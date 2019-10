30th celebración anual de gala de Centro Hispano “Esperanza”

Scott López, presidente mes directiva de Centro Hispano.

Con los auspicios de los personeros de Centro Hispano de Dane County, como ya es habitual cada año, con motivo de celebrarse el Mes de la Herencia Hispana en el país, se realizo la celebración del 30th aniversario de esta institución denominada “Esperanza”, en los salones de Park Hotel ubicado en la parte Oeste del Capitolio de esta capital, el sábado 21 de septiembre de este año.

Este evento fue honrado con la presencia de la Alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, el Ejecutivo del Condado de Dane County, Joe Parisi, invitados especiales que patrocinaron financieramente el evento y sus familiares y el público en general que compartir vino, cena y baile a la conclusión del evento con la actuación del Grupo Candela con su vocalista Ángela Puerta de Colombia.

El discurso de bienvenida al acto estuvo a cargo de Scott López, Presidente de la Mesa Directiva de Centro Hispano. Acto seguido tanto la Alcaldesa Rhodes-Conway como el Ejecutivo de Dane County Joe Parisi, felicitaron al Centro Hispano por su 30th aniversario y la positiva labor desplegada durante la presente gestión a favor de la juventud y la comunidad Latina de Madison. El discurso de agradecimiento y clausura del evento a cargo de Karen Menéndez Coller, Ejecutiva de Centro Hispano de Dane County.

En este evento de acuerdo con el programa del día se efectuó la entrega de premios a las personas que se destacaron como voluntarios a colaborar en llevar adelante los programas del Centro, en el siguiente orden cronológico:

PREMIO ILDA C. THOMAS

Aissa Olivarez, abogada del Centro de Leyes de Inmigración de la Comunidad (CILC).

Este año, este premio se le otorgará a Aissa Olivarez, abogada del Centro de Leyes de Inmigración de la Comunidad (CILC). Aissa ha trabajado incansablemente para mantener unidas a las familias en el condado de Dane a través de su trabajo centrado en la defensa de la deportación, y es una firme defensora de la representación universal.

PREMIO VOLUNTARIO MARCUS MILES

Elena Jiménez-Quiroz

La ganadora de este año es Elena Jiménez-Quiroz, quien recientemente se retiró de su puesto como Coordinadora de Impacto Comunitario en United Way of Dane County. Durante años, Elena ha coordinado los United Way Days of Caring anuales en el Centro y ha brindado asistencia valiosa con la celebración de Tres Reyes.

PREMIO ROBERTO G SANCHEZ

Valentina Ahedo, Decana de Campus Madison College Goodman-South.

El premio de este año se otorgó a Valentina Ahedo, Decana del recién construido Campus Madison College Goodman-South, quien se ha dedicado durante décadas a avanzar en los sueños de los estudiantes latinos al mejorar las oportunidades educativas disponibles y brindar un valioso apoyo.

MARIO GARCIA PREMIO JOVEN DREAMER

Yesenia Villalpando-Torres

El premio de este año se entregó a la trabajadora social y activista comunitaria Yesenia Villalpando-Torres Yesenia es una graduada universitaria de primera generación, Dreamer, e incansable defensora de la comunidad inmigrante.

PREMIO VISIONARIO DEL CENTRO

Gary Wolter

El premio de este año se otorgó a Gary Wolter, ex presidente, presidente y director ejecutivo de MGE, cuya dedicación a la misión de Centro y su trabajo para obtener apoyo para la agencia ha sido invaluable.