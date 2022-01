Los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia de USA. (Foto de Archivo)

Madison.- En la redacción de este medio virtual se ha recibido la información de que la Corte Suprema bloquea la regla de la vacuna COVID-19 para las empresas de EE.UU, que disponía que los empleados de las empresas se vacunen o se hagan pruebas regularmente y usen una máscara en el trabajo.

Pero, por otra parte, la misma corte permite que la administración proceda con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud en los Estados Unidos. Las órdenes de la corte este jueves se produjeron durante un aumento en los casos de la pandemia causados por la variante omicron. La regla tiene excepciones médicas y religiosas.

La mayoría conservadora de la corte coincidió en señalar que la administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados.

En una opinión sin firmar, el tribunal escribió: “Los desafíos que plantea una pandemia global no permiten que una agencia federal ejerza un poder que el Congreso no le ha conferido. Al mismo tiempo, tales circunstancias sin precedentes no brindan motivos para limitar el ejercicio de las facultades que se le ha reconocido a la agencia en el ámbito de la atención médica.”

Más de 208 millones de estadounidenses, el 62,7 por ciento de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido vacunas de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Los nueve jueces han recibido vacunas de refuerzo, según la información que tenemos.

Como emergencia de este fallo de la Corte Suprema, Biden pidió a las empresas que establezcan sus propios requisitos de vacunación y señaló que un tercio de las empresas de Fortune 100 ya lo han hecho.

La Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial minorista más grande del país, calificó la decisión de la Corte Suprema como “una victoria significativa para los empleadores”; porque los grupos empresariales estuvieron en desacuerdo con OSHA por ser costosa y hace que los trabajadores dejen sus trabajos en un momento en que ya es difícil encontrar nuevos empleados.