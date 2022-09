La Comunidad News Online

Alphonso Cooper de Dane Dances junto a un grupo de latinas

Madison.- Despues de varias presentaciones y algunas suspensiones durante el mes de agosto Dane Dances se despide hasta el verano del próximo año. Este evento fue una gran oportunidad para dejar a un lado las preocupaciones y sacudirse del estrés en Monona Terrace de esta ciudad, con la presentación de conjuntos musicales anglos y Latinas. La música Latina estuvo a cargo de la ya consagrada orquesta Orquesta Madison All Stars (MÁS), dirigida por Julio Araujo, con un amplio repertorio de salsa, cumbia, merengue que marcó la diferencia.

Kristen Durst y David J. Benforado Patrocinadores de Dane Dances

El viernes 26 de agosto, fue la última presentación de Dance Dances, con la animacion de dos orquestas afroamericanos: Sister of Element & the Sotorm Orchestra y TL Williams Sound of Slave.

Pero antes de la actuación del último conjunto hubo la premiación y entrega de diplomas a los patrocinadores de este evento a cargo de los representantes de Dane Dances. Entre los premiados se encontraba David J. Benforado, Senior Community Services Manager de Madison Gas and Electric Company, y Kristen Durst, Community and Public Relation Manager de Monona Terrace, ambos dijeron a este medio que durante 23 años tuvieron la oportunidad de auspiciar este evento y su intención es continuar propiciando muchos años en el futuro.

Sister of Element & the Sotorm Chase Orchestra

Concluida la ceremonia de entrega de premios de reconocimiento a los patrocinadores, el conjunto musical TL Williams Sound of Slave, cerró el evento con broche de oro interpretando música clásica y moderna, que tuvo la virtud de integrar las diversas clases sociales anglos, afroamericanos, latinos, asiáticos y del medio oriente y más.

Fundada en 1999, Dane Dances es una organización voluntaria sin fines de lucro comprometida a mantener Dane Dances gratis para el público. Una subvención generosa de Madison Gas & Electric y voluntarios del Círculo de Estudio sobre el Programa de Carreras hizo posible la primera serie de Danzas de Dane, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Los bailes de Dane Dance no serían posibles sin voluntarios comprometidos y patrocinadores corporativos que reflejen el espíritu y la generosidad de la comunidad local. Miles de personas se reunieron jóvenes, adultos, solteros, parejas o con familias.

LT Williams Sound of Slave

Es de destacar que los voluntarios de Dance Dances hicieron una labor excelente en cuanto a su organización y control del evento, razón por la cual ellos se merecen el agradecimiento sincero de nuestra comunidad en general. Un fuerte aplauso para los voluntarios de esta organización sin fines de lucro que donan su tiempo sin pedir nada a cambio. De modo que no nos queda sino decir hasta el proximo año con dane Dances.