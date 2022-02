Carlos Romero: Deputy Sheriff peruano marca la diferencia en el Condado de Dane

La Comunidad News Online

Romero, es un Deputy Sheriff (Sheriff adjunto) que trabaja en el Departamento del Sheriff Kalvin Barret del Condado de Dane, en el grupo de trabajo (Task Force) trabaja como Alguacil en la Corte, patrulla las calles, trabaja en la cárcel, en el transporte, en el aeropuerto, patrulla en Beltline.

Romero es también parte del Comité cultural del Departamento del Sheriff que apoya a todas las comunidades incluyendo a la Latina. Hace muchos eventos y siempre está envuelta en comunicación con la comunidad Latina.

Su consejo para la nueva generación de jóvenes es que nunca tengan miedo de seguir su sueño por más que se vea muy difícil todo es posible con esfuerzo y fe. Su deseo es ver más policías latinos en Madison, Wisconsin

¿Nos puede decir su nombre completo y el lugar de nacimiento?

R: Carlos Romero y mi lugar de nacimiento es Lima, Perú, Sudamérica.

¿Antes de empezar tu gran aventura y logro de obtener tu licencia de Deputy Sheriff cómo era tu mundo diario (ANTES)? Que hacias? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: Bueno viví hasta los 17 años en Lima Perú. Mi papá era doctor de la Marina de Guerra del Perú y siempre quise seguir la vida militar. Mis hermanos se mudaron a Miami y yo los seguí cuando tenía 18 años. Tomé clases libres de estudio en Miami Dade Community College porque no sabía qué carrera quería seguir. Después de un año viviendo en Miami decidí mudarme a Madison, Wisconsin, porque los estudios eran más baratos que en Miami y podía aprender más rápido inglés en Madison. Mi vida era muy normal, me gusta el deporte, ir al gym y jugar fútbol.

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de ser Deputy Sheriff?

R: Decidí estudiar para ser policía porque acá en Madison no veía Policías Latinos y quería representar mi cultura y mi gente. Aparte como dije antes quería seguir el ejemplo de ser militar como mi papá y ser policía es lo más cercano qué hay.

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: Tenía un poco de nervios ya que era el único latino en mis clases. Acá la policía es totalmente diferente que la policía en mi país o en los países sudamericanos. Aprender la cultura y las leyes todo fue una linda experiencia.

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de ser Deputy Sheriff?

R: Mi papá fue un gran ejemplo, él siendo militar me enseñó lo que es la disciplina y como un militar se tiene que comportar en el trabajo y fuera de él.

Acá en Madison tuve el apoyo de mi tío Ramón Argandona el siempre me apoyó en todo y me empujó para seguir esta aventura de convertirse en Policía en Madison.

¿Cuál fue la PRIMERA barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de ser Deputy Sheriff?

R: Bueno la barrera más dura fue aprender el idioma a la perfección y aprender todas las leyes de acá. Los policías hacemos muchos reportes e investigaciones por eso tenemos que perfeccionar el idioma.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: La cultura fue otra barrera. La vida de Policía es muy diferente a la de nuestro país. Mis compañeros me apoyaron mucho para poder adaptarme y sentirme cómodo.

¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura?

R:Creo que el miedo que tenemos todos los policías como yo es nuestra seguridad. Como todos saben los crímenes ahora son más violentos ahora ser policía es más peligroso que nunca. Siempre el ser policía fue un riesgo pero ahora como va el crimen ser policía es más riesgoso. Ese temor nos hace valorar la vida más y cuidarnos más.

¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura?

R: El mayor sacrificio fue mudarme acá y dejar a mis padres y amigos en Perú. Lo bueno es que mis padres ya no trabajan y pueden venir a visitarme y yo también viajo a verlos muy seguido.

¿Cómo te preparaste para el examen final, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? En qué consiste?

R: Bueno, yo estudié para ser policía en el MATC y estudié Criminal Justice Law Enforcement. Y también fui a la academia de Policía.

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu licencia de Alguacil? ¿Diploma de graduación de este programa? Describe todos los detalles de lo que sentiste y aún más importante todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices) cuando completaste todo este programa? Gratitud? ¿Nostalgia del viaje que llegaste a realizar? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R: Me sentí muy orgulloso de mi y de este gran logro pero lo mejor fue que al fin podría representar a la comunidad Latina y ayudarlos; porque yo hablo espanol lo cual me ayudo muchisimo los departamentos de policía se pelean por los candidatos que hablan español porque no es fácil encontrar postulantes bilingües.

¿Cuál fue el ÚLTIMO OBSTÁCULO que tuviste que enfrentar después de haber obtenido tu licencia? ¿La última prueba?

R: Fue buscar trabajo. Porque acá estudiar para ser policía no quiere decir que tengas un trabajo de policía seguro tienes que ir a buscarlo como cualquier otro trabajo esa es la mayor diferencia con nuestros países allá estudias para policía y sales como policía acá es diferente.

¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos)? ¿Cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener esta licencia?

R: Estaban muy orgullosos de mí porque sabían que esto es lo que yo quería y la carrera que escogí seguir.

¿Cuáles son los requisitos para ser Deputy Sheriff?

R: Tener mínimo 18 años, no tener récord criminal grave (felonies), tener 60 créditos de una universidad (no es necesario estudios para ser policía puede ser créditos en otra carrera). Ser ciudadano Americano y tener un buen récord (trabajos pasados, referencias, etc).

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Soy Deputy Sheriff y mi posición es Task Force First Shift 7am to 3pm. Task Force consiste en que trabajo en todos lados como: Patrullando en la calle, Como Bailiff trabajando en la corte, Trabajando en la cárcel, trabajando en el aeropuerto, Trabajando en Court Services, patrullando el Beltline y también Trabajo en transportes. En definitiva nosotros trabajamos en diferentes divisiones en el Departamento del Sheriff. El Sheriff tiene más jurisdicción que la policía local.

¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: Bueno era miembro de Amigos En Azul con el departamento de Madison Police. Es un grupo de policías de diferentes departamentos que apoyan a la comunidad Latina.

También soy parte del Comité cultural del Departamento del Sheriff que apoya a todas las comunidades incluyendo a la Latina. Hacemos muchos eventos y siempre estamos envueltos en comunicación con la comunidad Latina.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta?

Mi mensaje es que nunca tengan miedo de seguir su sueño por más que se vea muy difícil todo es posible con esfuerzo y fe.

Me gustaría ver más policías latinos en Madison y de este modo poder apoyar a nuestra comunidad.