FUNNE, un espacio para personas latinas con condiciones especiales

El programa está abierto desde el 2000 y tiene las puertas abiertas para todo aquellos que requiera algún tipo de orientación.

Liliam Post, directora de la organización explica que es un programa del Centro Católico Multicultural para que las familias aprendan y tengan oportunidades de cómo tratar a las personas con algún tipo de discapacidad.

Por Dante Viscarra y Angy Barrero

Las condiciones en los países del sur y del centro de América no siempre son las mejores para todos. Algunos logran acomodarse y tener una mejor calidad de vida y mientras tanto, otros toman la decisión de coger sus maletas y salir de su tierra natal en búsqueda de mejores oportunidades.

Salir de la zona de confort y emprender un viaje fuera de casa, dejando atrás la comida, la cultura, la gente, la familia, entre otros privilegios con los que cuentan la mayoría de los latinoamericanos; desde ya es una tarea dura, pero el reto se vuelve más intenso cuando quien nos acompaña es una persona que tiene alguna condición de discapacidad.

El Centro Católico Multicultural acoge a toda la comunidad latina y ofrece programas de acuerdo a la necesidad que cada persona tenga, mediante la prestación de servicios educativos, actividades espirituales y culturales de reconocer y respetar la dignidad de cada persona.

Funne, Familias Unidas con Niños con Necesidades Especiales, es uno de los programas con los que la Institución brinda apoyo y tiene como objetivo acompañar y capacitar a las familias que tienen adultos y niños con discapacidad, Liliam Post es una nicaragüense que lleva más de 40 años viviendo en Estados Unidos, es la directora de dicha iniciativa y habló para La Comunidad News sobre su experiencia.

Aunque Post lleva gran parte de su vida fuera de Nicaragua, su intención de apoyar a la comunidad latina se mantiene intacta y su corazón se llena de alegría y motivación al ver cómo cada familia recibe oportunidades y aprendizaje sobre el cuidado de sus parientes, esta labor la desarrolla en Funnes desde el año 2000 y aunque a la organización han ingresado niños que ahora son adultos siempre están en un espacio de su vida y los considera su familia.

“Se ofrecen varios talleres y seminarios en español para familias y cuidadores que tienen niños con discapacidad, estos eventos ocurren regularmente a lo largo del año, cubriendo temas como: comprender y reducir problemas de conducta, ayudar a los niños con necesidades especiales a comunicarse, reducir el estrés de los cuidadores y mejorar la interacción social de los niños con necesidades especiales” aseguró Liliam.

Funne proporciona recursos educativos para que las familias sean más conscientes de las causas y la gestión de la discapacidad de sus parientes. Además es un factor importante que permite su inclusión en la sociedad aprendiendo como convivir y tener pleno desarrollo aun al tener algún tipo de discapacidad.

“El aislamiento al que se enfrentan las familias y los niños con discapacidades disminuye a medida que se encuentran con personas que enfrentan algunos de los mismos desafíos y pueden compartir sus inquietudes en el idioma con el que se sienten más cómodos. Combinados, estos elementos continuarán uniéndose y guiando a las familias latinas con niños con necesidades especiales” manifiesta la directora de Funnes.

En ocasiones cuesta creer que todos los beneficios y oportunidades que entrega esta organización son sin esperar nada a cambio, pero es cierto; sencillamente su propósito es tender una mano a aquel que lo necesita a través de la consigna “hacemos una diferencia, una persona cada día”.

Post reconoce que liderar esta organización trae grandes aprendizajes, entre ellos, valorar lo poco que se tiene “caminar paso a paso con familias y después verlas más adaptadas y manejando la situación de una manera más fácil y que ellos mismos descubren que pueden sobrevivir, ha sido una bendición para mí”.

De igual manera explicó que siempre ha creído que los niños apoyados de sus padres llegan al éxito o triunfo y se convierten en “niños fuertes y seguros de sí mismos, los niños que tienen discapacidades pueden tomar decisiones y son valientes, aprenden a creer en su capacidad, a través de su interacción con los padres y de los que están a su alrededor”.

Funne trabaja con organizaciones y voluntarios que brindan información y asesoría a los que la necesitan y de acuerdo a cada caso se abren historiales, se remiten con los especialistas, se dictan conferencias, se ponen en entrenamiento a los familiares que cuentan con algún tipo de discapacidad y entre otras herramientas se ponen a disposición de la comunidad para que lleven su vida con más facilidad.

Todos estos beneficios y apoyos para las familias no serían posibles sin la voluntad de todos los colaboradores y del respaldo monetario del fondo “Apostolate for Persons with Disabilities” al igual que la Fundación de la Epilepsia quien nos brinda su apoyo con el doctor Gibbons; Claribel, Dennis, Dulce, Jenni, y muchos otros profesionales que de una u otra manera aportan su grano de arena para nuestra comunidad.

Cualquier persona que tenga algún familiar con alguna condición de discapacidad puede acercarse al Centro Católico Multicultural, ubicado en 1862 Beld St., Madison WI donde encontrará toda la información pertinente que requiere.