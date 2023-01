Armando Ibarra, es honrado por California Staste University, Chico, de la Facultad de Ciencia Sociales y del Comportamientro, como Ex Alumno Distinguido 2023

La Comunidad News Online

Armando Ibarra (PhD)

Madison.- Armando Ibarra (PhD),ha sido honrado por California State University, Chico de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, como el Ex Alumno Distinguido 2023, por ser defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas, según la versión de la nota publicada en Chico State Today

Ibarra, es profesor de estudios obreros en la Escuela de Trabajadores | Departamento de Educación Laboral y Estudios Chican@s y Latin@s de la Universidad de Wisconsin, Madison, donde ha estado desde 2011. La investigación y los campos de especialización de Ibarra son las comunidades de trabajadores chicanos/a latinos/as, los movimientos sociales, la migración laboral internacional, el liderazgo desarrollo e investigación participativa y de acción basada en la comunidad.

Ibarra obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de UC Irvine en 2010 y es uno de los principales académicos en su campo, y ha recibido numerosos premios que reconocen su erudición, su trabajo con los derechos laborales, la defensa de la familia y la educación de las comunidades de trabajadores en industrias esenciales como la agricultura y la industria de procesamiento de alimentos.

Según la narrativa de Ibarra, hoy, los trabajadores de estas industrias enfrentan un contexto arraigado en la explotación laboral muy similar al que tuvieron muchos durante los años 40 y 50. La mayoría trabaja a tiempo completo, a menudo en unidades familiares, y proporciona sustento al resto de la sociedad. Y al mismo tiempo, no pueden permitirse el mismo sustento ni el mismo estilo de vida porque son personas “trabajadores pobres”. Hoy en día, se pueden encontrar personas “trabajadores pobres” en casi cualquier industria en los EE. UU. Que la gente trabaje a tiempo completo pero siga viviendo en la pobreza no es solo una de las grandes paradojas, sino también una de las contradicciones de la sociedad estadounidense. Si está trabajando a tiempo completo, no hay razón por la que no pueda vivir fuera de la pobreza.

Según Ibarra, en Wisconsin, la lechería es una de las principales industrias del estado. Se estima que del 60 al 70 por ciento de la fuerza laboral de la industria láctea son inmigrantes de países latinoamericanos, y la gran mayoría de estos trabajadores son inmigrantes mexicanos con un estatus migratorio no autorizado. Entonces, el estado de Wisconsin, que se enorgullece de la industria láctea, sobrevive, pero lo que es más importante, prospera gracias a los inmigrantes latinos y, en su mayoría, a los trabajadores indocumentados en todo el estado.

Ibarra en este momento – dice – que está trabajando con Voces de la Frontera, una organización pro-inmigrante, pro-trabajador y pro-derechos laborales en Wisconsin con una presencia realmente grande en el estado.Entre UW Madison y Voces – dijo – que ha construido una “red de derechos de los trabajadores esenciales” en el estado de Wisconsin. Dentro de esta red, las personas reciben capacitación sobre estrategias de mitigación de COVID-19 y también reciben educación sobre derechos laborales y de los trabajadores.