Amira: “Nadie puede lograr nada sin ayuda, si tienes un objetivo en mente busca a alguien que pueda guiarte” ￼

Por Gladys Jimenez

Amira Castillo

La pasión de Amira fue estudiar abogacía pero su vocación le motivó a cambiar y ahora piensa estudiar para ser maestra de la High School. Un poco de historia de Amira: Ella proviene de dos culturas muy diferentes, americana y Latina, Latina por su abuelo Luis Castillo de origen boliviano y se identifica como Latina. Amira, después de haber logrado vencer los retos se graduó en Historia y Ciencias Políticas de la UW-Madison, pero hoy definitivamente va a obtener su maestría en educación secundaria a partir de este verano.

P. Su nombre y de donde es originaria?

R. Mi nombre es Amira Castillo y soy originaria de Madison, Wisconsin.

P. Antes de iniciar tu gran aventura y obtener tu título profesional de la UW-Madison, ¿cómo era tu mundo diario ? ¿Qué hiciste? ¿Dónde vives?

R: Antes de ir a UW-Madison fui a Stoughton High School.

P. ¿Cuál es la razón o motivo que te impulsó a emprender esta aventura de estudiar en la UW-Madison para lograr una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas?

R: Originalmente quería ir a la facultad de derecho o involucrarme en la política, así que fui a la UW-Madison para obtener una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas.

P. Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hizo dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en mente?

R: Estaba un poco nerviosa por mudarme de casa, pero lo superé bastante rápido y realmente disfruté mi tiempo en la UW.

P. ¿Quién fue tu mentor o tutor? ¿Alguien que te animó e influyó, te aconsejó, te guió para seguir con esta aventura de estudiar la carrera de Historia y Ciencias Políticas?

R: Siempre he sido una persona muy autodidacta, pero varios profesores, colegas y amigos me mantuvieron comprometida y motivada.

P. ¿Cuál fue la primera barrera/reto fuerte que tuviste que superar en esta aventura de obtener una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas?

R: Mi primer desafío fue navegar por el campus e intentar encontrar todas mis clases.

Amira Castillo y su familia

P ¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quién te ayudó y de qué manera?

R: Un desafío que encontré fue adaptarme a nuevas formas de hacer y pensar sobre las cosas a lo largo de la universidad. Los profesores y compañeros me ayudaron a abrir mi mente a diferentes ideas y a pensar sobre la historia y el gobierno de manera responsable. Otro desafío que encontré fue decidir si ir a la facultad de derecho o convertirme en maestra. Después de enseñar a mi hermanito durante la pandemia y conversar con el gobernador Evers durante mi pasantía en su oficina, me sentí segura de mi decisión de convertirme en maestra.

P. ¿Cuál fue tu mayor MIEDO o terror que te causó ansiedad en esta aventura?

R: Originalmente, mi mayor problema era escribir trabajos, ya que descubrí que no tenía tanto conocimiento al respecto como otros estudiantes. Sin embargo, esto finalmente se convirtió en mi mayor fortaleza después de que un maestro me ayudara a mejorar.

P. ¿Cuáles fueron los mayores y más fuertes sufrimientos de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura?

R: Durante mi tiempo en la UW, lidié con muchos problemas personales y de salud mental que hicieron que todo fuera más difícil. Estos problemas se exacerbaron con la pandemia. Como mencioné anteriormente, originalmente quería ser abogada, pero durante la pandemia me di cuenta de que sería mucho más feliz como maestra.

P. ¿Cómo te preparaste para el examen final, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? ¿En qué consistía?

R: Como estudié Historia y Ciencias Políticas, la mayoría de mis exámenes finales fueron trabajos. Pasé semanas trabajando en cada uno y me sentí increíblemente aliviada cuando terminé; pero también un poco triste cuando entregué el último examen porque sabía que mi tiempo como estudiante universitaria había terminado.

P. ¿Cómo te sentiste al recibir tu Diploma de Graduación de este programa? Describe todos los detalles de lo que sentiste y lo que es más importante, todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices) cuando completó todo este programa. ¿Sentiste gratitud? ¿Nostalgia por el viaje que viniste a hacer? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti?

R: Cuando terminé me sentí un poco triste pero sobre todo me sorprendió lo rápido que pasó todo. ¡Parecía que ayer me había graduado de High School y ahora me estoy graduando de la universidad con una calificación de 3.4 GPA!

Amira Castillo y Familia

P. ¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus padres, vecinos, amigos cercanos)? ¿Cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional al obtener este premio ya que lo lograste con mucha dificultad?

R: Mi familia me organizó una fiesta de graduación muy agradable. Fue todo muy emocionante. La celebración se vio un poco disminuida por el hecho de que estaría comenzando la escuela de posgrado en solo unas pocas semanas para obtener mi maestría en Educación Secundaria.

P. ¿Cómo se siente tener todos estos nuevos conocimientos y, lo que es más importante, esta nueva sabiduría que solo la vida puede enseñarnos ?

R: Aprendí mucho en UW-Madison, pero no solo conocimientos sobre historia y ciencias políticas, sino también sobre la vida y ser una persona mejor.

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Ahora comenzaré un programa de maestría en educación secundaria con una certificación de inglés como segundo idioma, esto me permitirá enseñar historia o clases sobre el gobierno estatal y federal en la escuela secundaria.

P. Después de graduarse de la UW, ¿estás pensando en hacer tu maestría o doctorado o algo más que quieras estudiar?

R: Voy a obtener mi maestría en educación secundaria a partir de este verano.

P. ¿Cuál es su desarrollo directo o indirecto con la comunidad latina?

R: Me identifico como latina, mi abuelo se mudó a Madison desde Bolivia en los años 60 y ha estado activo en la comunidad desde entonces y me animó a hacerlo también. Además, fui a Nuestro Mundo para la escuela primaria, que es una escuela de inmersión en español. He estado inmerso en el idioma español y la comunidad latina toda mi vida.

P. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad latina acerca de hacer o lograr una meta?

R: Desafortunadamente, hoy en día, lograr algo se trata de a quién conoces y de los recursos que tienes disponibles. Nadie puede lograr nada sin ayuda, así que si tiene un objetivo en mente, busque a alguien que pueda guiarlo e investigue un poco para ver qué recursos están disponibles para usted.