Diego Damian, emigró a este país con una valija llena de sueños y esperanzas, para lograr “El Sueño Americano,” y lo logró!!

Por Rafael Viscarra

Diego Damian DJ Daddy & Company

Madison.- Diego Damian, es un inmigrante de Buenos Aires, Argentina, Sud América, vino a este país en busca del sueño americano y lo logró; pero sin antes haber empezado desde abajo para caminar siempre arriba con mucho sacrificio y perseverancia. Diego Damian se fijó ciertas metas y poco a poco con el correr de los años fue escalando hasta lograr alcanzar lo que a él le gustaba hacer, ser DJ y conductor de un trailer para recorrer los caminos de la Unión Americana y ser feliz el resto de su vida. !Querer es poder!

¿Su nombre completo y de donde es originario?

Mi nombre es Diego Damian nacido en Buenos Aires, Argentina, Sud America

Antes de empezar tu gran aventura de ser Electricista y de obtener tu ciudadanía, obtener tu licencia profesional de manejar trailers, de Juez de boda y de tener éxito con DJ Daddy & company y Celebrando eventos sociales en Madison, a qué te dedicabas , que hacías, dónde vivías cómo era tu mundo diario?



R. Cuando llegué a Madison desde Argentina, Buenos Aires, mi ciudad natal, a la edad de 20 años, empecé a trabajar en varios trabajos a la vez y estudiaba.

Soñaba con cumplir el sueño americano, de triunfar teniendo mi propio negocio. Creo que como a la mayoría de los recién llegados a una cultura e idioma diferente y sin experiencia todos tuvimos que pagar el derecho de piso haciendo los trabajos menos apreciados. Por ejemplo: lavaplatos, cocinero, roofing, metalúrgica, etc.

A pesar que lo ejercía por obligación y no por gusto, yo siempre soñaba con tener mi propio negocio y así poder vivir de algo que me encantara, siendo mi propio jefe para no vivir toda mi vida como empleado..

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de ser Electricista, de lograr tu ciudadanía,de obtener licencia especial de manejar trailers, de Juez de Boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. Creo que al venir de una familia humilde y saber en carne propia lo que es la necesidad, es una válvula de inspiración y una buena motivación. También quería hacer sentir orgullosa a mi madre, demostrarle que su gran esfuerzo y sacrificio valió la pena, que no fue en vano. Mi mamá y mi hija fueron el motor principal para no rendirme y no quería defraudarles. Su cariño y afecto que me brindaban era suficiente para mantenerme activo y enfocado hacia mis metas.

En la actualidad tengo una hija que tiene 12 años, ella es mi compañera de aventuras, vive conmigo tiempo completo y es una de mis grandes motivaciones para seguir superándome.

Diego Damian y su hija Lucyana Stella

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R. Poder decidirte a concretar cualquier sueño, proyecto o emprendimiento no es nada fácil, siempre existe el miedo al fracaso, el perder económicamente tus ahorros y todo el tiempo invertido es un desafío.

Recuerdo cuando le comenté a un amigo y a mi hermano que iba a hacer el sacrificio de vender mi auto deportivo para invertirlo en un humilde equipo de Dj, se burlaron y me tildaron de loco.

Pero al poco tiempo empecé a tener éxito y ver resultados positivos y seguí adelante con mi loco sueño, creo que el demostrarles de que estaban equivocados, fue un gran impulso para mi

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animó y orientó para ser Electricista, de lograr tu ciudadanía,de obtener licencia profesional de manejar trailers, Juez de boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. Mi madre y mi hija fueron mi primer y principal motor para salir adelante. Para levantar la cara, no mirar atrás y esforzarme en perseguir mis sueños, pero gracias a su aliento, a su inspiración, lo conseguí.

La verdad, no fue fácil. toque fondo varias veces por mis mismos errores, pero nunca me dí por vencido.

Hoy cada vez que la recuerdo, cosa que es frecuente, sonrió y digo: ‘¡gracias mamá!’. Ella me enseñó a ser lo que soy hoy y estoy orgulloso de ganarme la vida con los hobbies que amo pero también, de haber triunfado exitosamente..

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de ser Electricista, de lograr tu ciudadanía,de obtener licencia profesional de manejar trailers, de Juez de boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. Creo que todos como Latinos alguna vez fuimos discriminados directa o indirectamente, por nuestro color, origen o nuestro acento al hablar inglés, etc.

