COVID-19 Wisconsin Connect es una aplicación para teléfono o computadora con ayuda y respuestas acerca de virus Corona

Realizamos entrevistas a miembros de la comunidad Latina, en particular a madres y amas de casa.

Maria con su esposo José

“Me preocupa que se contagie uno de mis hijos o marido y luego se muera” dice Maria Oseguera, ama de casa, madre y trabajadora de limpieza de casas en la ciudad de Madison, Wisconsin. Como ella y otras matriarcas de la comunidad, sienten mucha ansiedad acerca de la incertidumbre y muchas dudas que esta pandemia a creado utilizando el miedo para totalmente inmovilizar a esta ciudad, estado y el resto del país.

María Oseguera casada conJosé Gonzalez. Hijos, Dayelin González, Andy González y Zoé González.

Después de la pandemia va regresar a trabajar?

Si claro voy a trabajar, con la medidas necesarias.

Como a cambiado la vida desde que empezó la cuarentena?

Uuuffff mucho a cambiado, ha cambiado en el trabajo y en la vida normal, bueno ya no es normal.

Qué lección he aprendido?

Más bien que no e aprendido. Creo que a cuidar lo que tenemos. Y a apreciar todo lo que tenemos alrededor.

Cómo debo prepararme para recibir otra pandemia de coronavirus?

Bueno creo que ya tenemos la experiencia ya sabemos lo que viene ya tendríamos que tener las cosas esenciales.

Está preparada la comunidad latina para otra pandemia?

Pues no se si estaremos preparados económicamente no creo tenemos que recuperarnos de todo esto. Pero creo que si tenemos que reflexionar i ponerlos las pilas porque no es nada fácil.

Que me preocupa?

Lo que más me preocupa es perder a mi familia a mis hijos a mi esposo, o incluso perder mi vida.

Que pregunta tengo?

En caso de contagio que tipo de ayuda tenemos nosotros los latinos tomando en cuenta que con el presidente no contamos a quién debemos recurrir.

¿Qué es? COVID-19 Wisconsin Connect?

COVID-19 Wisconsin Connect (CWC) es una aplicación gratuita de escritorio y móvil que proporciona información precisa, apoyo social y recursos útiles a los habitantes de Wisconsin durante la pandemia de COVID-19. CWC funciona en computadoras y teléfonos inteligentes. El contenido es idéntico en las versiones de escritorio y móviles.

¿Dónde puedo acceder a las aplicaciones móviles y de escritorio?

La aplicación de escritorio está disponible en www.covid19wisconsinconnect.org. La misma información estará disponible en forma de aplicación móvil a través de la Apple App y Google Play tiendas.

¿Cuándo está disponible la aplicación?

La aplicación de escritorio estará disponible el lunes 4 de mayo. La fecha exacta en que la aplicación móvil estará disponible en las tiendas de aplicaciones depende del tiempo que Apple y Google tardan en aprobar, pero esperamos que salga a principios de mayo. El contenido de la aplicación evolucionará a medida que cambie la información y que Wisconsin abra lentamente la economía del estado y más personas vuelvan a trabajar, o si hay un brote localizado en el futuro.

¿Para quién?

La aplicación está diseñada por Wisconsinites para Wisconsinites, desde metropolitanas hasta rurales en áreas de todo el estado. Esta aplicación será particularmente útil para los habitantes de Wisconsin que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19, como los adultos mayores, aquellos con afecciones subyacentes y los miembros de comunidades que han sido particularmente afectadas por COVID-19. CWC ayudará a informar, conectar y apoyar con precisión a las personas y familias de Wisconsin mientras navegan el impacto de COVID-19 ahora y en el futuro.

¿Quién desarrolló la aplicación?

El esfuerzo reunió a líderes de organizaciones médicas, académicas, gubernamentales, empresariales y comunitarias de todo el estado para desarrollar, comercializar y lanzar la aplicación. Más de 30 profesores, personal y estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison trabajaron en la aplicación mientras enseñaban y asistían a las clases en línea de Spring.

● El Centro de Estudios del Sistema de Mejora de la Salud (CHESS) en la Facultad de Ingeniería de UW-Madison adaptó rápidamente la tecnología digital CHESS existente para programar CWC.

