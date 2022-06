2022 Dane Dances! – Todos los viernes de agosto￼

Una de las mejores bailarinas de Salsa de Ecuador en Madison, Paulina con “El Mero de la Salsa”

“UNA TEMPORADA DE CELEBRACIÓN”

Dane Dances se complace en dar inicio a nuestra 23RD temporada el viernes 5 de agosto de 2022 Como novedad este año, animaremos a los niños a bailar con canciones y música que conocen y haremos que los adultos bailen con ellos durante el baile familiar a partir de las 5:30 p. m. Este año, Dane dance celebra las contribuciones de aquellos que nos han dejado demasiado pronto. Nos negamos a olvidar sus contribuciones a Dane Dances a lo largo de los años.

Laurie Burnstein Mlatawo alias “DJ Laurie”. DJ Laurie fue el DJ de Dane Dances durante muchos años, manteniendo la pista de baile animada con salsa y baile en línea. DJ Laurie trajo una alegría excepcional a todos, el Dane Dances “MAGIC”.

William (Bill) Thomas Patterson. Bill fue miembro fundador de la junta de Dane Dances y disfrutó fotografiando los eventos, tomando miles de fotos. Bill sirvió en todos los comités de Dane Dances. Bill era un voluntario entusiasta.

John Patrick Conway nos dejó este año. John fue vicepresidente de la junta de Dane Dances durante muchos años, director de escena y presidente del comité de la banda. John era nuestro Pacificador.

Dane Dances está dedicando esta temporada de celebración a nuestro gran socio Monona Terrace por su 25 aniversario y ser el mejor socio que uno podría tener para todo el servicio de Dane Dances a nuestra gran comunidad.

Baila con uno de los mejores nuevos conjuntos de Salsa LATIN PRIDE ORQUESTA a las 6:00 PM. Continúe bailando toda la noche con una de las mejores bandas vocalistas de pop y R & B del Medio Oeste, EDDIE BUTTS BAND a las 8:00 p.m.

Semana 2: 12 de agosto, disfrute de un fenómeno de entretenimiento que energiza a las audiencias de todo el mundo con un atractivo público universal, BBI a las 6:00 p. m. Disfruta del infierno del ritmo Disco y el ritmo del funky Soul con la banda de baile favorita de Madison, VO5 a las 8:00 p.m.

Semana 3: 19 de agosto, salga a ver el estreno de la Latin-Soul Band de Madison, reuniendo el fuego del ritmo latino y el groove del Soul, DEL MAD a las 6:00 PM. Continúe el ritmo durante la noche con un artista internacional de grabación de salsa con un estilo de música latina de alta energía. Un show que no te querrás perder con LUISITO ROSARIO a las 20:00 horas. Luisito fue el vocalista principal del legendario Larry Harlow de la famosa orquesta Fania AllStars durante 23 años.

Diversidad total: Bolivia, Africa, Turquía y Rusia presentes

Semana 4: 26 de agosto, a lucirse bailando con OF ELEMENT & THE STORM CHASER ORCHESTRA CON INVITADO ESPECIAL: TL WILLIAMS a las 6:00 p. m. The Sisters Of Element (SOE) es una de las mejores artistas de R&B del Medio Oeste. Su álbum “Love Changes” es uno de los mejores álbumes del país. Producida por TL Williams.

TL Williams es escritor, productor, actor y gran animador. Su exitosa canción, “Gettin Mo Money Than You” encabezó las listas con cuatro millones de visitas en YouTube. TL fue elegido compositor del año, produjo cinco canciones del nuevo álbum “WOMAN” de Syleena Johnson y canciones para otros artistas destacados.

Sigue sintiendo el funk con la mejor banda de baile y espectáculo de Chicago SOUNDS OF SLAVE R&B BAND con Old School Funk a las 8:00 p

¡Estamos emocionados de estar de regreso! Únase a nosotros mientras nos reconectamos después de un largo par de años de cuidarnos, usar máscaras y distanciarse socialmente para superar la pandemia de Covid 19. Los invitamos ahora a salir, saltar, bailar y juntarse.

¡Dane Dances agradece a todos nuestros patrocinadores, amigos y voluntarios que nos permiten continuar con la tradición local de música, baile y espíritu comunitario gratuitos y para toda la familia todos los viernes de agosto en la azotea de Monona Terrace! ¡Este año estamos invitando y llegando a todos los grupos étnicos, asociaciones y empresas para ayudarnos a conectarnos y hacer que todos sientan la “MAGIA” de bienvenida de Dane Dances!

Para ser voluntario: https://signup.com/go/zmknhxy

Para patrocinar: https://danedances.org/sponsors.php

De 5:30 p. m. a 9:30 p. m. Monona Terrace Rooftop

23RD Aniversario

ONE JOHN NOLEN DRIVE

Madison WI