Por ejemplo en la Escuela de manejo para obtener la Licencia CDL me advirtieron que tendría que ser Ciudadano para poder registrarme, respondí que según yo tenía entendido, cualquier residente podía inscribirse, cuando les pregunté ¿por qué razón? respondieron que los Latinos usualmente somos los primeros en fallar las pruebas por la barrera del idioma.

Diego Damian y sus colegas árbitros de la Liga Latina

¿ A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R. MIS OBSTÁCULOS: creo que el mayor es nuestra mente porque nuestros pensamientos a veces suelen ser nuestro peor enemigo y otros pequeños tropiezos de la vida que te hacen ser más fuerte. En el transcurso del camino puedes medir lo mucho que puedes resistir ante tu lucha siempre habrá dos caminos; te rindes o continuas…si continuas aprendes a superarte a ti mismo.

Agradezco a mi hermano mayor, quien es como un padre para mi y mis pocos amigos que siempre estuvieron cada vez que necesité ayuda de cualquier tipo.

¿Cuál fue tu MIEDO o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de ser Electricista, de lograr tu ciudadanía,de obtener licencia profesional de manejar trailers, de Juez de Boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. El miedo al fracaso. Aunque los errores son lecciones de la vida y aprendemos a través de ellos. Yo los llamaría “tropiezos” y eliminaría la palabra “fracaso”. Solemos tropezar una y otra vez con la misma piedra… eso es humano. Pero cada adversidad nos prepara para el éxito.

¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura de ser Electricista, de lograr tu ciudadanía,de obtener licencia profesional CDL de manejar trailers, de juez de boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. En algún momento me encontré trabajando 7 días a la la semana sin necesidad de hacerlo,

Trabajaba 50 horas de lunes a viernes, iba a la escuela 3 veces por semana en las noches (cursaba electricidad), sábados de Dj usualmente unas 12 horas mínimas y domingos de árbitro de fútbol 12 horas, creo que al disfrutar tanto lo que hacía no me había dado cuenta lo mucho que trabajaba..

Pero por pedido de mi hija tuve que dejar el fútbol, aunque me apasiona y le dediqué a esa profesión 20 años de mi vida, debí tomar una decisión para poder disfrutar más tiempo en familia.

¿Cómo te preparaste para el examen final para ser Electricista, de lograr tu ciudadanía, obtener licencia especial de manejar trailers, de Juez de Boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin? ¿Cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? En qué consiste? ¿Cuenta en detalles el proceso de preparación y estudio y la práctica para el mismo? ¿Cómo te sentías cuando pasaste los exámenes finales?

R. El haberme inscrito a los 40 años a la escuela de manejo full time por tantas semanas fue un gran reto y desafío personal, toda mi vida soñé con obtener la licencia CDL de chofer profesional y pensé es ahora o nunca. Tuve que renunciar a mi trabajo regular de Electricista para inscribirme a la escuela de manejo para asistir tiempo completo.

Aunque en la escuela no tuvieron fe en mi por ser latino yo no quería fallar y aunque se me hizo difícil tanto los exámenes teóricos en DMV como el examen de manejo, pude obtener orgullosamente la Licencia A standar y con honores.Gracias a eso el dueño de la escuela me ofreció una posición como instructor bilingüe también me daría una beca de $15000 para obtener la licencia de maquinaria pesada (Heavy Equipment) pero, no la acepté. preferí la libertad de trabajar por mi propia cuenta en mi propio negocio..

Diego Damian celebrando una boda

¿Cómo te sentiste cuando te entregan tus certificados de aprobación como Electricista, como ciudadano americano,de licencia profesional de manejar trailers, de Juez de Boda bilingüe. Y como te sientes de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

Describe todos los detalles de lo que sentiste y aún más importante todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices ¿Gratitud? ¿Nostalgia del viaje que llegaste a realizar? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R. Mi historia no es muy diferente de las demás, como cualquier inmigrante venía por solo unos años a juntar dinero y volver, cosa que nunca sucederá.

Con una valija repleta solo de sueños y esperanzas.

La sensación de que tanto trabajo, esfuerzo y dedicación finalmente dieron sus frutos es increíble y mientras más logros obtienes, más ambiciones y metas nuevas nacen. Estoy orgulloso de mí mismo y con más ganas de seguir cumpliendo metas.

