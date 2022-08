Cámara de Comercio Latina: “Tributo a la Excelencia Empresarial Latina”

La Comunidad News Online es reconocida con LEGACY AWARD 2022

La Comunidad News

Gladys y Rafael Viscarra, gamadores del premio Legacy Award, junto a Jessica Cavazos de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin

Madison.- La Cámara de Comercio Latina acaba de celebrar el evento del año: “Tributo a la Excelencia Empresarial Latina 2022,” para rendir homenaje a la cultura inspiradora, el avance y las contribuciones económicas de los empresarios mexicanos y latinos, y sus negocios en el estado de Wisconsin;” en el salón de honor de Monona Terrace de esta Capital. Evento que se llevó a efecto la noche del sábado 13 de Agosto con mucho éxito.

Este evento contó un con récord de asistencia (seiscientos o más), entre los cuales se encontraban autoridades locales entre ellos la Alcaldesa de Madison Satya Rhodes-Conway y el Vice-Gobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, miembros asociados a la Cámara y otros invitados especiales de Milwaukee y de la embajada de México.

Jessica Cavazos Ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin

En este gran evento “Gala 2022, Tributo a la Excelencia Empresarial Latina”, La Comunidad News Online”, fue reconocida con el premio LEGACY AWARD, por sus 33 años de servicio a nuestra comunidad, fundado en 1989, hace 33 años atrás, por la familia Viscarra-Jiménez de Bolivia, Sud América.

Entre otros negocios latinos que también fueron premiados tenemos podemos a los siguientes: el Gran Taco de Alison Hernández,, Monona Bank, Los Amigos Restaurant de Carlos y Carolina Vásquez, Greater Madison Chamber of Commerce, Rivera Construcción de Héctor Rivas, Mount Horeb Hemp de Katia Jiménez, Wisconsin Procurement Institute de Kim Garber, Alice Good LLC de Laura y Sara Serrato; Marjorie Rucker de Ethnic and Diverse Business Coalition,Carole Scheffer de Friede and Associate, Ted Gunderson de Monona State Bank, Fausto Rivera de Forward Community Investments, Kent Yan de Plato Commercial Real Estate, Vic Villacrez de WLCC Board Chair y Jessica Tormey de WLCC Strategic Advisor.

Jessica Cavazos y su fantástico equipo de la Cámara de Comercio Latina

Entre las partes más sobresalientes del discurso de agradecimiento del editor de La Comunidad News Online (Digital) se transcribe a continuación: “Damas y caballeros…Permítanme presentarme: Mi nombre es Rafael Viscarra, soy abogado de profesión, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, jubilado de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia; estoy casado con Gladys Jiménez, Profesora de Psicología y Periodista, soy padre de 3 hijos. Uno de ellos es Dante, Programador de Sistemas de Computación (Los Ángeles, CA) y Master of Business Administración (MBA) (UW-Madison)…”

“Como podrán apreciar La Comunidad News antes en papel y ahora en formato Digital, ha sido fundada, por inmigrantes intelectuales de Bolivia en 1989, hace 33 años atrás; para satisfacer la necesidad de la población Latina en Español con contenido de sabor local en el área social, cultural, deportivo y comercial. Porque en aquella época toda la información contenida en periódicos, revistas, radio y TV era solo en Inglés…”

Mariachi México International

“Esta noche mi persona y mi esposa Gladys Jiménez, estamos aquí para recibir el premio LEGACY AWARD otorgado a La Comunidad News, en nombre de toda la familia Viscarra Jiménez y en especial de mi hijo DANTE VISCARRA, quien fue el fundador, consejero, asesor del periódico, y gracias a él ahora el periódico es digital y puede ser leído en cualquier ciudad del mundo de habla hispana…”

“Ahora permítanme una pausa en mi intervención, para dar paso a la entrega de un ramillete de flores a Jessica Cavazos, distinguida directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina, por llevar adelante y a la vanguardia esta institución que ahora cuenta con edificio propio, y por sus cumpleaños que nos hemos enterado que es la próxima semana.”

“También quiero felicitar y entregar este ramo de flores a mi amada esposa Gladys Jiménez, por haber trabajado arduamente y muy profesionalmente en el periódico durante 33 años consecutivos y también por ser una madre muy sacrificada que supo llevar adelante a sus hijos, por ser una mujer inteligente y sabia que supo hacerme Abogado. Aquí cabe el dicho: “Detrás de un Gran Hombre, hay una Gran Mujer,” (Behind a Great Man, there is a Great Woman” y ese es mi caso. Muchas gracias a todos ustedes por hacer nuestro sueño hecho realidad de dejar un LEGADO para las futuras generaciones de Wisconsin.”

Estas son las palabras de la fundadora de La Comunidad News Gladys Jiménez Viscarra en el evento de Gala: “Señoras y señores, yo soy Gladys Jiménez Viscarra, una de las fundadoras de la Comunidad News online y trabajo desde el año 1989, hasta el presente.”

Ballet Folklórico de María Díaz

“Esta noche me siento muy emocionada al verme rodeada de profesionales, ejecutivos del condado de Dane y de personas maravillosas que están presentes en esta hermosa noche de verano que está por terminar. Esta noche cómo se sienten ustedes? Están felices?”

“Quiero agradecer a Jessica Cavazos, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina, por otorgar este premio Legacy Award a La Comunidad News, por los 33 años de servicio a la Comunidad Latina y otras comunidades de Wisconsin.”

“ Este legado es para las nuevas generaciones de La comunidad News online, para que ellos sigan el ejemplo de sacrificio, tenacidad y fortaleza, para que sigan con los nuevos cambios que se suscitaron en el futuro. Muchas gracias a todos, diviértanse y bailen hasta gastar los tacones.”

“Muchas gracias a todos los presentes por apoyar este evento gala Tributo a la Excelencia Empresarial Latina, en especial a todos y cada uno de los patrocinadores, mis sinceros agradecimiento al personal de la Cámara y voluntarios, que trabajaron arduamente para hacer posible este evento. Y, muchas felicidades a las empresas premiadas un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de emprendedores.” Fueron las palabras de Jessica Cavazos de la Cámara de Comercio Latina.