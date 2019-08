Jesús Ávila, es uno de los fundadores del Ballet Folclórico México de los Hermanos Ávila desde hace cincuenta años en Madison, ahora dirige el nuevo grupo de danza México Indígena Artística Performance con sede en Milwaukee. Este nuevo grupo visito 14 países de Europa, varias ciudades de África y China. Así como también las principales urbes de este país y la ciudad de Madison en ocasión de celebrarse la gala de LUCES el 19 de julio de este año.

Ballet Folclórico México de los Hermanos Ávila

Por Rafael Viscarra

Jesús, a qué se debe la presentación de su nuevo grupo de baile en el evento de LUCES?

Mi nombre es Jesús Ávila, dirijo el nuevo grupo de danza Azteca. LUCES me dio la maravillosa oportunidad de traerles folklore nuevamente a la ciudad de Madison. Tenemos Alrededor de 10 años que nos presentamos en esta ciudad. El Ballet Folclórico de los Hermanos Ávila ya no existe, ahora traemos el grupo que llamamos México Indígena. Les invitamos a que vengan a vernos en la fiesta mexicana el fin de semana de 23, 24, y 25 de agosto en la ciudad de Milwaukee donde tendremos 2 shows los tres días.

¿Del antiguo grupo cuántos quedan?

Solo quedamos yo y mi hijo René Ávila, traemos nueva energía algunos integrantes ya tienen de 12 a 13 anos bailando con el grupo y el esfuerzo que hacen es impresionante, porque están cien por ciento entregados a nuestra cultura y de este modo poder representar a México y a toda Latinoamérica de una manera muy bella como es la danza Azteca.

¿De cuántos integrantes se compone el nuevo grupo de danza?

En la fiesta mexicana nos vamos a presentar con 30 elementos. Hoy solamente venimos 6 a participar en este evento de LUCES, fue una presentación muy especial donde hemos puesto cien por ciento de esfuerzo y energía.

¿Jesús, puedes mencionar el nombre de los 6 participantes?

Sí, claro: Diana, Julio, René, Jazmín, Ariana, Alan y un servidor Jesús Ávila.

¿Cuándo inicio sus actividades el grupo de danza, que ciudades y/o países visitaron?

Iniciamos en 1972, el grupo ya tiene 50 años, hemos tenido la gran fortuna de haber visitado a todas las ciudades grandes de EE.UU. y muchos pueblos pequeños para presentar el Show. También hemos visitado 14 países de Europa, África, China. Así que hemos tenido la oportunidad de recorrer el mundo entero y llevar un mensaje de belleza a través de nuestra bella música y danza.

Para nosotros es importante que mucha gente sepa de dónde somos y de dónde vienen y se arrimen a sus raíces. De modo que ha sido un gran grupo que ha dado mucho no solamente en Madison sino a nivel nacional e internacional.

¿Sabias que en Madison existen otros grupos de danzas folclóricas de México?

También tengo mucho gusto de darme cuenta que muchos grupos han iniciado sus actividades folclóricas de danza mexicana a nivel estatal que tienen raíces de este mismo grupo. En Madison existen varios grupos de danza que tienen raíces de este mismo grupo de los hermanos Ávila.

¿La Danza Azteca representa la cultura Maya?

Una de las cosas que no sabe mucha gente es que México no era un solo país, eran más de 120 países. El mal trato de los españoles que nos tenían como esclavos en nuestro propio país, ha forzado que todos esos países se unieran ya que se entendía mediante el idioma español, como también se unieron con la iglesia católica. Y eso unió a más de 130 países que forzaron a formar un solo país que hoy conocemos como México. Por eso existe el dicho: “COMO MEXICO NO HAY DOS”. Y cual otro país conocemos en el mundo entero que este compuesto con 130 países. No existe. Por eso México tiene tanta variedad en vestuario, en tradiciones, en comida, en música, en danza; porque en realidad México no es un solo país son más de 100 países.

¿Jesús, entonces México representa la cultura Latina en el mundo?

Si, México representa a través de su música y danza la cultura Latina en el mundo. Para nosotros es importante unir a nuestros hermanos de América, somos hermanos muchas veces nos olvidamos eso. En aquel entonces antes de la conquista no nos separaban ni los ríos ni las murallas éramos bastante unidos. Entonces somos todos nativos americanos de este continente lo cual mucha gente ni sabe porque le dicen continente americano. Mucha gente llama a este país América, pero no solamente EE.UU. es América como mucha gente cree y este país no se llama así su nombre es, Estados Unidos de América.

¿En qué ciudad tiene su residencia el grupo de Danza México Indígena?

Hace dos años el Ballet Folclórico México de los Hermanos Ávila se mudo para Milwaukee y allá sigue sus pasos el grupo para poder realizar lo que sigue de la trayectoria artística que tiene 50 años de existencia Para cualquier invitación se pueden comunicar con nosotros al teléfono (608)772-1112. Estoy a la orden muchas gracias por haberme recibido en forma tan bella en la ciudad de Madison y gracias al periódico La Comunidad News por la entrevista.