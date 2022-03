“Aunque soy orgullosamente mexicana, ahora también soy orgullosamente parte de este país de las oportunidades en donde los sueños se hacen realidad.” !Si, se puede!

La Comunidad News Online

Tania Rivera junto a su esposo Jorge Corona

Madison.- Tania es Lic. en Derecho, obtuvo su título de la Universidad Autónoma de Baja California, México y su consejo a los jóvenes estudiantes de la nueva generación es muy simple y determinante: “Yo creo que el “Sueño Americano” se puede hacer realidad cuando nos ponemos metas, luchamos por superar las barreras, confiamos en nuestra capacidad, nos preparamos, y trabajamos duro por lograr lo que nos proponemos. No es fácil, pero vale la pena luchar cada día para lograrlo.”

¿Nos puede decir su nombre completo y lugar de nacimiento?

R: Mi nombre es Tania Rivera y mi lugar de nacimiento es México

Antes de empezar tu gran aventura y lograr la gerencia de servicios estudiantiles en Literacy Network, ¿cómo era tu mundo diario (ANTES)? Que hacias? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: El día que llegué a Madison me enamoré de los colores del otoño, la bella estructura del centro de la Ciudad, así como de esa paz y ambiente hogareño que inspira Madison. Eventualmente se convirtió en mi hogar por 7 años y le estoy agradecida por abrirme las puertas a muchas oportunidades.

Así es como un día inició mi carrera en Centro Hispano del Condado de Dane como Asistente Administrativa, hasta que después de un año de trabajo arduo la organización me ofreció la oportunidad de ser promovida a Especialista del Programa de Finanzas en dónde trabajé con estudiantes de todo el mundo, y especialmente con la comunidad Latina, para ayudarles a iniciar una carrera en el sector financiero en los Estados Unidos. Muchos de los graduados ahora son Especialistas Financieros, o continúan creciendo en diferentes departamentos. Caminos Finanzas es un programa precioso que sigue vigente en Centro Hispano y lo recomiendo ampliamente ya que abre las puertas a grandes oportunidades.

?Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de ser gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network?

R: El Programa de Finanzas siempre va a ocupar un lugar especial en mi corazón y le entregué todo lo que pude por 3 años. El programa llegó a ser tan exitoso que ya no necesitaba promoción para reclutar participantes, los graduados se convirtieron en embajadores del programa y enviaban a sus amigos y familiares a inscribirse. La relación con los Credit Unions estaba fortalecida, y el currículo del programa ya era el idóneo para el entrenamiento. Fue cuando supe que era mi tiempo de volar y crecer como mis estudiantes. Fue entonces cuando decidí aplicar a la posición de Gerente de Servicios Estudiantiles en Literacy Network.

Tania Rivera y el Programa de Finanzas de Centro Hispano

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: La falta de experiencia como Gerente de Personal y mi nivel de Inglés me hacían dudar de que pudiera conseguir la oportunidad. Afortunadamente, Literacy Network creyó en mi capacidad para trabajar con un equipo maravilloso (Alejandra, Frida y Yenny) para liderar los servicios del departamento de Servicios Estudiantiles. Me enseñaron y ayudaron tanto que siempre les estaré agradecida.

Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de ser gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network?

R: En un momento formé parte de la Asociación Profesional de Latinos en Madison y participé en un programa de liderazgo. Recuerdo que mi tocaya Tania Ibarra fue asignada como mi mentora en el programa y ella fue una gran inspiración para crecer y tomar la decisión. No porque me haya dicho que es transicional, sino porque ella me inspiró con su trayectoria. En esta asociación hay tantas líderes Latinas que también formaron parte de esta aspiración de crecimiento y superación, así como otras líderes como Valentina Ahedo que son excepcionales y con su ejemplo me mostraron que si se puede llegar más lejos.

Tania Rivera con el equipo de Literacy Network de Madison, Wisconsin

¿Cuál fue la PRIMERA barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de ser gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network ?

R: Mi nivel de Inglés no era tan avanzado como ahora, y eso me hacía sentir una gran inseguridad cuando hablaba en público, pero con el tiempo entendí que desenvolverse en un segundo idioma es un reto y es cuestión de buscar recursos y dedicar tiempo para seguir aprendiendo. Por eso tomé clases de Public Speaking (hablar en público), así como otros cursos para sentirme cómoda al hablar en Inglés. Al final, el hablar dos idiomas es una gran ventaja profesional, y el inglés es necesario para desenvolverse en los Estados Unidos. Por eso invito a nuestra comunidad a buscar oportunidades para aprenderlo o continuar reforzando el idioma.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Otro reto difícil fue aprender nuevos sistemas ya establecidos por Literacy Network y la falta de experiencia como supervisora de personal, ya que solo había supervisado voluntarios y estudiantes con anterioridad. Debo admitir que la calidez humana y guía de los directivos y de mi equipo me ayudaron a aprender con calma y me hicieron sentir parte de la familia de Literacy Network. Es una escuela que me enseñó a crecer y superarme profesionalmente.

Tania Rivera en un eventro de entrega de certificados en Centro Hispano

¿Cuál fue tu MIEDO o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura?

R: Mi nivel de Inglés me hacía sentir nerviosa e insegura, pero el trabajar con estudiantes de todo el mundo me enseñó que todos los inmigrantes venimos a aprender el idioma y que adquirir el vocabulario es un proceso que toma tiempo. El comprender el valor que tiene hablar dos idiomas, sumado con el apoyo y respeto por parte de compañeros de trabajo y estudiantes me hicieron incrementar mi seguridad.

¿Cuál fue o cuáles fueron los SUFRIMIENTOS más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura?

