PSG y Liverpool sobreviven el grupo de la muerte

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Paris Saint-Germain y Liverpool sobrevivieron al Grupo de la Muerte de la Liga de Campeones. Tottenham se instaló también en octavos de final, y la Liga Europa terminó como exiguo consuelo para los italianos Napoli e Inter.

El tridente ofensivo conformado por Kylian Mbappé, Neymar y Edinson Cavani estuvo en todo su esplendor para vapulear 4-1 a Estrella Roja. Los campeones de Francia se clasificaron a octavos como primeros del Grupo C, en el que tres equipos de alto calado llegaron con opciones de avanzar o quedar fuera en la sexta y última jornada.

“Sabíamos que éste grupo sería muy duro, y que nada se definiría sino al final”, señaló el brasileño Marquinhos, quien aportó el otro tanto del club parisiense. “Logramos terminar en la cima, lo que es muy bueno y nos da una ventaja para la siguiente fase”.

Liverpool se quedó con el otro boleto tras doblegar 1-0 al Napoli en Anfield, una victoria que cuajó con apuros. El gol de Mohamed Salah en el primer tiempo y una providencial atajada Alisson Becker en los últimos minutos sacaron a flote a los finalistas de la pasada edición.

Hizo la atajada de la campaña”, resaltó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp. “No tengo idea de cómo la logró. Gracias a Dios lo tenemos”.

Gracias a un empate 1-1 ante Barcelona en el Camp Nou, Tottenham se apoderó de la segunda plaza del Grupo B, donde el Inter de Milán se atascó como tercero al igualar con idéntico marcador como local ante el eliminado PSV Eindhoven.

“Lo dejamos todo para el final”, dijo Harry Kane, atacante del club londinense. “Afortunadamente, el PSV consiguió un empate que nos ayudó, y un empate de visita ante el Barcelona no es un mal resultado”.

Borussia Dortmund se quedó con el primer lugar del Grupo A en virtud de su victoria 2-0 ante Mónaco. El Atlético de Madrid se dejó quitar la punta al no pasar del 0-0 en su visita al Brujas belga.

“No pudimos ganarlo y, ahora, a esperar a ver quién nos toca”, lamentó el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone. “Nunca se sabe qué esperar. Será lo que tenga que ser”.

El sorteo para definir los cruces de octavos se realizará el lunes.

Porto había asegurado ya el primer puesto del Grupo D, antes de superar 3-2 al Galatasaray. Schalke, que tenía ya en el bolsillo el segundo lugar, se impuso 1-0 al visitante Lokomotiv de Moscú tras el gol de Alessandro Schopf en la prolongación

El misterio por resolver en esa llave era el dueño del boleto de la Liga Europa, que acabó en manos del Galatasaray turco pese a la derrota.

Los ganadores de cada grupo chocarán contra los segundos, según lo defina el sorteo, y serán locales en la vuelta de los cotejos de octavos. Los clubes que quedaron terceros se insertarán en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, cuyo sorteo se llevará a cabo también el lunes, en las oficinas generales de la UEFA.

En la caldera de Belgrado, Cavani y Neymar marcaron los primeros goles del PSG tras ser asistidos por Mbappé. El juvenil prodigio de 19 años dio otra exhibición de velocidad, potencia y regates, poniéndole sello a la victoria con un gol en la prolongación. Marquinhos también anotó para PSG, luego que Marko Gobeljic había descontado para Estrella Roja en el segundo tiempo.

PSG avanzó como primero de la llave, con una ventaja de dos puntos sobre Liverpool. Napoli tendrá que conformarse con disputar la Liga Europa por segunda temporada seguida.

El mexicano Hirving Lozano dio la ventaja al PSV en Milán a los 13 minutos. Aunque el argentino Mauro Icardi rescató la igualdad, ésta no bastó para que el Inter quedara apeado del máximo certamen del continente.

“Estamos decepcionados”, reconoció el técnico Luciano Spalletti. “Estuvimos un poco nerviosos, un poco desunidos. Y jugar con desesperación no te lleva a nada. Cuando algo tan importante está en juego, la situación no es fácil, y si uno no mantiene la compostura, todo se vuelve más complicado”.