Dane Dance regresa con mucho éxito a Monona Terrace

Orqueta MAS – Madison All Stars

Foto parcial de la gente que disfruto de la musica Latina

Grupo de latinas y latinos en Monona Terrace

Madison.- Monona Terrace Community and Convention Center vuelve a abrir sus puertas para volver a servir como el hogar de Dane Dances 2021 después de dos años de inactividad debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

Orquesta Son of Chicago

El último viernes 7 de agosto fue el primer evento de entretenimiento con la actuación estelar de dos conjuntos musicales de renombre Latino y Afroamericano que hicieron las delicias del numeroso público que llegó a colmar la terraza de Convention Center de esta y capital.

La presentadora del programa de Dane Dance

Estos dos conjuntos musicales que dieron inicio al evento anual de Dane Dance fueron: Orquesta Más – All Stars, fundado y dirigido por el colombiano Julio Araujo que interpretó música Latina de por sí emocionante que invita a bailar a propios y extraños y Sons of Chicago tocando música americana y Jazz

Volunarios de Dane Dance en Monona Terrace

Otro grupo de voluntarios de Dane Dance en Monona Terrace

Dane Dances, uno de los eventos de verano más concurridos de Madison y reúne a personas de todas las edades, razas y etnias, y este verano celebra 22 años de su creación. El evento se lleva a cabo todos los viernes (llueva o truene) en agosto en la azotea de Monona Terrace Community and Convention Center

Latinas y latinos en Monona Terrace

Esta serie de música de verano es uno de los eventos de verano más populares de Madison. Estos conciertos especiales fueron creados para ayudar a romper las barreras raciales y reunir a personas de todos los orígenes para una noche de entretenimiento y baile gratuitos. Siéntase libre de traer una manta o silla de jardín; porque los asientos en la terraza son limitados.

Julio Araujo fundador y director de la Orquesta MAS – Madison All Starts y su amigo colombiano

“Soy colombiano y fundador de la Orquesta MAS – Madison All Stars, gracias a La Comunidad News Online por la entrevista sobre este bonito evento de Dane Dance que realmente trae a toda nuestra comunidad a un solo lugar para apreciar la música local y el talento musical que tenemos en Madison. No solo la Orquesta Más sino muchas agrupaciones musicales van a estar aquí cada viernes del mes de agosto. Esto ha sido una bendición después de dos años de pandemia que ahora podemos compartir como comunidad Latina y no Latina. Pido a nuestra comunidad apoyar el talento musical local.” Dijo Julio Araujo, fundador y director de la Orquesta Más.

Invite a sus amigos y venga a Monona Terrace a compartir juntos el verano con música bailable y alegre, y haga su propia fiesta inolvidable. No te la pierdas pariente que muy pronto se va el verano hasta el próximo año.