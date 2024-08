Conozca al Naturalista-en-Residencia de 2024 de la Biblioteca Pública de Madison 

Cada año, la Biblioteca Pública de Madison organiza un programa de Naturalista-en-Residencia en asociación con Madison Parks. Los programas están diseñados para inspirar a la comunidad a reflexionar sobre nuestro mundo natural y su lugar en él a través de la guía de un naturalista local experimentado o emergente. La residencia de este año está dirigida por Alex Booker, nativo de Madison, con el tema Encuentra tu camino de regreso a la naturaleza, y los programas continuarán hasta el 23 de agosto de 2024.

El tiempo de Booker como Naturalista-en-Residencia de 2024 en la Biblioteca Pública de Madison comenzó a mediados de julio y fue anunciado como naturalista a principios de junio. Explica que su pasión por la naturaleza comenzó desde muy joven y que las granjas y la jardinería han sido fundamentales en muchas de sus experiencias.

“Al crecer en Madison, he ido a la biblioteca desde que puedo recordar. He utilizado talleres de cocinar, actividades artísticas y artesanales, etc. A medida que fui creciendo, he visto cómo nuestras bibliotecas han puesto énfasis en el aprendizaje natural a través de cosas como la Biblioteca de Semillas, programas de jardinería, clases de búsqueda de alimento y más, así que estoy emocionado de ampliar ese conocimiento y ser parte de la familia de la biblioteca”, dijo Booker. “También he usado libros de la biblioteca para leer y desarrollar temas como herboristería, y estoy emocionado de compartir algunos de esos títulos como parte de la lista de libros de Naturalista-en-Residencia que se publicará como parte de mi tiempo con la biblioteca”

Hasta ahora, Alex ha organizado seis programas interactivos en espacios de la biblioteca y parques locales para miembros de la comunidad de todas edades. Uno de sus primeros programas fue un taller de Mezcla de Té que tuvo lugar en la Biblioteca Central en julio. Durante el taller, Alex trajo algunas de sus propias hierbas recién cultivadas, como menta, bálsamo de limón y hierba gatera, junto con una taza de miel orgánica de su granja de abejas. Después de escuchar las ideas de Alex sobre las formas en que se usa el té de hierbas en varias culturas y explicar cómo escuchar la reacción del cuerpo a cada hierba, los participantes comenzaron a crear sus propias mezclas de té utilizando bolsitas de té compostables.

Alex organizará cinco talleres más este verano, incluyendo una hora de cuentacuentos en Rennebohm Park, un taller centrado en conocer diferentes insectos y una clase de cocina donde los participantes aprenderán a hacer pesto desde cero utilizando “malezas” forrajeras.

Para su último taller del verano, Alex organizará un taller de arte utilizando tintes naturales. Durante este programa, que se llevará a cabo el 23 de agosto en la Biblioteca Pinney, Alex mostrará a los participantes varias formas de hacer sus propios tintes naturales usando plantas y como usarlos para teñir la ropa o crear una hermosa obra de arte de manera sostenible. La registración es requerida para el taller y será abierta empezando el viernes 9 de agosto.

Próximos programas dirigidos por el naturalista:

La mayoría de los programas requieren registro y tienen capacidad limitada. La inscripción se abre dos semanas antes de la fecha de cada programa y se puede realizar en línea o al llamar o enviar un correo electrónico a la ubicación de la biblioteca.

Además de sus talleres mágicos, Alex también trabajó con el personal de la biblioteca para crear dos listas de libros: una para niños y adolescentes y otra para adultos. La lista de libros para adultos incluye algunas de las lecturas basadas en la naturaleza favoritas de Alex, como African American Herbalism: A Practical Guide to Healing Plants and Folk Traditions by Lucretia VanDyke y más. La lista de libros para niños y adolescentes incluye libros que se relacionan directamente con los temas y proyectos de los talleres de Alex, como Every Little Seed de Cynthia Schumerth y más.

Además, los carteles temáticos de Naturalista-en-Residencia 2024 ya están disponibles en las nueve ubicaciones de la Biblioteca Pública de Madison y en el Autobús de Sueños. El tema de este año es Encuentra tu camino de regreso a la naturaleza, y los carteles de edición limitada fueron diseñados por Lashay the Artist! en inglés, español y hmong. Lashay the Artist!, también se desempeña actualmente como Artista-en-Residencia de WE READ Bubbler en la Biblioteca Meadowridge este verano, y trabajó con Alex para capturar una imagen que resulte familiar y representativa del Medio Oeste.

Para obtener más información sobre Alex, registrarse para los próximos talleres y leer más sobre el programa Naturalista-en-Residencia, visita madpl.org/naturalist.

El programa Naturalista-en-Residencia es posible gracias a una generosa donación de Nancy Leff y Kenneth Lerner.