestos federales, comienza oficialmente. El Departamento de Ingresos de Wisconsin (DOR, por sus siglas en inglés) espera que la actividad de presentación sea dinámica, especialmente durante las primeras semanas y las últimas semanas de la temporada. La fecha límite para presentar el impuesto a la renta individual de este año es el lunes 15 de abril. El DOR desea recordar a los contribuyentes que no presenten hasta que tengan todos sus documentos fiscales. Tener que presentar una declaración enmendada más tarde retrasará significativamente un reembolso.

“La mayoría de los contribuyentes de impuestos presentan sus declaraciones electrónicamente, y nos complace verlo porque es más seguro y casi siempre resulta en un reembolso más rápido”, dice el Secretario del Departamento de Ingresos de Wisconsin, Peter Barca. “De los más de tres millones de declaraciones individuales de impuestos a la renta que el departamento recibió el año pasado, poco menos del 87% se presentaron electrónicamente”, señaló el secretario de la entidad.

Las personas pueden usar la herramienta en línea gratuita, rápida y precisa de Wisconsin E-file para presentar sus impuestos estatales a los ingresos, o pueden optar por usar software de terceros de un proveedor aprobado. Al igual que otras herramientas en línea, Wisconsin E-file realiza los cálculos necesarios para evitar errores y permite el depósito directo o el retiro de una cuenta bancaria.

“Proporcionar un excelente servicio al cliente es muy importante para nosotros”, señala el Secretario Barca. “Alentamos a los contribuyentes con preguntas a enviarlos en línea o llamar a la línea de servicio al cliente individual de DOR al 608.266.2486”.

Los contribuyentes encontrarán una serie de recursos útiles disponibles en el sitio web de DOR en www.revenue.wi.gov, que incluyen: una lista de sitios de ayuda con impuestos gratuitos en todo Wisconsin y más información sobre ellos.

• una solicitud en línea que verificará el estado de su reembolso

• una aplicación móvil disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Apple o Android

• El centro de video del DOR con información sobre la presentación electrónica de solicitudes, la ayuda impositiva gratuita y los créditos impositivos.

Al igual que en años anteriores, el DOR no puede emitir reembolsos hasta el 1 de marzo, si no puede verificar el salario y la información de retención de los empleadores.

CONTACT: Patty Mayers, Communications Director DORCommunications@wisconsin.gov or 608.266.2300

En la reunión mensual de La Sup, a invitación de esta organización que cuenta con más de 50 agencias, Juan Carlos Reyes, Coordinador del Departamento de Revenue de Wisconsin, presento un amplio informa sobre el inicio del pago de impuesto estatal y federal de los ciudadanos de esta capital y del país. Haciendo énfasis que los impuestos deben ser pagados hasta el 15 de abril, pasada esta fecha los que no hagan será pasible a penalidades de carácter económico, como ser pago de multas e intereses que son bastante fuertes. Recomendó a los asistentes a la reunión exhotar a sus dependientes cumplir esta obligación sean o no documentados.