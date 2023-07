Andrea Juarez la artista poblana que plasma sus ideas en rostros de chicos y grandes

La historia de Joyful Face Painting Designs en Madison

Andrea

Un talento innato es el que tiene Andrea Juárez, una hija de México que llegó en el 2001 a Madison y desde entonces se ha dedicado a trabajar junto a su esposo en diferentes campos, pero principalmente en su propia empresa de limpieza residencial profesional Shiny Homes . De esta manera se han sostenido todo este tiempo y han sacado adelante a sus cuatro hijos (tres hombres y una mujer).

Isauro (Papá), Andrea (mamá) Marcos, Misael, Benjamin y Abigail

El arte oculto que reposaba en las manos de Juárez era desconocido por ella misma, su tiempo lo dedicaba a organizar las residencias y lugares de trabajo de americanos y aunque muchos intentaron convencerla de sus capacidades hace tan solo unos años aceptó que ese don que posee es único.

“Cuando estaba en México me prestaba como voluntaria para ayudar en jornadas que realizábamos en lugares marginados. Llevábamos juguetes, comida y hacíamos jornadas lúdicas y recreativas. Ahí participaban personas que se disfrazaban de payasos y yo lo que hacía era maquillarlos”, narra Andrea.

Al llegar a Estados Unidos, dedicó su vida a trabajar y a compartir con sus hijos en los ratos libres. Durante esos espacios de esparcimiento su casa parecía un episodio cinematográfico de los Avengers. Spiderman, Wonder Woman, Superman y hasta Hulk corrían a recibir a papá que llegaba de una exhausta jornada laboral.

Juárez se dedicaba a pintar los rostros de sus hijos “de ahí fue creciendo mi espíritu, lo hacía con lo que tenía, muchas veces hasta con los dedos, era genuino y no me había dado cuenta”.

Después de esas pequeñas experiencias, empezó a ofrecer su talento de modo voluntario en distintos eventos organizados por la Iglesia La Luz Del Mundo y muchas personas que vieron los resultados intentaban pagar por su labor, pero ella no lo permitía. Lo hacía de corazón.

Admite que muchas personas le dieron consejos “la gente me decía que cobrara, empezaron a contactarme y a pedir mis servicios en distintos eventos. Me decían que ese talento no lo podía dejar pasar y después de escuchar muchas voces amigas que exaltaban mi labor, me animé”, indicó.

La pandemia fue un momento que permanecerá en la memoria de todos durante mucho tiempo o tal vez por siempre. Fue un período marcado por muerte, desolación, tristeza e incertidumbre. No obstante, el coraje de esta mexicana valió para que iniciara su proceso de capacitación.

A través de cursos virtuales, charlas online y videos de Youtube, empezó a consolidar su destreza. Sus hijos fueron pieza importante para practicar, el aliento de su esposo que confió siempre en ella y la incondicionalidad de sus padres fue el motor que impulsó este proyecto que hoy es todo un éxito en la ciudad de los cuatro lagos.

Los padres de Andrea: Marcelino Juarez y Justina Ponce

““Tu puedes, tu sabes hacerlo, no tengas miedo” esas han sido las palabras de mi mamá siempre. Hoy más que un reto es una responsabilidad con todos aquellos que confiaron en mí. Mi mamá siempre ha estado ahí. Es mi consejera y mi guía”, aseguró Andrea.

Igualmente, le contó a la Comunidad News que el apoyo de su esposo Isauro también ha sido crucial, “él me dice que mi cara cambia cuando estoy pintando a los chicos y a los grandes. Además que si tengo un talento y me pagan por él, pues tengo que aprovechar”.

Andrea Juarez con su esposo Isauro Tamanis

Durante el tiempo de confinamiento aprovechó para formarse y después de que la situación empezó a volver a la normalidad, inició con toda la tramitología para emprender su proyecto de vida, denominado: Joyful Face Painting Designs – Maquillaje de fantasía.

El proceso no ha sido sencillo, pero Andrea asegura que todo ha servido de experiencia para mejorar y lograr los propósitos “inicialmente me preocupaba no poder responder en el otro trabajo, sacar adelante mi empresa, cuidar a mi hijos y responder por el hogar, gracias a Dios y a mi familia, he podido con todo”, manifestó.

Juárez dice que casi siempre el temor de lanzarse es la falta de dinero, pero también indica que es importante “escuchar esa voz, creer en la intuición, creer en uno mismo”.

Andrea indica que sigue limpiando casas con gusto, pero también resalta que la satisfacción que le deja su proyecto de vida es indescriptible. Cuenta cómo fue su experiencia cuando recibió el primer pago por su labor y explica que se sentía valorada, redignificada, elogiada. Amo lo que estoy haciendo”.

Y sus mensajes no son en vano, su empresa ha crecido contundentemente entre la comunidad latina, tiene más de 200 seguidores en su página de Facebook “Joyful Face Painting Design,” y casi todos los fines de semana tiene en su agenda compromisos para plasmar toda su imaginación en distintas clases de rostros.

Asegura que la conexión que tiene con la comunidad latina es natural, logra compaginar de inmediato y negociar para que tanto ella como el cliente se beneficien. Por eso para este verano todo aquel que quiera maquillar su rostro y contar con un 10% de descuento en algún evento solo tiene que mencionar este artículo y seguir su cuenta de Facebook.

Juárez alienta a toda la comunidad latina y en especial a aquellas mujeres que tienen en mente algún emprendimiento y es “tengan confianza, paciencia y humildad. Recuerden que todo lo que se hace se devuelve por eso hay que dar para recibir”.

Andrea concluyó enviando un mensaje de agradecimiento “Agradezco a Dios porque por todo lo que me concede a cada día, a mi familia por todo su apoyo incondicional y su amor, también a una persona muy especial que con su guía espiritual, su amor y cuidado me ha ayudado a ser una mejor persona en esta vida.”

Como contactarse con Andrea: (608) 354-4148‬