De raíces guatemaltecas y salvadoreñas, María va en pos de un doctorado

Mary Dueñas, una estudiante que tiene una Licenciatura en Criminología, Derecho y Sociedad, y es Candidata a doctorado Del Departamento de Liderazgo Educativo y Análisis de Políticas de la Universidad de Madison.

Por Gladys Jiménez

Tu nombre, apellido y lugar de nacimiento

Mary Dueñas y mi lugar de nacimiento Los Angeles, California.

¿Dónde estudiaste la escuela secundaria? En California.

¿Dónde y qué estás estudiando actualmente?

Soy una candidata a doctorado en el Departamento de Liderazgo Educativo y Análisis de Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Me concentro en temas de equidad en la educación superior, específicamente aquellos que se centran en el acceso y el éxito de las estudiantes universitarias latinas / o / xs que asisten a instituciones de cuatro años. Actualmente estoy interesado en cómo los estudiantes latinos / o / ox pueden experimentar el síndrome del impostor y sus estrategias de afrontamiento mientras navegan por la educación superior.

¿Dónde nacieron tus parientes?

Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en Guatemala y El Salvador, respectivamente. Dejaron a sus familias y se mudaron a los Estados Unidos durante la década de 1980.

¿Dónde trabajas?

Actualmente trabajo como asistente de investigación para el Center of College Workforce Transition (CCWT) a través del Wisconsin Center for Education Research (WCER). También trabajé para la Oficina de Diversidad e Inclusión, Diversidad, Equidad y Logros Educativos de la Escuela de Educación, y el Programa de Estudios Chican @ Latin @, todos en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Fuera de tu trabajo, ¿qué otras cosas te gusta hacer?

Realmente disfruto pasar tiempo con amigos y familiares, principalmente a través de FaceTime hoy en día. También disfruto escuchando música, audiolibros y pasando tiempo con la naturaleza.

Descripción de tu trabajo

¿Cuál es tu trabajo ahora?

Actualmente, soy una estudiante de postgrado a tiempo completo que trabaja en mi proyecto de tesis. Sin embargo, como estudiante de postgrado, también tengo la oportunidad de trabajar en diferentes programas y oficinas en el campus. Por ejemplo, en mi rol actual como asistente de investigación de CCTW, codificar datos cualitativos en un proyecto que describe las experiencias de pasantías para estudiantes universitarios que asisten a una Institución de Servicio a Hispanos (HSI). En este puesto, también ayudo a redactar informes y artículos que pronto se publicarán. Una buena parte de mi trabajo en UW-Madison incluye trabajar con estudiantes en diferentes capacidades. He encontrado una gran alegría y un interés genuino en el desarrollo de la próxima generación de académicos a través de mis experiencias de enseñanza y tutoría. He sido co-enseñado en un curso enfocado en estudiantes latinos sobre salud mental latinx, al mismo tiempo que asesore a un grupo de estudiantes universitarios entrantes a través del programa POSSE.

¿Cómo encontraste este trabajo?

Creo que la escuela de postgrado me ha ayudado a desarrollarme de muchas formas diferentes. De hecho, no supe sobre la escuela de postgrado hasta que estaba en el tercer año de la universidad; aprendí sobre los pros y los contras de asistir a través de mis compañeros y mentores. En ese momento, no pensé que fuera “lo suficientemente bueno” para un programa de doctorado, pero sabía que quería ayudar a otros estudiantes como yo. Entonces, en ese momento, obtuve mi maestría y me mudé a dos mil millas de mi familia en Pasadena, CA a Madison, WI. Con el tiempo y la experiencia, me di cuenta de que con un doctorado puedo continuar con lo que disfruto haciendo, pero también convertirme en un vehículo para apoyar a otros estudiantes como yo. La escuela de postgrado puede ser una experiencia muy aislante y agotadora, y hay una variedad de emociones que he experimentado durante este viaje; sin embargo, con el apoyo de mi familia, asesores, supervisores, amigos y colegas, ha sido un entorno de apoyo.

