Atlas Campeón de la Liga Latina de Fútbol Veteranos 2023

Atlas Campeón 2023 Los Mismos Sub-Campeón 2023

Madison.- El equipo “ATLAS” dirigido por su coach Enrique Galvan de Beaver Dam de la Liga Latina de Fútbol “Veteranos” 2023, acaba de coronarse campeón al derrotar por tiros penales al aguerrido equipo “LOS MISMOS” que maneja la familia Abrajan, en la cancha ubicado en Milwaukee Street de esta ciudad, el sábado 1ro de octubre, ante un numeroso público que se dió cita para ver los partidos finales de esta liga. Es de destacar que el partido terminó empatado 2 a 2, lo cual determinó que el mismo se definiera mediante tiros penales. De los cinco tiros penales los jugadores de “Los Mismos” fallaron dos y los de “Atlas” concretaron los cinco, de esta manera el resultado final fue Atlas 5 y Los Mismo 3.

Santitos F.C. 3er lugar Santos 4to lugar

El tercer y cuarto lugar fue definido entre los representativos de “SANTITOS F.C.” dirigido por su coach Ortíz de Torreón y “SANTOS LAGUNA” comandado por su director y fundador Hugo Avila; con el resultado final de Santitos F. C. 5 y Santos Laguna 0. Con este resultado Santitos F.C. llegó a ocupar el tercer lugar en el torneo de verano 2023 y Santos Laguna el cuarto.

Condors Campeón torneo relámpago Warriors Sub-Campeón torneo relámpago

Después de la entrega de trofeos a los equipos antes mencionados, los equipos de “CONDORS” de Madison y “ WARRIORS ” de Watertown, se presentaron en cancha para definir el torneo relámpago de veteranos. Ambos equipos se esforzaron para ganar el partido, sin embargo, después de un empate momentáneo de 2 a 2, casi en las postrimerías del encuentro Condors logró marcar el 3er gol, con el cual este equipo se coronó campeón del torneo relámpago de veteranos verano 2023 de la Liga Latina de Madison.

Orlando Martinez-Santitos F.C. Alberto Moreno -Santitos F.C.

Las novedades en esta liga son: El partido es controlado por un solo árbitro, no se marca offside ni posición adelantada. El delantero por más adelantado que este y marca gol es gol valido.

Los equipos son muy disciplinados, se presentan en cancha bien uniformados y no crean problemas durante el juego. Los veteranos con la experiencia que tienen tratan siempre de jugar a la pelota no al físico del adversario. Entre ellos no hay miramientos ni bronca sino amistad y respeto mutuo.