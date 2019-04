¡Conozca a la futura administradora de empresas Laura Cabrera¡

Laura Cabrera, nació en León Guanajuato, México, sus padres Lázaro cabrera (+) y Martina Torres también son de México. El núcleo familiar está compuesto por 9 hermanos, cinco mujeres y 4 hombres. Ella estudió la primaria y la media en su natal León, Guanajuato. A Laura cuando era niña su padre la puso a vender en la calle frutas, churros, elotes, mangos, caramelos, donuts, para que sea una niña extrovertida y no tímida. A ella le gustaba participar en concurso de poesía para demostrar su talento en diferentes escuelas con la ayuda de sus profesores; y ahora que ella ya es una adulta se siente muy feliz de ser una persona extrovertida y muy talentosa.

¿Laura, actualmente donde estudias y que estudias?

En la Academia Latina GED.

¿Hiciste estudios anteriormente y donde?

Si, estudie auxiliar administrativo en México y en este país estudie en MATC cómo cuidar a los niños.

¿Después de finalizar tus estudios de GED que vas a estudiar?

Quiero seguir estudiando inglés y negocios.

¿Durante las clases de GED, que tópico o tema te gustó o llamó tu atención y porque?

Estudios Sociales, porque es importante saber la historia del lugar donde estás viviendo.

¿En el futuro piensas estudiar alguna carrera y cuál sería?

Me gustaría estudiar Administración de Empresas.

¿Cuáles son tus metas en un futuro inmediato?

Terminar de estudiar el GED y perfeccionar el inglés.

¿Cuáles son tus sueños?

Terminar de estudiar y hablar bien el inglés para después tener mi propio negocio.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas estudiar o qué es lo que más te llamaba la atención?

“Desde pequeña mi padre me ponía a vender muchas cosas como churros, elotes, mangos, donas y estoy segura que eso me ayudó a ser muy sociable, de hecho en la escuela me gustaba participar en competencia de poesía y siempre me llevaban a concursar a diferentes escuelas, nunca me dio vergüenza de estar delante de mucha gente, al contrario, me gustaba que la gente me mirara.”

¿Cuál fue el obstáculo más grande que tuviste? ¿Y, cuál es la lección que aprendiste?

Cuando tenía 11 años me enferme, me dio ataques epilépticos fue muy triste para mí y mi familia, sin embargo, yo quería salir a la calle con mis amigas o amigos, pero no podía porque sabía que en cualquier momento me podría dar un ataque, duré 5 años con tratamiento y me cuidaba, siempre estaba rodeada de amistades que sabían de mi enfermedad y estaban alertas si algo me pasaba, es algo inexplicable cuando estaba convulsionando; lo único que le pedía a la gente que estaba cerca de mí, era que no me hablaran y se apartaran de mí. Aprendí que debemos disfrutar la vida como venga, yo pude ver, que si hay amigos de verdad y que la unión familiar es lo más importante.

¿Cuáles son tus hobbies, comida preferida y baile que te guste?

Me gusta leer, mi comida preferida son los chiles rellenos, el pozole y la pizza. En cuanto a baile creo que me gusta bachata.

¿Cuál es tu música preferida y qué libros prefieres leer?

Música de los 80, enanitos verdes. En cuanto a leer libros, son muchos de romance, drama y suspenso, aventuras, etc.

¿Qué has aprendido de tus errores?

Creo que he aprendido a no volver a hacer lo mismo, me ha hecho a ser una persona más fuerte, a valorarme más, por lo que soy y a quererme más.

¿Describe tu escala de valores?

Para mí los valores es un complemento que tiene todo ser humano, sin ellos no podríamos socializarnos y para mi escala de valores sería justicia, honestidad, respeto, tolerancia, equidad y unidad. Ya que al querer cultivar valores y darnos a conocer, debemos comenzar con nosotros mismos, reflexionar lo que estamos haciendo mal y así mejorar, para vivir bien con nosotros mismos y con la sociedad.

¿Cuál es la experiencia más gratificante que tuviste en tu vida?

Creo que el ser madre.

¿Qué te preocupa de la comunidad latina?

Que siempre estamos trabajando y no nos damos el tiempo suficiente para nosotros mismos.

¿Quién influyó más en tu vida para que salgas adelante?

Mi familia y el estar lejos de mi país.