No me gusta usar la palabra “trabajo” más bien, me gusta pensar en mi “propósito” en este momento. Dado mi tiempo en UW-Madison, me gusta pensar que mi propósito era crear un sentido de propósito y pertenencia a todos mis estudiantes. La universidad puede ser un lugar muy grande y, a menudo, es muy difícil entenderlo, por lo que, en mis diferentes puestos, siempre fue mi intención traer normalidad a las experiencias vividas de mis alumnos. Además, mi propósito es ayudar a los estudiantes a verse a sí mismos (es decir, a otras personas latinas) en diferentes espacios académicos del campus. Por ejemplo, he sido co-impartido en un curso sobre las dimensiones de la salud mental de los latinos que ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre sí mismos, pero ve a personas latinx impartir el curso. Me gusta bromear diciendo que no fue que encontré UW-Madison, sino que UW-Madison me encontró a mí.

¿Cuál ha sido tu carrera hasta ahora?

Mi carrera hasta ahora es ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial, ayudarlos a convertirse en mejores versiones de sí mismos e identificar el siguiente paso en su próximo hito. Mi pasatiempo es identificar el verdadero potencial de los estudiantes graduados e invitarlos a trabajar con el cuerpo docente de la Escuela de Educación. Los profesores guían los proyectos de investigación de los estudiantes para que se conviertan en académicos y yo apoyo a los estudiantes con experiencias de desarrollo profesional. Ha sido mi humilde experiencia trabajar con personas tan talentosas y llevarlas a la escuela de postgrado. Tampoco puedo dejar de decir que mi carrera ha tenido muchas escarificaciones, preocupaciones y ansiedad. He perdido muchos eventos familiares y celebraciones familiares. Y aunque fue difícil para mis padres, sé que están extremadamente orgullosos de su hija.

¿Qué hacías antes de trabajar para esta organización?

Antes de mudarme a Madison, Wisconsin, viví en Irvine, California, donde obtuve mi licenciatura en Criminología, Derecho y Sociedad.

¿Cómo nació en ti el espíritu de trabajo?

Tengo que decir que mis padres me inculcaron eso (y a mi hermana). Creo que ver a mi papá trabajar en dos trabajos y más de 40 horas a la semana, por lo que quizás mi ética de trabajo y mi espíritu provienen de verlos.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

¡Oh Dios mío, sí! Yo amo trabajar con ellos. ¡He sido muy afortunado de tener compañeros de trabajo increíbles!

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Mi motivación es mi familia y saber que seré la primera en obtener un doctorado. Han estado en este intenso viaje conmigo y no podría haberlo hecho sin ellos. También estoy muy motivado por mis estudiantes, ¡me han enseñado mucho estos últimos años! Todos los días, su capacidad de recuperación me inspira que hace que mi compromiso con ellos sea mucho más fuerte. Siento que también estoy en este viaje con ellos, a pesar de que estamos en diferentes etapas de la vida.

Cuando necesita orientación o consejo, ¿dónde lo encuentra?

Bueno, depende de la orientación y el apoyo que necesite. A veces, hago una lluvia de ideas con mis colegas sobre diferentes cosas relacionadas con el trabajo de postgrado. Tengo mis asesores y mentores (personas que han estado haciendo esto por un tiempo) para guiarme y compartir sus pensamientos conmigo. Y también tengo amigos que también me ayudan a estar conectado con el mundo real y a mantenerme conectado a tierra, porque estar en la educación superior puede ser una burbuja complicada.

¿Cuál es tu misión / visión?

¡Esta es una gran pregunta! Supongo que mi misión y visión es vivir una vida sana y feliz, llena de momentos divertidos y memorables. Aprendí que la escuela de postgrado puede llevar mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo, perseverancia y dedicación, y al final, sé que necesito disfrutar de todos los buenos momentos. Me veo como un agente de cambio en el futuro.

¿Cuál es tu mensaje para la comunidad latina?

Mi mensaje para los padres latinos / a / x (tíos y tías) es que puede haber momentos en los que nosotros (como niños) no siempre podemos explicar lo que está sucediendo en el campus, pero que su apoyo continuo es realmente apreciado. También puede haber días / fines de semana en los que no podamos regresar a casa, así que por favor comprenda que esto sucede: una breve llamada telefónica o un mensaje de texto para informarnos que está bien puede hacernos sentir mejor.

Para los estudiantes Latinx / a / o, confíen en ustedes mismos, confíen en su instinto y confíen en que algún día su arduo trabajo dará sus frutos. Mi mensaje para los estudiantes también es identificar a las personas que puedan orientarlos. No necesita a alguien que esté allí todas las semanas (porque para eso es la terapia), pero pregunte al personal / supervisor / profesor / instructores si puede estar en contacto y si están dispuestos a ayudarlo a ser su mentor. Los mentores pueden guiarlo hacia donde desea estar.