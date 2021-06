Béisbol Latino se vuelve un deporte muy popular en Madison

Por Rafael Viscarra

Equipo Leones

Equipo Pericos

Madison.-(6/01/21) Béisbol Latino se está volviendo el deporte muy popular en Madison, porque los ocho equipos que participan del campeonato verano 2021, se presentan en cancha muy bien uniformados con todos los elementos necesarios, lo cual llama la atención de latinos y no latinos, que hace que las graderías del campo de juego este lleno de espectadores de hombres, mujeres y niños e incluido estadounidenses, cuyos hijos vienen reforzando en algunos equipos de esta temporada.

Equipo Novatos

Andy refuerzo de los Pericos junto a su familia

El último domingo en la cancha de Fish Hatchery a primera hora se enfrentaron los representativos de PERICOS (dirigido por Cirilo Castro) (Pitcher ganador Andy) 9 vs NOVATOS (dirigido por Adan Castro) 3. A segunda hora los equipos de LEONES (dirigido por Joaquin Cortes) 14 vs. TIGRES (Coach Michael Lindo) 7 (Pitcher ganador Juan Romero). Cada partido dura dos horas o más y son sumamente disputados y emocionantes.

El mismo día domingo en la cancha Old South Park de Middleton se disputaron dos partidos. A primera hora BRONCOS ( Oitcher ganador Amado y Erick13 vs. ESTELÍ (dirigido por David Acuna) 3 (Pitcher ganador Amado y Erich hizo un jonrón), del segundo partido no se tiene información.

Rol de partidos para el domingo 6 de junio de 2021.

11:00 am. Broncos vs. Tigres………………………………. Bowman

2:00 pm. Nueva Segovia vs. Novatos…………………. Bowman

11.00 am. Estelí vs. Cardenales.. Pioneer

2:00 pm. Leones de Puebla vs. Pericos de Puebla..Pioneer