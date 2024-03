Artista Latinx Christie Tirado revela su obra en la galería del Madison College

Exposición inaugural el 21 de marzo en la Galería del Truax College

La Galería del Madison College en Truax da la bienvenida a la grabadora Christie Tirado con arte que revela la experiencia e identidad de los inmigrantes mexicanos.

Foto cortesia de Christie Tirado

Inspirada por la rica tradición del grabado mexicano en relieve, el arte de Tirado explora el impacto de la migración en la cultura, identidad, tradiciones, memorias y la noción de hogar, centrándose en la migración relacionada con el trabajo dentro de las diásporas mexicanas. El viaje artístico de Tirado surgió inicialmente de explorar las diversas diásporas inherentes a su identidad mexicanoamericana, arraigada en las experiencias de sus padres inmigrantes, y se expandió hacia los trabajadores agrícolas del país.

“Los problemas sociales que afectan a las comunidades rurales de trabajadores agrícolas migrantes me han impulsado tanto como artista como educadora para ilustrar y elevar las voces y realidades vividas de estas comunidades, utilizando mi arte como un marco de visibilidad”, dice Tirado.

Foto cortesia de Christie Tirado

Ella reúne intencionalmente diversos ámbitos y utiliza el grabado como una herramienta para la visibilidad, fusionando estéticas y políticas, e infundiendo lo personal con lo social.

Tirado obtuvo su Licenciatura en Artes de la Universidad de Washington en Seattle, WA, y su maestría en enseñanza de la Universidad Heritage en Toppenish, WA. Actualmente es Becaria de Posgrado en Educación en la Universidad de Wisconsin-Madison. Christie se desempeñó como maestra de arte de primaria y secundaria en el Valle de Yakima, en el estado de Washington, durante ocho años.

Su obra de arte ha sido exhibida y coleccionada a nivel nacional, y presentada en museos y galerías en Estados Unidos y México.

Encuentra más sobre Christie Tirado aquí.

La Galería del Madison College en Truax presenta exhibiciones de artistas innovadores durante todo el año, con acceso gratuito para el público.

DETALLES DEL EVENTO:

Exposición del artista Christie Tirado en la Galería del Madison College en Truax, 1701 Wright St.

Tema del artista: Gráfica Del Campo: Cultivando una Nación

Recepción de apertura: jueves 21 de marzo de 4 a 6 p.m.

Los invitados pueden ver la exhibición, hacer contactos y disfrutar de refrescos ligeros. La ceremonia de apertura y la exhibición son gratuitas, y el público es bienvenido.

La exhibición está en pantalla desde el 18 de marzo hasta el 12 de abril. Horario de la galería: lunes de 9 am a 6 pm, martes de 9 a 11 am, 2:30 a 6 pm, miércoles de 9 am a 5 pm, jueves de 9 am a 6 pm, viernes de 11 am a 3 pm. Cerrado los fines de semana.

La Galería del Truax se encuentra en el entrepiso en la entrada del Edificio Truax Sala A1005, 1701 Wright St., Madison. Los invitados pueden estacionarse en los lotes de visitantes o estudiantes.

Para más información, visita el sitio web de la Galería del Truax.