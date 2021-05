Alejandra Muñoz: De estudiante de inglés a Gerente de Servicios Estudiantiles

Por Gladys Jiménez

Alejandra Muñoz Contreras

Alejandra Muñoz Contreras, fue una estudiante de Citizenship en Literacy Network desde 2015, donde trabajaba con los estudiantes en el programa de Tutoría, pero fue promovida a una posición muy diferente de Students Services Manager; porque su trabajo fue muy valuable e increíble. Alejandra dice: “Quiero ser un ejemplo de vida para motivar a más personas, con dedicación un día tendré el trabajo de mis sueños para sentirme bien realizada.”

¿Tu nombre completo y de dónde es originaria?

Mi nombre es Alejandra Muñoz Contreras, y soy originaria de ciudad Juárez Chihuahua, México

¿Dónde estudiaste la escuela secundaria?

Termine mi High School en Denver Colorado

¿Dónde estudiaste tutoría?

En Literacy Network, en el programa de tutoría llamado Community Literacy, estoy planeando regresar a Madison College para terminar mi certificado de Microsoft Office.

¿Dónde nacieron tus parientes?

Nacieron en México. Mi padre en Torreón Coahuila y mi madre en Zacatecas y se conocieron en ciudad Juárez.

¿Dónde trabajas y cual es la descripción de tu trabajo?

Trabajo en Literacy Network como Student Service Manager

¿Específicamente cuál es el trabajo que realizas Literacy Network?

Mi trabajo es brindar información a las personas que nos visitan buscando clases de Inglés, de ciudadanía o tutores de inglés. De igual manera les ayudó a buscar la clase que sería mejor para ellos ya que también contamos con clases de ABE, esta es una clase para personas que hablan inglés pero quieren mejorar su escritura o lectura en inglés y para las personas que quieren hacer su GED en inglés.

También me encargo de responder la línea principal, aparte de brindarles información de horarios y clases me encargo de inscribirse en la clase más recomendable para ellos después de un proceso de inscripción.

Asimismo me encargo junto mis compañeros de Students Services a tener limpio la recepción (el lobby) y brindarles ayuda a todos nuestros estudiantes cuando lo necesiten y en lo que les podamos ayudar con información de recursos de la comunidad entre otras cosas.

Otra de mis responsabilidades es tratar de mantener actualizada la información de nuestros estudiantes y voluntarios. Y meter su asistencia de cada uno de nuestros estudiantes junto a otras dos personas que me ayudan, y superviso a los voluntarios en Literacy Network en un programa llamado Dharma.

¿Cómo encontraste este trabajo?

Yo era estudiante de Literacy network, estaba estudiando para mejorar mi inglés para obtener mi ciudadanía; pero grande fue mi sorpresa cuando me ofrecieron la oportunidad de aplicar y trabajar para Literacy Network. En realidad la persona que me ofreció trabajar en esta institución fue Caitlin. En principio no pensé que me contraten debido a que mi inglés en ese tiempo no era suficiente para una posición de servicio estudiantil. Sin embargo Jennifer, Molly y otras personas me hicieron la entrevista y me dieron la oportunidad de pertenecer a Literacy Network.

Fuera de tu trabajo, ¿qué otras cosas te gusta hacer?

Me gusta convivir con mi familia, cuando el tiempo está en buenas condiciones salir a caminar con mis hijos o ir a pasear en bicicleta, Y, también me gusta preparar comida como ser carne asada e ir de compras. Explorar nuevos lugares de Madison, aunque ya vivo mucho tiempo en esta ciudad, me falta conocer lugares nuevos junto a mi familia o amigas.

¿Cuál es el historial de tu carrera hasta el presente?

El único certificado que pude obtener de High School fue un certificado de computación denominado PE y quiero seguir estudiando para obtener mi certificado de Microsoft Office. Y, probablemente, mi certificado de Office Assistance o tal vez otro relacionado con mi Trabajo en Literacy Network.

¿Qué hacías antes de trabajar para Literacy Network?

Antes de trabajar en Literacy Network era ama de casa y estudiante, me dedicaba a estudiar clases de inglés para ciudadanía. Y, tutoría de inglés en las tardes, después que mi esposo salía de trabajar, porque él me ayudaba a cuidar a nuestros hijos. Todo con la finalidad de hacerme ciudadana lo más pronto posible.

¿Cómo nació en ti el espíritu de trabajo?

