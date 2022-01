Copa Cabana Madison trajo la alegría de nuevo a la Capital

La Comunidad News Online

Angel Gaytan y Evolution Latina Dance Company de Chicago en Madison

Madison.-Pueden creer o no pero en plena pandemia, observando las precauciones del caso lo cual es uso de máscara, distancia y otros aspectos de cuidado de salud, Copa Cabana Madison de Ángel Gaytan y otros, trajo la alegría de nuevo a Madison; el último sábado ocho de enero, al ritmo y son de la “Orquesta Rebulu” que durante su presentación interpretó música caribeña de Cuba, para el numeroso público de danzarines que se dio cita en este evento, en su mayoría latinos.

Alex Vetuzo, Silvia Lopez, Felix Abrajam y Angel Gaytan

Este evento se realizó en uno de los ambientes de The Brink Lounge de East Washington, donde el Grupo Evolución Latina Dance Company de Chicago, se encargó de enseñar a los que pagaron sus entradas varias clases de baile que ahora están de moda: Bachata, Salsa, y otros. Evolución Latina Dance Company es una organización educativa de clase mundial con sede en Chicago comprometida con el arte y el Arte y el Entretenimiento.

Según la versión de Angel Gaytan, la idea de hacer bailes con música latina, con grupos latinos, y artistas latinos no es reciente, data de hace más de seis meses atrás, lo viene haciendo en diferentes lugares de Madison, porque aún no tiene un local propio.

“Básicamente la idea nació para crear un ambiente tropical para la comunidad Latina que le gusta bailar. Mi meta es hacer crecer el ambiente tropical; porque siento que esta muy bajo el nivel de baile en Madison.” “Yo viajo a Chicago, Indiana y otros estados donde el nivel de baile es fenomenal. Por eso, para este evento traje al grupo de baile Evolucion Latina, integrado por chicas y jóvenes de fama internacional, para que den cuatro clases de baile.” Explicó Gaytan.

“Yo soy mexicano, pero la música y la esencia de la música cubana es fenomenal, por eso he decidido pertenecer a “Madison Rueda” que se dedica al baile de Rueda de Casino, derivado del son cubano. Cuyo énfasis está en la celebración de la cultura, la danza y la música cubanas.” Agrego.

Gaytan piensa que el baile no solo es para matar el estrés, sino para conocer gente nueva, nuevos amigos, no solo mexicanos sino también extranjeros. Con el baile te diviertes sanamente y pierdes peso, comentó. “Este es el primer evento en grande en relación a los anteriores, intentaremos entrar a las grandes ligas sino es ahora cuando. Tengo gente que me apoya entre ellos Silvia Lopez, Alex Vetazo y Felix Abrajan, con playeras y otras actividades para seguir adelante, y tengo la impresión que lo vamos a lograr”. Concluyó Gaytan.