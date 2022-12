Armando Olivares: Coordinador del Programa de Comida de Catholic Multicultural Center￼

La Comunidad News Online

Madison.-Armando es originario de Nicaragua e emigró a este pais, como profesional de administrador de empresas, en busca del sueño americano y como profesional que habla varios idiomas no tuvo problemas de conseguir trabajo en Chicago y despues en Madison, donde actualmente se desempena como Coordinador del Programa de Comida de Catholic Multicultural Center, antes Centro Guadalupano.

Su nombre completo y de qué pais es usted originario?

R: Mi nombre es Armando Olivares y soy oriundo de Leon, Nicaragua, Centro America

Antes de empezar tu gran aventura de obtener tu título profesional en Administración de Empresas, y de haber logrado el cargo de Meal Program Coordinator en Catholic Multicultural

Center, cómo era tu mundo diario (ANTES)? Que hacias? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R:Antes de empezar con Catholic Munticultural Center, yo era Store Manager para diferentes compañías en Chicago y Wisconsin. Antes vivía en Chicago, IL.con mi familia, despues me vine a Madison en donde vivo actualmente.

¿Qué razon o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de ser profesional en Administración de Empresas, y de haber logrado el cargo de Meal Program Coordinator en Catholic Multicultural Center?

R: Mis abuelos me motivaron, ellos me dieron la oportunidad y la razón para estudiar Administración de Empresas en Brasil. En cuanto al cargo mi condicion de creyente catolico me motivo para trabajar con el Monseñor Ken de la Diocesis de Madison, quien me preguntó si estaba interesado en trabajar para Catholic Multicultural Center, yo, respondi que si; desde entonces soy el Coordinador del programa de comidas en esta institucion, que ofrece comida gratis a los más necesitados de lunes a viernes en horas de la tarde.

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R: Lo que me preocupaba era cocinar para mucha gente, porque durante el Covid-19 tuvimos más 120 comensales entre mujeres y hombres a diario. Y, me preguntaba si la comida les iba a gustar a ellos y cómo coordinar la comida para toda la semana.

El cafe listo para servirse

¿Quién fue tu mentor o aconsejo, para que sigas adelante con esta aventura de ser Administrador de Empresas, y de haber logrado el cargo de Meal Program Coordinator en Catholic Multicultural Center?

R:Los mentores y consejeros fueron mis abuelos y mis padres, todos ellos son educados en la Universidad y tienen su profesion.

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de ser Administrador de Empresas, y de haber logrado el cargo de Meal Program Coordinator en Catholic Multicultural Center?

R: El reto fue aprender un nuevo idioma portugues para estudiar en la Universida de Brasil, e inglés en este pais de diferente cultura, ademas de las entrevistas, para conseguir el trabajo en Catholic Multicultural Center.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Los que siempre me ayudaron a superar los retos fueron mi familia como es obvio por lo cual doy gracias a Dios.

Postre para los comenzales

¿Cuál fue tu MIEDO o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura?

R: El miedo fue que no les gustara la comida que yo preparo para los comenzales, pero gracias a Dios a todos les gusta mi comida.

¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura de estudio y trabajo?

R: Cuando termine de estudiar en la Universidad mi preocupacion fue donde y como conseguir trabajo; y cuando vine a este país estaba preocupado cómo iba a conseguir trabajo donde nadie me conocia y cómo voy a pagar mis deudas. Pero, gracias a Dios él está siempre conmigo protegiéndome y proveyendo en lo que le pido.

¿Cómo te preparaste para el examen final de Administración de Empresas, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? En qué consiste?

R:Para el examen final de Administración de Empresas tuve que estudiar mucho y defender mi tesis en frente de cinco profesores por 3 horas, y como es obvio estuve muy cansado y nervioso a la vez, pero logré pasar la prueba final, gracias a Dios.

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu licencia y/o diplona de Administración de Empresas? Describe los detalles de lo que sentiste y aún más importante todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices) ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R: Estaba muy feliz por haber terminado la Universidad y presentarle mi diploma a mis abuelos y padres. Que gracias a ellos y con la ayuda de Dios termine mi educación.

Foto parcial de la dispensa

¿Cuál fue el último obstaculo que tuviste que enfrentar después de haber obtenido tu licencia en Administración de Empresas, y el cargo de Facility Coordinator en CMC?

R:El último obstáculo, yo, diria mas bien mi preocupacion era cómo iba a conseguir trabajo,felizmente logré conseguirlo rapidamente, porque estoy bien preparado para hacer el trabajo, que consiste en preparar comida que ofrece Cathlic Multicultural Center a los más necesitados. A las personas les gusta el trabajo que estoy haciendo.

¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos) cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener la licencia y el cargo en CMC?

R: Me sentía muy feliz , por haber completado una de mis metas de mi vida, ahora podría concentrarme en mi otras metas que tengo en mente.

¿Cuáles son los requisitos para ser Administrador de Empresas?

R: Estudié 4 años en la Universidad y el requisito principal es que tengas vocacion para la profesiona que desees estudiar. Para estudiar para adminsitracion de empresas tienes que tener conocimientos avanzados en matematicas principalmente.

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades? R: Mi trabajo en CMC es que la comida esté pronta todos los días y que le guste mucho a los comenzales y coordinar la comida por toda la semana.

¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: Siempre me ha gustado ayudar a mi comunidad de cualquier forma que yo pueda por eso yo trabajo en CMC., es una organizacion comunitaria sin fines de lucro, cuya finalidad es ayudar a los más necesitados.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta o metas tal como tú lograste? R: No te dés por vencido, continúa fuerte con las metas que te has propuesto y usted verá realizado sus suenos. Ten fe (Fica) en Dios, Él lo puede todo.