● Los docentes, el personal y los estudiantes universitarios del Centro de Comunicación y Renovación Cívica (CCRC) de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas desarrollaron las secciones de “desinformación” de la aplicación y el apoyo de programa de marketing. Y, los estudiantes universitarios de periodismo ayudaron a ejecutar la aplicación del plan de marketing.

● El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) proporcionó paso a paso instrucciones para las prácticas de salud adecuadas, una herramienta de detección con registros para el seguimiento de los síntomas y artículos útiles.

¿Cómo se financia este programa?

Este proyecto es apoyado a través de una Beca de Respuesta Estratégica COVID-19 del Programa de Asociación de Wisconsin en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la UW. A través de sus subvenciones estratégicas, el Programa de Asociación de Wisconsin ofrece importantes niveles de financiación para investigadores y equipos seleccionados para establecer nuevos e innovadores iniciativas dirigidas a mejorar la salud en Wisconsin.

¿Cómo aprenderán los habitantes de Wisconsin sobre Wisconsin Connect COVID-19?

El programa de marketing está diseñado para informar a los residentes de Wisconsin sobre la aplicación y anímalos a visitar www.covid19wisconsinconnect.org o descargarlo en una tienda de aplicaciones cuando esté disponible. Los esfuerzos de marketing a nivel estatal incluyen:

● Anuncios pagados, en inglés y español, en periódicos y noticias en línea. Sitios, incluidas publicaciones latinas y afroamericanas.

● Kit de prensa distribuido a periódicos y estaciones de TV y radio para ganar medios de cobertura.

●: 30 y: 15 segundos anuncios de servicio público de TV y audio – en inglés y español.

● Participación en las redes sociales a través de una variedad de plataformas.

● Programación de influencia y marketing de base con la comunidad local y organizaciones.

¿Tengo que proporcionar información personal para registrarme?

No. Se podrá acceder a todas las secciones de la aplicación sin registrarse o crear una cuenta.

¿Qué sucede si un usuario quiere usar la función Discusión?

Para aquellos usuarios que quieran publicar un comentario en la función Discusión, deberán crear una cuenta, proporcionar su nombre, nombre de usuario y correo electrónico, y aceptar los términos de uso. Los términos de uso requieren que los usuarios mantengan un comportamiento adecuado de Internet cuando usan la función de chat. Solo se muestra su nombre de usuario en el chat (no su nombre o correo electrónico), pero se alienta a los usuarios a crear un nombre de usuario genérico, no identificativo, para garantiza aún más el anonimato.

¿Quién tendrá acceso a mi información? ¿La aplicación funciona con terceros?

COVID-19 Wisconsin Connect es completamente autónomo. Por lo tanto, no existen asociaciones de terceros ni algoritmos de seguimiento de datos para recopilar y vender datos.

El objetivo de COVID-19 Wisconsin Connect es ser una fuente creíble de información y apoyo para los habitantes de Wisconsin. La aplicación no recopila ni extrae información de sus usuarios.

¿Tendré que actualizar la aplicación para tener acceso actualizada

información?

Lanzaremos actualizaciones a la aplicación para agregar funciones, mejorar la usabilidad, corregir errores e instalar parches de seguridad. Aunque los usuarios pueden usar la aplicación sin actualizar, recomendamos encarecidamente instalar las últimas actualizaciones para garantizar la más segura y agradable experiencia.

¿Por qué debería confiar en este programa?

COVID-19 Wisconsin Connect es desarrollado por expertos en los campos de la medicina, el gobierno y la academia, y se encuentra en CHESS en UW-Madison. El propósito de este programa es proporcionar información, apoyo y recursos a los habitantes de Wisconsin durante COVID-19. Este no es un esfuerzo comercial; más bien, es la encarnación de la “Idea de Wisconsin”.

¿Cómo puedo estar seguro de que la información proporcionada es creíble y precisa?

Toda la información contenida en las aplicaciones móviles y de escritorio proviene de organizaciones gubernamentales y de salud, o se examina a través de académicos líderes expertos gubernamentales.