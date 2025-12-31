Polémica en Milwaukee: MATC elimina la Oficina de Servicios Estudiantiles Multiculturales tras más de 50 años de apoyo a estudiantes diversos

La Comunidad News Online

Nelson Goodson, defensor de Derechos de civiles

Madison.— De acuerdo con información difundida por la prensa estatal, este medio digital tuvo conocimiento de la eliminación de la Oficina de Servicios Estudiantiles Multiculturales del Colegio Técnico del Área de Milwaukee (MATC), una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles.

Según el activista comunitario y defensor de los derechos de los inmigrantes, Nelson Goodson, la medida fue impulsada por la administración del presidente de MATC, Dr. Anthony Cruz, y pone en riesgo a miles de estudiantes pertenecientes a comunidades históricamente marginadas.

Goodson ha exigido públicamente que la Junta Directiva de MATC rescinda de inmediato el contrato del Dr. Cruz, argumentando que la eliminación de esta oficina representa un grave retroceso institucional. Durante más de cinco décadas, la Oficina de Servicios Estudiantiles Multiculturales brindó atención bilingüe y culturalmente pertinente a estudiantes de comunidades latina/hispana, asiático-americana, afroamericana y nativa americana.

En declaraciones a Hispanic News Network U.S.A. (HNNUSA), Goodson sostuvo que la decisión de sustituir esta oficina por la nueva Oficina de Impacto Comunitario, la cual ofrece únicamente servicios generales, ha generado un vacío crítico en la atención estudiantil.

“Los estudiantes ya no cuentan con consejeros que comprendan sus realidades culturales y lingüísticas. Esto los deja vulnerables al fracaso académico, especialmente cuando enfrentan barreras administrativas cada vez mayores”, señaló Goodson.

El activista también afirmó que la eliminación de estos servicios forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), los cuales —según dijo— fueron creados originalmente como resultado de la presión organizada de las comunidades para garantizar la permanencia y el éxito académico de los estudiantes de color en MATC.

Goodson calificó estas acciones como ilegales e inconstitucionales, y denunció que, desde su contratación en junio de 2024, el Dr. Cruz no ha implementado iniciativas sustantivas que justifiquen su permanencia en el cargo. Actualmente, el presidente de MATC percibe un salario anual de 285,000 dólares, además de otros beneficios.

Hasta la fecha, agregó Goodson, la administración del Dr. Cruz ha concretado al menos dos acciones significativas: la eliminación de la Oficina de Servicios Estudiantiles Multiculturales y el despido injustificado de cuatro especialistas en servicios estudiantiles.

