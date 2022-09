Conferencia sobre la visión de los proyectos actuales del lado Sur de Madison

La Comunidad News Online

Karen M. Coller, Ruben Anthony, Jessica Cavazos, Alex Gee y Vanessa McDowell

Madison.- Bajo el patrocinio de Cap Times Idea Fest 2022 y en coordinación con Madison Area Technical College, Goodman South Campus, se realizó la conferencia sobre la visión de los proyectos actuales del lado Sud de Madison, en los salones comunitarios de esta universidad localizado en 2429 Perry Street, en la que participaron varios representantes de algunas organizaciones que están impulsando la reurbanización y la inversión en la entrada sur de esta capital.

Entre los invitados a esta conferencia figuran Jessica Cavazos, ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, Karen Menendez-Coller, ejecutiva del Centro Hispano del Condado de Dane, Ruben Anthony, Presidente/CEO, Urban League of Greater Madison, Vanessa McDowell, CEO YMCA Madison y Alex Gee CEO, The Center of Black Excellence and Culture. Cada uno de ellos a su turno dieron su punto de vista sobre el aporte de las instituciones que representan, impulsando la reurbanización con fondos otorgados por el gobierno estatal y federal, para transformar nuestra comunidad en una urbe moderna solo comparable con las grandes capitales del país y del mundo.

Publico asistente al evento

Esta conferencia despertó mucho interés de la población en general, y como prueba de ello el salón comunitario de Madison College estuvo lleno de asistentes de la diversidad que vive en la zona sur anglos, latinos, afroamericano, asiáticos, que al final del evento salieron satisfechos, porque los panelistas explicaron que hay mucha inversión en la construcción de nuevos edificios, restaurantes latinos y asiáticos. Madison College inauguró su nuevo edificio de dos pisos hace poco tiempo atrás. Asimismo, Saint Marys Hospital también inauguró su nuevo edificio recientemente y continúa el desarrollo y constante progreso de la zona sur de Madison.

Weasy Olidon Melendez y sus hijos

“Este evento para mi particularmente significa mucho, porque me da mucho gusto conocer organizaciones locales como Centro Hispano, Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, Urban League de Afroamericanos, YWCA Madison y otros, que quieren hacer algo por su comunidad. Como vecino que vivo aquí en Park Street más de 30 años, me da gusto ver que la zona sur está creciendo mucho con inversión para viviendas familiares y comerciales, dijo Weasy Olidon Melendez, dueño y empresario de “Amigos Construction”, al ser entrevistado.

“Los líderes de diferentes organizaciones de Madison estuvieron presentes en esta conferencia, para explicar el trabajo que están realizando en el área del Sur de la capital de Wisconsin. El centro Hispano está desarrollando un nuevo hogar y los programas que ahora tenemos queremos expandirlos para nuestra comunidad, en particular para la comunidad Latina. En el Sur de Madison hay mucho movimiento porque se están desarrollando centros culturales, económicos, etc. Las diferentes organizaciones están trabajando para el desarrollo del Sur de Madison, explicó Karen M. Coller, ejecutiva del Centro Hispano del Condado de Dane.

Juan Jose Lopez, Maria Alvarez, Jessica Cavazos Karen M. Coller y Oscar Mireles

“En el Sur de Madison hay mucho crecimiento de la comunidad Latina, Afroamericana, Asiática y otras etnias con sus organizaciones, que en forma conjunta están trabajando para el desarrollo de esta área y del Condado de Dane. La Cámara de Comercio Latina, aunque tiene sus oficinas en Pichtburg, es parte de esta área porque con el programa “Tu Empresa”, estamos contribuyendo con nuevos pequeños empresarios en la zona Sur de Madison, Wisconsin”, sostuvo Jessica Cavazos, ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina.