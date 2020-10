Allisson pide a los Latinx votar por el cambio de este País

Por Gladys Jiménez

Allison Aguilar Bultman

Allison Aguilar Bultman, desde niña siempre tuvo la iniciativa propia de ayudar a sus padres en forma espontánea, demostrando de esta manera su responsabilidad a su corta edad. Ella fue y es ejemplo de hija. Allison es una excelente estudiante y muy talentosa, le gusta superarse en todo aspecto. Su motivación son sus padres, y su misión y visión es ayudar a las personas de la tercera edad. Y cuando se gradúe, piensa trabajar con Aflac y de este modo quiere alcanzar a la comunidad Latinx para ayudarlos y orientarlos.

¿Tu nombre y apellido?

Hola, mi nombre es Allison Aguilar Bultman.

¿Lugar de nacimiento?

Nací en Madison. Wi.

¿Dónde estudiaste la secundaria?

Me gradué del Madison East High School en 2017.

Actualmente, ¿dónde y qué estás estudiando?

Administración de Empresas en el Edgewood College. Estoy en mi último año y me graduaré en mayo de 2021.

¿Tienes alguna beca donde?

Estoy becada por Madison Rotary aquí en Madison. Esta beca es para estudiantes que planean asistir a una universidad de cuarto años. Estoy muy agradecida por la oportunidad de recibir esta beca porque me ayuda financieramente. También contamos con una mentora y ella se llama Marci Henderson quien es la CEO de Girl Scouts of Wisconsin-Badgerland.

¿Dónde nacieron tus parientes?

Mi mamá es originaria de Lima, Perú. Mis tías y mi abuela también son de Lima Perú. Ellas casi cumplen 25 años en los Estados Unidos. Somos una familia muy cercana basada en la unión y amor. También tratamos de ir siempre a visitar al resto de nuestros seres queridos que todavía viven en Perú.

¿Donde trabajas?

Actualmente trabajo en BrightStar Care of Madison como asistente de enfermería certificada. Este noviembre cumplire mis 3 años trabajando para la empresa y ayudando a las personas de la tercera edad. El verano pasado terminé mi tiempo con Pass AmeriCorps donde estaba sirviendo en Girl Scouts en Madison, liderando tropas para niñas en todo el condado de Dane. Fue una gran experiencia que me permitió servir mejor a la comunidad.

Fuera de tu trabajo, ¿qué otras cosas te gusta hacer?

Cuando no estoy trabajando, disfruto pasar tiempo con mi familia, amigos y mi perro Chewy. Mi familia es muy unida, antes de COVID, nos veíamos todos los fines de semana para compartir deliciosas comidas peruanas. También soy miembro de Kappa Delta Chi Sorority, Inc. en la Universidad de Wisconsin-Madison y Edgewood College. Paso mucho tiempo con mis hermanas planeando nuevos eventos virtuales y formas de llegar a la comunidad, especialmente durante estos tiempos difíciles. En septiembre pude planificar una colecta de útiles escolares para estudiantes encarcelados en el Programa de Prisiones de Northwestern en Illinois. Pudimos recaudar $329 para comprar 619 carpetas, 329 marcadores , 78 paquetes de hojas sueltas, 200 bolígrafos flexibles y 1,008 lápices para ayudarlos a continuar su educación. ¡Esto realmente no hubiera sido posible sin mis hermanas y la dedicación de todos para retribuir a nuestra comunidad!

¿Cual es tu trabajo ahora?

Trabajo como asistente de enfermera y voy a las casas de las personas de la tercera edad a ayudarles.

¿Cómo encontraste este trabajo?

Buscando en Internet en mi primer año para trabajos de CNA que fueran flexibles con los horarios de los estudiantes universitarios.

¿Cuál ha sido tu carrera hasta ahora?

He sido CNA desde mi tercer año de secundaria y lo he estado haciendo para ganar dinero mientras estaba en la universidad. Lo disfruté mucho, pero rápidamente me di cuenta en la secundaria que la enfermería no era para mí. Durante mi segundo año en Edgewood me convertí en Asistente Residente y me dediqué en mejorar la calidad de vida de los estudiantes en las residencias. Luego, en mi tercer año, me convertí en miembro de PASS AmeriCorps sirviendo en Girl Scouts.

¿Qué hacías antes de trabajar para esta organización?

Comenzando mi primer año en Edgewood College. Trabajaba en dos trabajos en el campus para construir mejores conexiones y relaciones con el personal

¿Cómo nació en ti el espíritu de trabajo?

Le agradezco a mi mamá, papá, y familia por que ellos tienen este espíritu trabajador. Desde niña, mis padres nunca me tenían que decir que me esforzara en hacer mis tareas, limpiar, o cumplir mis responsabilidades. Siempre fue el ejemplo que me dieron y sale de mi misma.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

En BrightStar, solo trabajo con mis dos clientes y su familia. ¡Ambas familias son increíbles y me hacen sentir parte de la suya!

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Mis mayores motivadores son mis padres. Mi mamá y su familia emigraron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y sus futuros hijos. Nunca podría pagarle a mi madre los sacrificios que ha hecho y esa es la razón por la que me esfuerzo todos los días. Lamentablemente, mi padre falleció en 2018 durante mi primer año de cáncer de estómago en etapa 4. Sé que todavía sigue conmigo en mi camino y doy lo mejor de mi para que se sienta orgulloso.

Cuando necesitas orientación o consejos, ¿dónde lo encuentras?

Mi familia, mis mejores amigos de escuela primaria, y mis hermanas de Kappa Delta Chi siempre me apoyan en momentos difíciles. Siempre puedo acudir a ellos en busca de ayuda o consejos.

¿Cuál es tu misión / visión?

Tengo una pasión por ayudar a la gente en nuestra comunidad de Madison, y cuando me gradué, estoy planeando trabajar con Aflac donde puedo alcanzar la comunidad Latinx. Como soy bilingüe, espero ayudar y orientar a la gente Latinx y sus familiares en proteger las cosas que les importa más con una buena opción como el seguro de Aflac.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad latina?

A la comunidad Latinx en Madison, por favor VOTEN este noviembre! Para la gente que tiene esa oportunidad y privilegio de votar, por favor haganlo por los que no pueden. Nuestro futuro depende de los resultados de esta elección. Nosotros los latinos nunca debemos olvidar nuestras raíces para dejar un legado de paz y amor en este mundo. tenemos más poder cuando estamos unidos. Recuerden que existen diferentes estereotipos y barreras acerca de la gente Latinx, pero no podemos dejarnos detener. Así que, si tienen la oportunidad de votar, por favor háganlo.