ABOGADO / DEFENSOR DEL PUEBLO

Ayuda a los adultos con discapacidades a obtener los servicios de atención a largo plazo / apoyo que necesitan. Posición de tiempo completo ubicada en Fox Valley con agencia estatal de derechos de discapacidad. Se recomienda encarecidamente a los miembros de grupos minoritarios raciales / étnicos y personas con discapacidad que presenten su solicitud.

Para un anuncio de trabajo detallado y para enviar un currículum y una carta de presentación, visite: www.disabilityrightswi.org/careers

La fecha límite es el 10 de Octubre del 2019 para consideración prioritaria. Puesto abierto hasta que se llene



Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes serán considerados para el empleo sin importar la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, estado de veterano o discapacidad.

ADVOCATE / OMBUDSMAN



Help adults with disabilities get the long-term care services/supports they need. FT position located in Fox Valley with statewide disability rights agency. Members of racial/ethnic minority groups and persons with disabilities strongly encouraged to apply.

For a detailed job announcement and to submit resume and cover letter go to: www.disabilityrightswi.org/careers

Deadline is 10/8/19 for priority consideration, open until filled.



We’re an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.