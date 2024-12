Ceremonia de graduación de Madison College marca un nuevo comienzo para los graduados y el fin de una era para su presidente saliente

La Comunidad News Online

Dr. Jack E. Daniels III (Foto gentileza de Madison College)

Madison.- El pasado 12 de diciembre, el Alliant Energy Center Veterans Memorial Coliseum de Madison fue escenario de la ceremonia de graduación de Madison College, un evento cargado de emociones que reunió a Jack E. Daniels III, presidente de la institución próximo a jubilarse, junto a catedráticos, autoridades educativas, invitados especiales y familias que llenaron las graderías del coliseo.

La generación de otoño 2024 destacó por ser la cohorte más numerosa en programas de enfermería, técnico en emergencias médicas y artes liberales. La mayoría de los graduados tenían 22 años o menos, seguidos por aquellos en el rango de 23 a 39 años, mientras que más del 11% superaba los 40 años de edad.

La ceremonia también marcó un hito significativo para Jack E. Daniels III, quien, tras liderar Madison College desde 2013, presidió su última graduación. Durante su mandato, Daniels amplió la oferta académica, fortaleciendo los planes de estudio y los acuerdos de transferencia con universidades de cuatro años. Además, impulsó iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, logrando incrementar el porcentaje de estudiantes de color del 22% al 35% en una década.

En su discurso, Daniels compartió un emotivo mensaje con los graduados: “Al irse de aquí esta noche, recuerden: cada día es una página en blanco para que escriban su propia historia. Sean valientes al pasar la página, no teman comenzar nuevos capítulos y háganlo a su manera. Viva una historia tan grandiosa que merezca ser contada y refleje sus valores y aquello por lo que desean ser recordados”.

Un testimonio de transformación personal

El orador estudiantil Kaiser inspiró a sus compañeros al compartir su experiencia en Madison College, donde encontró éxito al comprometerse plenamente con sus estudios y la vida comunitaria. Se inscribió a tiempo completo, participó activamente en actividades como limpiezas de parques, noches de cine y el STEM Club, y asumió roles en el gobierno estudiantil y centros de apoyo académico.

Kaiser, quien obtuvo un título de Asociado en Ciencias con enfoque en Ingeniería, narró cómo su vida cambió drásticamente tras unirse a la institución. Reconectó con amigos y familiares, inició una relación amorosa y planea transferirse a la Universidad de Wisconsin-Madison en enero para continuar sus estudios en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería y Física.

“Me siento orgulloso de quién soy y de los logros que he alcanzado. He encontrado una confianza que desconocía y ahora manejo con facilidad situaciones que antes me desconcertaban”, afirmó Kaiser, quien además alentó a sus compañeros a celebrar sus logros y a continuar persiguiendo sus metas: “Siéntete orgulloso de ti mismo por haber completado este primer paso y prepárate para el siguiente. Caminemos juntos hacia un destino feliz. ¡Buena suerte y que Dios los bendiga a todos! Gracias”.

La ceremonia de graduación de Madison College no solo celebró los logros de sus estudiantes, sino que también marcó el cierre de un capítulo significativo en la historia de la institución bajo el liderazgo de Jack E. Daniels III. Los graduados dejan un legado de inspiración y perseverancia, listos para escribir nuevos capítulos en sus vidas.