“Anette Barrios-Torres Brilla como la Protagonista Latina Destacada en la Gira Nacional de ‘My Fair Lady'”

“Descubriendo el Empoderamiento de Eliza Doolittle: Una Interpretación Moderna y el Deslumbrante Desempeño de Anette Toman el Centro del Escenario”

En 2018, el renacimiento de “My Fair Lady” en el Lincoln Center tomó un enfoque diferente, alejándose de los temas románticos de la obra y poniendo en el centro la travesía de autodescubrimiento de Eliza. El director Bartlett Sher orquestó una actualización reflexiva, preservando la esencia de este musical de la Edad de Oro mientras enfatizaba el papel fundamental de Eliza Doolittle.

La gira nacional de “My Fair Lady”, originalmente programada para abril de 2020, finalmente llegó a Madison esta semana, excluyendo la función del jueves debido a las festividades y ofreciendo una función adicional el viernes.

Anette Barrios-Torres

Inspirado en la obra de teatro de 1913 de George Bernard Shaw, “Pygmalion”, el musical comienza en medio de conflictos de clases en una calle cercana a la ópera. Eliza, con su inglés cockney, llama la atención de un profesor de lingüística que presume poder transformarla en una refinada duquesa en seis meses.

Tomando el papel de Eliza Doolittle estuvo Anette Barrios-Torres, una talentosa artista bilingüe cubanoamericana de Miami, FL. Su interpretación fue cautivadora, ganando impulso mientras lidiaba con las exigentes lecciones del Profesor Higgins, especialmente convirtiendo “Show Me” en un momento impactante.

Contrario a ella, estuvo Jonathan Grunert como el Profesor Higgins, ofreciendo una actuación que oscilaba entre una actitud autoritaria y alivio cómico, resaltando la naturaleza compleja de Higgins como misógino petulante o académico obsesionado.

“Anette Barrios-Torres como Eliza Doolittle y Jonathan Grunert como el Profesor Henry Higgins en la gira nacional de ‘My Fair Lady’.”

La producción contó con actuaciones destacadas del elenco, incluyendo a John Adkison como el Coronel Pickering, Becky Saunders como la elegante madre de Higgins y Michael Hegarty como el degenerado padre de Eliza, cada uno agregando profundidad y encanto a la narrativa.

El coreógrafo Christopher Gattelli inyectó vitalidad en las escenas de Londres de 1912, mientras que los elementos de diseño, como los lujosos trajes de época de Catherine Zuber y el ingenioso diseño de escenografía de Michael Yeargen, transportaron efectivamente al público a esa era.

Sin embargo, el espectáculo también tuvo sus debilidades, como la interpretación forzada de Nathan Haltiwanger en “On the Street Where You Live” y una orquesta aparentemente pequeña que dependía demasiado de los sintetizadores, restando un poco de la experiencia.

El tour nacional visitó Madison

La interpretación de Anette Barrios-Torres como Eliza Doolittle tuvo un peso significativo, conectando “My Fair Lady” con narrativas más contemporáneas, al igual que el “Barbie” de Greta Gerwig. Su actuación resaltó las luchas de una mujer en un entorno social que dicta la conformidad, reflejando un mensaje atemporal. Para Eliza, la vida es complicada y desordenada, y que no hay nada que es blanco o negro, ni bueno ni malo, sino que en su mayoría la vida es ambas cosas.

Barrios-Torres, con su experiencia en diversas producciones teatrales y su dedicación para llevar vitalidad a sus actuaciones, asumió el icónico papel de Eliza Doolittle en la producción del Lincoln Center Theatre de Bartlett Sher, un papel que debutó en noviembre de 2023 durante la gira nacional. Su intención de iluminar espacios a través de su arte, ya sea en teatro, música o escritura, resuena con una curiosidad fundamentada y un espíritu juguetón.