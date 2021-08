“DE VUELTA PA’ LA VUELTA” ESCRITA POR ELENA ROSE FUE NOMINADA A LOS PREMIOS LATIN BILLBOARD 2021

Los Ángeles, CA (12 de agosto de 2021) – El extraordinario talento de ELENA ROSE sigue brillando con la nominación de “De Vuelta Pa’ La Vuelta” como Canción Tropical del Año en los Premios Latin Billboard 2021. La canción, interpretada por Marc Anthony y Daddy Yankee fue coescrita por ambos artistas junto a ELENA ROSE, Edgar Barrera, Rafael Pina y Sergio George. Desde los inicios de su carrera, ELENA ROSE ha estado rodeada de una leal base de fanáticos. No es de extrañar, ya que su talento como cantautora demuestra, una vez más, que Rose es capaz de desarrollar canciones para una gran variedad de artistas y que su creatividad rompe las barreras de los géneros y estilos musicales. “Es un honor poder ver esta canción conectar con tantas personas. Me llena el corazón. Especialmente porque Marc y Yankee siempre han sido de los artistas que mas admiro y hoy en día que ya somos amigos puedo disfrutar este éxito como un logro en familia. Junto al resto del equipo que me ha dado la oportunidad. Me siento bendecida y feliz por todos los involucrados y agradecida eternamente de formar parte de algo que hizo historia”, dice ELENA ROSE.

Los Premios Latin Billboard Music serán transmitidos por Telemundo el jueves 23 de septiembre de 2021 desde el Watsco Center in Coral Gables, Florida.