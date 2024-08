29ª Celebración Anual de Regreso a Clases de 100 Black Men of Madison: Entrega Gratuita de Mochilas para Estudiantes de Dane

Por La Comunidad News Online

Foto proporcionada por 100 Black Men of Madison

Madison.- En un esfuerzo por apoyar a las familias de bajos ingresos del Condado de Dane, 100 Black Men of Madison celebrará su 29ª Celebración Anual de Regreso a Clases con la distribución gratuita de mochilas escolares. El evento tendrá lugar el sábado 10 de agosto, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en el Campus de Madison College, ubicado en el 1701 Wright Street, en la capital del estado.

Este evento, que se ha convertido en una tradición comunitaria, está dirigido a todos los estudiantes de educación primaria y secundaria del condado. Se invita a las familias con recursos limitados a aprovechar esta oportunidad para asegurar que sus hijos comiencen el nuevo año escolar con los suministros necesarios.

Durante la actividad, los estudiantes, acompañados por sus padres o tutores legales, recibirán una mochila nueva equipada con útiles escolares esenciales. La distribución continuará hasta agotar existencias, por lo que se recomienda llegar temprano para garantizar la recepción de los materiales.

Este evento representa un apoyo fundamental para las familias que enfrentan dificultades económicas, permitiendo que sus hijos cuenten con los recursos necesarios para un inicio de clases exitoso. Es una muestra más del compromiso de 100 Black Men of Madison con el bienestar y la educación de los jóvenes en nuestra comunidad.