Cuando Literacy Network me ofreció este trabajo era algo que no podía creer, ya que se me hacía un trabajo muy inalcanzable para mí; porque yo veía que todos hablaban inglés y yo no sabía mucho en ese tiempo. Y, sigo sin estar al 100% segura de mi inglés. Pero con el tiempo he ido mejorando poco a poco con la ayuda de mi familia y de mis tutores, mis compañeros de trabajo que siempre están ahí para ayudarme, de mis amigas que siempre están ahí para apoyarme con dudas que tenga en el inglés o pronunciación.

Por esto mismo creo que nació en mí el espíritu de trabajo. Ya que Literacy Network es una escuela que trata de ayudar a todos en el aprendizaje del inglés para poder tener una mejor vida en el futuro. A mí me ha ayudado mucho y trabajar para ellos significa que yo puedo ayudar también a otros de nuestra comunidad.

¿Cómo te sientes cuando ayudas a los que están a tu alrededor?

Es algo que me conmueve y lo siento, porque así como me ayudaron a mí, yo, quiero hacer lo mismo con las personas que necesitan mi ayuda. Me gustaría poder ayudar a más gente para que puedan salir adelante como yo lo hice, no solo aprendiendo inglés como segunda lengua sino también profesionalmente. Habida cuenta que muchos de nosotros venimos a Estados Unidos para lograr un mejor futuro para nuestra familia. Si nosotros podemos lograr una buena calidad de vida con nuestras familias y porque no las demás familias latinas. Sé que muchos no tenemos el trabajo de nuestros sueños pero con tiempo y dedicación podremos conseguir un trabajo que nos guste y que nos haga sentir bien.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

Muy bien, más que mis compañeros de trabajo son mi segunda familia, siempre están ahí cuando necesito alguna ayuda en mi trabajo. A la mayoría de ellos los considero parte de mi familia y tengo la fortuna de que me brindan su amistad también.

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Una de mis grandes motivaciones son mi familia, mis hijos, mis padres y poder ayudar a la gente alrededor mía, en lo que pueda y esté en mis posibilidades de ayudar.

Cuando necesitas orientación o consejo, ¿dónde lo encuentras?

Depende, la ayuda y la orientación y/o el consejo que necesito, a veces pido a mis compañeros de trabajo o inclusive a personas que conozco en la comunidad. Otras veces les pido a mis amistades que siempre están ahí para ayudarme y me echan una mano cuando se las pido.

¿Cuál es tu misión / visión?

Creo que la misión más importante para mi es ayudar y poder cumplir mis metas así podré tener una visión diferente en mi vida y tener una vida mejor en un futuro. Me gustaría poder crecer como persona espiritualmente, personalmente en todos los aspectos y si puedo crecer más en mi conocimiento laboral me encantaría. Me gustaría poder ayudar en lo que más pueda a la comunidad Latina, no solo a ellos si no a todas las personas que necesitan ayuda porque ahora sé que no solo la gente Latina necesita ayuda si no todos, no importa de qué nacionalidad u origen o religión, mientras pueda brindarles mi ayuda estando trabajando en Literacy Network lo haré y eso me ayudara a crecer como persona y seguir aprendiendo de las necesidades de la vida. Lo cual me ayudará mucho para seguir ayudando a la gente cuando necesiten mi ayuda.

¿Cuál es el reto más grande de tu vida?

Poder seguir brindándole educación a mis hijos ya que lamentablemente no tengo la vida comprada, no sé lo que pasará hoy, mañana y en el futuro. Me gustaría poder dejarles a mis hijos su educación ya pagada y poder comprarles una casa en un futuro en la cual ellos puedan tener su propio espacio y podamos convivir. Sé que es un reto muy grande pero espero en un futuro poder conseguir ese gran sueño de poder tener mi casa, terminar mis estudios en Madison College y poder seguir ayudando en mi comunidad en lo más que pueda ya que es algo lindo poder sentir cuando ayudas no solo a tu gente si no a todo el mundo.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad latina?

Nunca rendirse en esta vida. Si Dios nos pone obstáculos los podemos derribarlos y seguir alcanzando nuestros sueños y metas, ya que soñar no nos cuesta nada y no importa de dónde vengas o de dónde eres, lo importante es a donde llegues y crezcas como persona. La esperanza es lo último que se debe de perder ya que todos podemos conseguir la mayoría de nuestros sueños. Tu mismo te tienes que motivar y siempre debes pensar que si las otras personas pueden tú también puedes, y que si en el camino de la vida te llegas a caer no te deprimas al contrario levántate con más fuerza y sigue tu camino que al final verás tus logros y recompensas. ¡Así que recuerda, si yo pude, tú también puedes!