Por suerte hoy en día puedo disfrutar de mis logros personales, trabajando menos duro y dándome el gusto de viajar cada vez que puedo.

¿Cuál fue el último obstáculo que tuviste que enfrentar después de ser electricista, de ser ciudadano americano,de obtener licencia especial de manejar trailers, de Juez de Boda bilingüe y de tener éxito como DJ Daddy D celebrando eventos sociales en Madison, Wisconsin?

R. Uno de los obstáculos fue el que al buscar trabajo de chofer, la mayoría de las compañías requieren por lo menos 2 años de experiencia, por suerte gracias a mis notas, pude conseguir una compañía que confió en mí y me dio la oportunidad de comenzar.

¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos) ¿Cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener tantos éxitos como emigrante Latino a este país? Cómo te sientes tener todos estos nuevos conocimientos y aún más importante esta nueva sabiduría que solamente la vida puede enseñarnos?

:

R. Uno de mis hobbies es jugar billar, desde pequeño me escapaba de mi casa para poder jugar y aquí jugué con un equipo Latino en la liga americana de billar, conseguimos varios campeonatos en primer lugar por varios años consecutivos, así también logré el reconocimiento como MVP de la temporada y clasificar para jugar el State tournament de billar.

Tengo varios trofeos de campeón en Volleyball recreacional y como mejor árbitro del año.

Creo que soy un multi usos, mi mamá me decía siempre que hombre de mucho oficio, pobre seguro.

Creo que tanto mi familia como mis amigos están orgullosos de mis pequeños logros

Según me diagnosticaron soy un poco autodidacta.

Pero en realidad solo trato de hacer lo mejor que puedo de cada hobby o cosa que me gusta sin competir con nadie, solo conmigo mismo.

Lucyana Stella junto a su padre Diego Damian

¿Cuáles son los requisitos para obtener tantos éxitos personales como inmigrante Latino a este país? ¿Vocación?

R. Creo que solo tenemos que creer en nosotros mismos, tener confianza y autoestima elevada, debemos abrir nuestra mente analizando y poniéndonos metas a corto y largo plazo.

nunca perder el objetivo. Nadie dice que sea fácil pero si nos enfocamos y luchamos por lograr nuestro sueño podemos lograrlo. ( El universo conspira para que podamos lograrlo.)

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R. Mi trabajo full time es de contratista manejando camiones de carga regional y los fines de semanas en DJ Daddy D & Company y Juez de boda bilingüe, mi emprendimiento en diferentes eventos privados, soy juez de boda bilingüe Certificado por la corte de Wisconsin, Dj de Bodas, Quince Años, presentador, trabajamos junto al Distrito escolar, Policía local y diferentes organizaciones sin fines de lucro, por suerte en poco tiempo llevamos mucho éxito.

¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R. Uno de mis primeros trabajos fue de Árbitro de fútbol en las ligas Latinas y Americanas de Madison que desarrolle por 20 años, trato de apoyar y auspiciar a los árbitros y algunos equipos de fútbol Latinos patrocinarlos con camisetas para sus equipos, al ser Juez de boda varias parejas quisieron casarse en la intimidad de mi hogar y/o vamos al lugar elegidos por ell@s. con DJ Daddy D’ colaboró en diferentes organizaciones sin fines de lucro, también DJ colaboramos en conjunto con la Policía local, distrito escolar de Madison. hago Proms y Homecomings, festejo como DJ las independencias de diferentes países ej: Ecuador, Perú, México, Bolivia, etc. y organizador del Argentina Fest por varios años y muchas veces también apoyamos a nuestra comunidad, durante eventos particulares cuando necesitan recaudar fondos para sus seres queridos que pasan por un momento difícil.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta sin claudicar?

R. Puedes trabajar 40 años como empleado o 40 años como dueño de tu propio negocio o emprendimiento, la elección es tuya, tú decides cómo quieres vivir la vida.

En mi humilde opinión; Traten siempre de mejorar, evolucionar y vivir de lo que te encanta hacer,. Nada es imposible, a veces necesitamos ser un poco ambicioso y no conformista, pero no te olvides de disfrutar la vida, trabaja inteligentemente y mírate hacia donde quieres estar de aquí a 2, 3, o 5 años y verás hasta donde has llegado. Convierte tu hobby en tu profesión, así nunca sentirás que estás trabajando. El cielo es el límite.