R: El mudarme de México a los Estados Unidos a iniciar una vida con mi esposo fue una experiencia de incertidumbre, mezclada con determinación para crecer en este país, pero también implicó un shock cultural, una barrera del idioma, no estar habilitada para trabajar al inicio, y el ser objeto de discriminación por parte de personas que no comprendían que hacía en “su país” y que alguna ocasión me gritaron “Go back to México” sin ninguna razón más que el de mi fisonomia Latina.

Me tomó años aprender el idioma, iniciar una carrera profesional desde “0” en Estados Unidos pese a mi experiencia y educación universitaria de México, y me costó abrirme paso. Es cuestión de no dejarse caer, creer que todo es posible con trabajo duro y dedicación por aprender.

Cómo te preparaste para la entrevista decisiva, cómo y qué tipo preguntas te hicieron? ¿Fue difícil? ¿Fácil?

R: Recuerdo haber estado nerviosa el día de la entrevista final, ya que además de los directivos, el equipo con el que iba a trabajar estaba presente. Me preguntaron acerca de mi experiencia trabajando con la comunidad, capacidad para resolver problemas difíciles, así como qué representaba esta oportunidad para mi. Todas fueron muy amables conmigo y poco tiempo después me contactaron con la buena noticia.

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron el memo de gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network ?

R: Sentí una gran responsabilidad para continuar sirviendo a la comunidad, así como felicidad y agradecimiento por la oportunidad.

¿Cuál fue el OBSTÁCULO que tuviste que enfrentar después de haber logrado ser gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network ? ¿Cómo te recibió tu familia? ¿Comunidad? ¿Cómo reaccionaron tus enemigos (más importante cómo te sentías tú de demostrarles que lo lograste contra viento y marea)?

R: Antes de aplicar a la posición en Literacy Network, platiqué con una ex compañera acerca de mis aspiraciones de crecimiento buscando su consejo y recuerdo que me dijo: “¿tú, de Gerente? No, tú tienes más el perfil de asistente ejecutiva. Tú no eres material de supervisora.” Eso incrementó mis inseguridades y me lastimó mucho. Sin embargo agradezco su honestidad, más yo sabía cuales eran mis capacidades y mi calidad de trabajo, por lo cual termine aplicando a la posición en Literacy Network.

Cuando me notificaron que había conseguido la posición, avise a mi esposo, mi mamá, y a mi familia y todos estaban felices y orgullosos de los logros que estaba consiguiendo en este país. Mi familia siempre ha sido un gran apoyo y ejemplo de trabajo arduo y también son mi inspiración.

A pesar de la felicidad y agradecimiento, tuve que enfrentar el obstáculo de mis inseguridades para creer que podía llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, me encontraba determinada a aprender y fui muy afortunada de ser recibida con los brazos abiertos por mis compañeros de trabajo. Gracias a su apoyo aprendí todos los programas y procesos.

Un año después de iniciar en Literacy Network, la pandemia comenzó por lo cual cerramos la oficina e iniciamos a proveer servicios en línea. Pasamos de ser una escuela de Inglés, Ciudadanía, Educación Básica, y GED, a proporcionar información sobre recursos comunitarios a la comunidad y conectando a nuestros estudiantes con otras agencias para recibir asistencia financiera para vivienda y negocios, comida, servicios médicos, pruebas de COVID-19 y más.Estoy muy orgullosa de todo el apoyo que esta organización proveyó y continúa proporcionando a la comunidad en el condado de Dane, y más de saber que pude contribuir con mi granito de arena.

Tania Rivera

¿Cuáles son los requisitos para ser gerente de servicios estudiantiles en Literacy Network ?

R: Para ser Gerente de Servicios Estudiantiles requerían tener experiencia trabajando con la comunidad inmigrante, un grado de estudios mínimo de Asociado (Associate ‘s Degree), ser bilingüe, experiencia con programas comunitarios, y supervisión de algún tipo.

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Hace 1 año me mudé a California cerca de mi familia y aunque aún trabajaba para Literacy Network remotamente, inicié a buscar oportunidades en San Diego. Por lo que encontré una oportunidad en “International Rescue Committee” en dónde Inicié como Coordinadora de Recursos de Emergencia. Esto no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo de muy queridos líderes comunitarios de Madison (incluyendo mi supervisora anterior) que proveyeron excelentes referencias y me ayudaron a conseguir la oportunidad en una organización de talla mundial.

Hace 4 meses fuí promovida a Supervisora del departamento de Empoderamiento Económico, es donde ahora superviso 5 programas muy extensos y un sexto muy pronto.

¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: En International Rescue Committee trabajamos con inmigrantes y refugiados de todo el mundo que llegan a este país tras sufrir persecución o fueron afectados por un desastre natural en su país de origen.

En el Departamento de Empoderamiento Económico apoyamos familias que incluyen miembros de la comunidad Latina tener el acceso a clases y asesoramiento individual de Finanzas, desarrollo de planes de ahorros e igualación de contribuciones, clases de compromiso y liderazgo civil, preparación gratuita de impuestos VITA, apoyos financieros para necesidades básicas, entre otros servicios. Además brindamos conexión hacia otros departamentos para servicios legales, restablecimiento, entre otros.

Hace poco también obtuve mi Ciudadanía Estadounidense y aunque soy orgullosamente mexicana, ahora también soy orgullosamente parte de este país de las oportunidades en donde los sueños se hacen realidad.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta?

Yo creo que el “Sueño Americano” se puede hacer realidad cuando nos ponemos metas, luchamos por superar las barreras, confiamos en nuestra capacidad, nos preparamos, y trabajamos duro por lograr lo que nos proponemos. No es fácil, pero vale la pena luchar cada día para lograrlo.