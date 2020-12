$45 millones en asistencia para restaurantes afectados por la pandemia COVID-19

Por Rafael Viscarra

Tony Evers

MADISON – (12/03/20) Cursa en la redacción de este medio una información de último momento de suma importancia para los propietarios de restaurantes y pequeñas empresas de Wisconsin, que a la letra, dice: “El gobernador Tony Evers anunció hoy con la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin (WEDC) que los restaurantes y otras pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 recibirán $ 45 millones en asistencia, lo que eleva la asistencia total distribuida a las empresas de Wisconsin este año a más de $ 220 millones.”

El programa, We’re All In For Restaurants, está dirigido a empresas en todo Wisconsin que, como lugares de reunión, han sido desafiadas desde el comienzo de la pandemia y son empleadores y miembros de la comunidad. Las empresas elegibles recibirán una subvención de $20,000 para fin de año.

“Los restaurantes y otros lugares han estado entre los negocios más afectados por la pandemia de COVID-19”, dijo el gobernador Evers. “Han tomado decisiones difíciles para mantener seguros a los empleados y clientes al restringir los asientos en el interior, ofrecer entrega y recogida en la acera y proporcionar mesas al aire libre. Apreciamos enormemente los cambios que han realizado para priorizar la salud y la seguridad de nuestras comunidades, pero ahora, con la llegada del invierno, nos complace brindar este apoyo en un momento crítico.”

El programa será administrado por el Departamento de Ingresos (DOR) en colaboración con (WEDC.) A diferencia de las subvenciones anteriores de We’re All In, las empresas no tendrán que solicitar las subvenciones, pero serán identificadas y contactadas directamente por el DOR en función de los registros fiscales estatales de las empresas.

“Tenemos todos los sistemas para desembolsar fondos rápidamente a estas empresas que los necesitan para pasar los próximos meses de invierno. Nuestro personal está listo para ayudar y me complace que podamos ayudar,” dijo Peter Barca, secretario del DOR.

El programa se dirigirá a empresas con ingresos anuales de más de $1 millón y menos de $7 millones. Los programas de subvenciones estatales anteriores se han centrado en empresas con ingresos anuales de menos de $1 millón.

Esta es la tercera fase del programa de subvenciones We’re All In de (WEDC,) cuyo objetivo es ayudar a las empresas a capear la tormenta económica creada por la pandemia. La primera fase otorgó más de $65 millones en subvenciones a más de 26,000 empresas en todo el estado, mientras que la segunda fase actualmente está desembolsando más de $120 millones a más de 24,000 pequeñas empresas en todo el estado.

Los fondos para los programas We’re All In provienen de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), que vence el 31 de diciembre. Aún no se han aprobado fondos federales adicionales para pequeñas empresas.