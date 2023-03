 Alfredo, es un crack Latinx que esta rompiendo records en Madison

Alfredo, es un joven de apenas 17 años de edad que empezó a jugar fútbol a los cinco años en el equipo americano 56ers, y ahora juega en el equipo FELINOS que dirige don Francisco y su esposa Patricia Doroteo. El es mediocampista y delantero, a la vez sobresale en su equipo marcando goles en cada partido, Alfredo es una promesa del fútbol Latino en Madison, Wisconsin.

¿Tu nombre completo, de donde eres originario y a que te dedicas?

R: Mi nombre es Alfredo Herrera, he nacido en Madison, pero mis padres son de Mexico, papa es de Vera Cruz y mi madre de Torreón. Soy estudiante del 12 grado de Laffotte High School y me graduo este año; pero no sé todavía qué profesión voy a estudiar en la universidad.

¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar futbol y en qué posesion?

Yo y mi hermano Alex comenzamos a jugar fútbol desde muy chiquitos en la liga americana 56ers. Empecé a jugar a mis 5 años como mediocampista y delantero.

¿Estás seguro con la forma de juego que tienes?

Bueno, mi juego es en base a dribling y velocidad para asegurar los goles para que el equipo Felinos donde juego gane el partido.

¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

Me respuesta es 10 porque me apasiona el fútbol

¿Hasta cuándo dejarás de jugar futbol?

Pues, hasta cuando pueda, mientras no me lastimen físicamente.…

¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

No, ningún otro deporte, solo me gusta el fútbol.

¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

Como dije anteriormente ningún otro deporte, solo me gusta el fútbol.

¿Equipo favorito de la Champion league?

De Europa Barcelona y de Wisconsin Green Bay Packers

¿Cómo se llama tu primer y último equipo de fútbol?

Mi primer equipo es el 56ers y el actual Felinos

¿Qué talla de zapatos/tenis usas?

Yo , generalmente uso el número 9 y 1/2

¿Lugares que has recorrido gracias al fútbol?

Con el equipo 56ers he recorrido todo el medio Oeste: Los Angeles, Ca, Las Vegas- Nevada, Florida, Ohio, y otras ciudades de EE.UU.

Alfredo Herrera

¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

No, pero algún día podré encontrar mi pareja ideal, preferiblemente una americana.

¿Cuáles son tus mejores amigos gracias al fútbol?

Mis mejores amigos son mi hermano Alex, Jossue y todo el resto de los jugadores del equipo Felinos en el que ahora estoy jugando.

¿Cual es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

Ninguna, pero pienso que va a ser la foto que usted me tomó para esta entrevista.

¿Cual es tu ritual antes, durante y al finalizar un partido?

En cuanto a esta pregunta tengo confianza en mí mismo, no mas llego a la cancha y juego sin ningun calentamiento del cuerpo.

¿Cual es tu mejor cualidad deportiva?

Echarle muchas ganas y marcar muchos goles en cada partido desde 2,3, y hasta 6 goles en cada partido

¿En que puedes y debes mejorar más jugando futbol?

En el equipo Felinos debemos jugar en base a toques rápidos para ganar el partido. Yo creo que en esto debemos mejorar..

¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

Si, muy satisfecho con el progreso que he logrado, porque como jugador de medio campo de pronto me convierto en delantero y mar goles a favor de mi equipo

¿Qué número de Jersey usas y porque?

El número 10, porque este número corresponde al mejor mediocampista del mundo Messi.

¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

Hasta ahora ninguna lesión porque me cuido mucho.

¿Cuándo fue el momento más feliz en tu vida jugando fútbol?

Cuando fui a las Vegas con mi tio a jugar y a divertirme en los juegos que ofrece esta ciudad a los niños..

¿Momento más vergonzoso que has tenido en el fútbol?

Cuando fui expulsado en esta liga por pelear, eso es todo.

¿Cual ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

El haber viajado con el equipo de Madison 56ers Soccer Club a Medio West y haber ganado el partido al equipo de Sporting Ohio.

¿Cual es tu jugador favorito del fútbol profesional?

Messi, para mi el es el mejor jugador del mundo.

¿Algo que quisieras compartir con la comunidad Latina?

Si, quiero compartir con la comunidad Latina acerca de las personas que llevan adelante el equipo FELINOS don Francisco y su esposa Patricia Doroteo, ellos invitan a los estudiantes de High Schools y la UW a jugar fútbol en el equipo FELINOS, que participa en el torneo de invierno indoor de la Liga Latina. Ayudan a los jóvenes a que se interesen en el deporte en especial el fútbol para que no se dediquen a otras actividades reñidas con la moral y la violencia. Ellos corren con todos los gastos del equipo desde los uniformes hasta el arbitraje. Ellos y sus hijos son muy apasionados con el fútbol, es una familia que ama el deporte.

Si usted quiere una foto personalizada como la de Alfredo, contactarse con

Rafael 1-608-770-5922