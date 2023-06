Cámara de Comercio Latina lanza su “Evento  de Redes y Mercado” 

La Comunidad News Online

Madison.- La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin acaba de lanzar su primer programa mensual “Evento de Redes y Mercado ( Networking Event and Marketplace); para que todos los empresarios y profesionales latinos amplíen su red, establezcan conexiones y sean exitosos en sus negocios.

Según la versión de Temo Xopin de la Cámara de Comercio Latina, esta institución sin fines de lucro, a partir de la fecha organizara el “Evento de Redes y Mercado” una vez al mes, con el apoyo de STATE WIDE que es el Departamento de Administración de Wisconsin, que ayuda a lanzar, administrar y hacer crecer un negocio con éxito, ofreciendo Asistencia técnica, Registración de negocio, Educación de negocios, Conexión comercial, Promoción Empresarial, Certificación y Acceso al Capital.

“La verdad me siento muy contento que el equipo de la Cámara de Comercio haya desarrollado este evento exclusivamente para negocios latinos con la finalidad de promocionarlo y de alguna manera poder colaborar con ellos en el desarrollo empresarial. Este evento lo hacemos con el apoyo de STATE WIDE que es una institución del Estado de Wisconsin. Vamos a continuar con esta tendencia en nuestros futuros eventos, “ dijo Jorge Antezana, el actual ejecutivo de la Cámara

“En este evento tuvimos la presencia de más de quince empresas o pequeños negocios latinos y tuvimos más de setenta a ochenta participantes que vinieron a apoyarlos y a enterarse de los productos y servicios que ofrecen a nuestra comunidad en general.“ Concluyó Antezana.

Entre los negocios latinos que estuvieron presente en este evento tenemos los siguientes: OraliaNet, tecnologia a tu alcance, de Francisco Moreno, fundador & Ingeniero de proyecto, con oficinas en Oregon; Iron Crown Eventos, LLC de Melisa Padilla; Jams Painting, LLC., de Jose Garcia Sosa, con oficinas en Madison; Enrique Tattoo Supplies in Fitchburg, GreenDaisy Coffee Shop de Ana Brito; Sabor Zuliano, Food service for special events; You Can, You Will, Monica Marrone Health & Business Coach; Maria Alvarez, Designer and Business Consulting; Shiny Homes, Quality Cleaning for a Healthy Home; Andrea Juarez, Makeup Artist, en Madison; Johnson Financial Group de Leo Daniel, con oficinas en Madison; Soluciones climaticas comunitarias de Wisconsin de UW-Wisconsin; Amor y Asana Yoga, Yoga en Espanol, en Madison; Dedicated Family Care, Dr Wendy Molaska MD FAAFP, Ingrid Ortiz BSN, RN, clinica en Pitchburg; ADAPT Marketing Consulting de Jonathan y Brian; Iron Crown Events, LLC, de Carlos y Melissa Padilla, entre otros.