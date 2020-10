111,000 residentes de Wisconsin podrían no haber reclamado cheques de estímulo

Por Rafael Viscarra

IRS Inernal Revenue Service

Madison.- IRS informa que más de cien mil residentes de Wisconsin podrían no haber reclamado sus cheques federales de estímulo para el coronavirus, pero aún pueden ser elegibles para recibir el dinero correspondiente al paquete de estímulo federal CARES ACT aprobado por el Congreso Federal y promulgado por el presidente Dunald Trump.

Según IRS, muchos de los que aún no han reclamado sus cheques son personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos porque tienen bajos ingresos o ningún ingreso, y son personas que tienden a mudarse con frecuencia y es posible que no tengan las direcciones actuales registradas con el IRS.

El portavoz del IRS, Christopher Miller explicó que hay tres requisitos principales para ser elegible: “Si es un ciudadano estadounidense o un extranjero residente, tiene un número de Seguro Social elegible para trabajar y no puede ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona”.

Las personas que son elegibles pueden recibir hasta $1,200 bajo el programa. Las parejas casadas pueden recibir hasta $2,400 y las personas con hijos menores de 17 años podrían recibir $500 adicionales por cada hijo.

Los pagos de estímulo comenzaron a enviarse a los estadounidenses a finales de abril, y el IRS dijo que más de 160 millones de personas en todo el país han recibido pagos en virtud del programa a principios de septiembre.

Para aquellos que no presentan una declaración de impuestos y que aún podrían ser elegibles para recibir su pago de estímulo, el IRS ha creado un portal en línea gratuito para reclamar su pago. La herramienta fue creada para personas que ganan menos de $12,200 al año, parejas casadas que presentan una declaración conjunta y que ganan menos de $24,400 al año y aquellos sin ingresos.

La fecha límite para reclamar el dinero del estímulo a través del portal en línea para “no contribuyentes” del IRS es el 15 de octubre, pero las personas también pueden esperar hasta 2021 para reclamar el pago del estímulo como crédito en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2020.