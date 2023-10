Chispas de Brillo, brilló en la cancha para coronarse campeón de la Liga Latina 2023!!

La Comunidad News ONLINE

Chispas de Brillo campeón 2023 San José sub-campeón 2023

Madison.- En la liga dirigida por Salvador Chava y sus asociados, que este año se denominó “Chavita League” Latina, y que en su haber contó con la participación de 32 equipos de la primera división, el último domingo 22 de octubre se jugaron las finales del torneo de verano 2023, en la cancha de Warner 1 de North Side de esta ciudad

La final entre los equipos de Chispas de Brillo y San José, despertó mucho interés y expectativa entre los fanáticos del fútbol de Madison, Wisconsin; de ahí que las graderías del estadio Warner 1 fueron colmadas de espectadores de hombre, mujeres, niños y hasta de mascotas. Quienes al mismo tiempo de disfrutar un partido de fútbol emocionante también disfrutaron de un día de sol y aire puro con brisas aún de verano.

Cuando el reloj marcaba 2,00 pm., llegó el momento tan esperado tanto por los integrantes de los equipos que iban a disputar la final, como por las “porras” y/o hinchas de ambos equipos. El equipo San José se presentó en cancha con sus 15 jugadores titulares, dirigido por su entrenador Max Campos. Así como también lo hizo Chispas de Brillo integrado por más de 19 jugadores titulares, dirigido por Joel Lopez y Lalo Servin.

Antes del inicio del partido, a pedido de los árbitros del partido, se hizo un minuto de silencio en memoria del que en vida “Zamba” del equipo de San José, evento en el que participaron los jugadores y el público asistente al estadio.

Al fin, llegó la hora de saber cual de los dos equipos San José o Chispas de Brillo iba a ser campeón. Al principio había la sensación de que iba a ser un partido parejo. Pero no fue así, porque desde un principio Chispas de Brillo, empezó a brillar en cancha demostrando que tiene en sus filas jugadores experimentados, que se conectan unos con otros, con pases precisos, entre el arquero, la defensa y los delanteros, creando jugadas de peligro del gol. Hasta que en el primer tiempo lograron ponerse en ventaja marcando 2 goles a su favor.En el segundo tiempo, mediante un juego muy bien coordinado y veloces delanteros aumentaron el marcador con 2 goles más a su favor.

En cambio, San José entró a la cancha con sus jugadores titulares decidido a coronarse campeón, pero en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, porque si bien tiene jugadores experimentados no se conocen unos a otros, los pases no fueron precisos sino a cualquier lado, el arquero y la defensa no estuvieron a la altura de sus anteriores juegos, tuvieron fallas garrafales que facilitaron los goles del equipo contrario; el medio campo estuvo flojo no apoyo a sus delanteros laterales que esperaban ansiosos de tener el balón. En definitiva San José jugó más a la defensa que al ataque, por lo cual no tuvieron la suerte de marcar un solo gol ni el primer ni en el segundo tiempo.

El resultado final fue Chispas de Brillo 4 y San José 0. Con este resultado el equipo Chispas de Brillo se coronó campeón de verano 2023, de la Liga Latina de Madison “Chavita League”, logrando ser premiado con sendas medallas y el trofeo que empezó a brillar en el estadio Warner 1 de North Side de Madison ante su porra y el público que la aclamaba !!Chispas Campeón!! !!Chispas Campeón!!

Equipo León campeón del torneo relámpago 2023

A primera hora jugaron los equipos de Zorros contra León, por la final del torneo relámpago, ambos equipos dieron todo en la cancha, pero el resultado final favoreció al aguerrido equipo León, dirigido por su director técnico Ramon Montoya, que gracias a sus experimentados jugadores de primera línea este equipo logró levantar a lo alto el trofeo de !!Campeón!! del torneo Relámpago 2023.

Este medio digital, es el único periódico Online que cubre la Liga Latina de Fútbol en Madison con fotos originales que estarán a disposición de los jugadores llamando al 608-77-5922.