¿Cómo está tu salud ocular?

Una de las mejores cosas que las personas pueden hacer por su salud en general es hacerse exámenes de la vista con regularidad, incluso si creen que su visión está perfectamente bien.

La prevención de la degeneración macular relacionada con la edad se centra en los exámenes de la vista, evitar fumar, hacer ejercicio, mantener una presión arterial y colesterol saludables y alimentos saludables, incluidos los vegetales de hoja verde y el pescado



“Los exámenes de la vista no se tratan solo de la necesidad de anteojos o lentes de contacto: se usan para detectar y prevenir enfermedades oculares”, dijo la Dra. Larissa Brigham, OD. “Los problemas oculares graves pueden desarrollarse lentamente y no siempre son evidentes hasta que ya se ha producido el daño”.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las principales causas de pérdida de la visión son la degeneración macular relacionada con la edad, las cataratas, la retinopatía diabética y el glaucoma.



“Estas condiciones a menudo no tienen síntomas tempranos, pero conducen a la ceguera si se detectan demasiado tarde”, dijo el Dr. Brigham.



La degeneración macular relacionada con la edad afecta a más de 1,8 estadounidenses mayores de 40 años.



Esta afección afecta la mácula, en la parte central de la retina. Esto hace que ver claramente al frente sea difícil o imposible. No hay síntomas tempranos.



Las cataratas son la opacidad del cristalino de un ojo (u ojos) y es la principal causa de ceguera en todo el mundo.



Las cataratas pueden ocurrir a cualquier edad, y los CDC estiman que 20.5 millones de estadounidenses mayores de 40 años tienen cataratas en uno o ambos ojos. Más del 50% de las personas de 80 años o más actualmente tienen cataratas o se han sometido a una cirugía de cataratas.



No hay síntomas tempranos de cataratas. Más adelante en el desarrollo de cataratas, las personas pueden experimentar visión borrosa, colores desvaídos, sensibilidad a la luz, problemas para conducir de noche o visión doble.



La prevención de las cataratas se centra en exámenes oculares regulares, evitar fumar, usar anteojos de sol y comer frutas y verduras saludables que promuevan la salud ocular.



La retinopatía diabética ocurre debido a complicaciones de la diabetes y es la principal causa de ceguera entre los adultos en los Estados Unidos.



Esta condición causa daño a los vasos sanguíneos ubicados dentro del tejido detrás de la retina.



El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden ayudar a reducir la pérdida de la visión, pero a muchas personas se les diagnostica demasiado tarde para recibir tratamiento. No hay síntomas presentes en las primeras etapas. En etapas posteriores, las personas a veces experimentan visión borrosa o “puntos flotantes” en el campo de visión.



La retinopatía diabética también puede causar cicatrices, lo que puede provocar un desprendimiento de retina.



“Cualquier tipo de diabetes (tipo 1, tipo 2 o gestacional) puede provocar retinopatía diabética”, dijo el Dr. Brigham.



El glaucoma es un grupo de enfermedades oculares que pueden dañar el nervio óptico.



Las complicaciones del glaucoma ocurren cuando la presión del líquido en los ojos comienza a aumentar. Muchas personas con glaucoma no saben que lo tienen hasta que notan una pérdida de la visión periférica.



En SSM Health, nuestros equipos se especializan en diagnosticar y tratar todo tipo de afecciones oculares, incluidas las cuatro mencionadas anteriormente.



