 Ahorre tiempo y dinero: Wisconsin ofrecerá presentación gratuita de impuestos en 2025

Madison.- A partir de la temporada de impuestos de 2025, los residentes de Wisconsin podrán aprovechar una nueva opción para presentar sus impuestos estatales y federales de manera gratuita a través del programa Direct File del IRS. Este programa, que busca simplificar el proceso y reducir los costos asociados, ya fue probado en 12 estados, recibiendo críticas positivas por su rapidez y eficacia.

Beneficios del programa

El contribuyente promedio en EE. UU. dedica unas 13 horas y gasta aproximadamente $270 en la preparación de impuestos anualmente. Con el programa Direct File, los residentes de Wisconsin podrán ahorrar este tiempo y dinero al presentar sus impuestos directamente al gobierno, sin necesidad de pagar a terceros o usar costosos softwares de preparación. El IRS estima que el programa piloto de este año permitió a los participantes ahorrar un total de $5.6 millones en tarifas de preparación de impuestos.

Apoyo local y opiniones de expertos

La medida ha sido recibida con entusiasmo por figuras como el gobernador Tony Evers y la senadora Tammy Baldwin, quienes consideran que esta iniciativa traerá grandes beneficios para los trabajadores de Wisconsin. Baldwin comentó que el sistema actual está diseñado para beneficiar a las grandes empresas de preparación de impuestos, lo que ha hecho que los ciudadanos pierdan tiempo y dinero cada año. Con el nuevo programa, espera aliviar esta carga.

Clare Dahl, educadora financiera de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Alicia Vande Ven, voluntaria del Centro de Impuestos Richard Dilley, también expresaron su apoyo al programa. Dahl mencionó que la ampliación del acceso a la presentación gratuita de impuestos es “una buena noticia para todos”, especialmente para aquellos con ingresos limitados que dependen de estos servicios. Vande Ven agregó que Direct File sería ideal para los contribuyentes jóvenes con situaciones fiscales simples, ya que les evitaría tener que gastar en servicios de terceros.

Límites y críticas

Sin embargo, no todos podrán beneficiarse del programa. Por ejemplo, las personas que no hayan presentado una declaración de impuestos en Wisconsin recientemente o que solo residan temporalmente en el estado no serán elegibles. Además, empresas como H&R Block e Intuit (fabricante de TurboTax) han criticado la iniciativa, argumentando que ya existen opciones gratuitas y que este programa representa un gasto innecesario para el gobierno.

Desafíos y alternativas

Para las personas con situaciones impositivas más complejas, Direct File puede no ser la mejor opción. Muchas personas acuden al Centro Dilley con documentos desorganizados o con errores en declaraciones anteriores, lo que complica el proceso. Estos contribuyentes suelen necesitar ayuda personalizada, lo que el programa Direct File no siempre puede ofrecer.

A pesar de estas limitaciones, el programa promete ser una opción conveniente para miles de residentes de Wisconsin, especialmente para aquellos con declaraciones simples y pocos formularios. Para muchos, el acceso gratuito y directo a la presentación de impuestos será un alivio bienvenido en la temporada de impuestos de 2025.