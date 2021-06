Dominicana Lourdes Shanjani, heroína, madre y trabajadora esencial de salud en Dane County

Nuevo liderazgo en Madison en el campo de salud

Lourdes Shanjani

Madison, Wisconsin.- Lourdes Shanjani, es de Santo Domingo, República Dominicana, vive en Estados Unidos casi 15 años, trabaja para Public Health Madison & Dane County, como Coordinadora Bilingüe de Educación en Salud. Durante la pandemia, ha estado muy involucrada en la educación apropiada sobre el COVID-19 y la vacuna para la comunidad Latina y otras comunidades de color.

Datos biográficos

Nombre: Lourdes Shanjani

Lugar de nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana

Cuántos años vive en los Estados Unidos: Casi 15 años

La organización donde usted trabaja

Nombre: Public Health Madison & Dane County

Dirección: 210 Martin Luther King Jr. Boulevard. Madison, WI 53703

Horario: Lunes a Viernes de 7:45 a.m. a 4:30 p.m.

Website: www.publichealthmdc.com

Redes sociales:

facebook.com/publichealthmdc

instagram.com/publichealthmdc

twitter.com/PublicHealthMDC

Lourdes Shanjani, en el Capitolio de Madison, Wisconsin

Descripción de su trabajo con la organización donde trabaja

¿Cual es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

Actualmente soy Coordinadora Bilingüe de Educación en Salud. En este rol me encargo de proporcionar liderazgo en desarrollar, implementar y evaluar programas y servicios de educación en salud para cumplir con las prioridades del bienestar de la comunidad basados en procesos de salud pública. Durante la pandemia, he estado muy involucrada en lo que es desarrollar mensajes culturalmente relevante y recursos de educacion apropiados sobre el COVID-19 y la vacuna para la comunidad latina y otras comunidades de color.

¿Cómo encontraste este trabajo?

Me enteré de esta posición a través de una ex-compañera de trabajo, ella compartió la oportunidad de trabajo en su página de LinkedIn.

¿Cuál ha sido tu carrera hasta ahora, estudios, etc?

Recibí mi título de Doctora en Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tengo una Maestría en Ciencias de la Salud con una doble concentración en Salud Pública y Educación en Salud de la Universidad Touro Worldwide, California. Soy bicultural, bilingüe en inglés/español. También tengo una certificación como facilitadora del programa de Primeros Auxilios para la Salud Mental en inglés y español.

¿Qué hacías antes de trabajar para esta organización?

Antes de unirme al equipo de Salud Pública de Madison y el Condado de Dane, estaba trabajando para otro departamento de salud en el Condado de Lake, IL. ahí estaba liderando un exitoso programa de educación en salud mental para la comunidad.

Queremos conocer su experiencia laboral.

Mi experiencia profesional se extiende a proveer servicios de salud de manera directa, diseñar y administrar programas de salud, así como también recaudación de fondos para el beneficio de comunidades diversas. Tengo mas de una década de experiencia trabajando con diferentes poblaciones incluyendo comunidades desatendidas. En ese sentido he trabajado en el sistema de salud de la República Dominicana y en organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los inmigrantes y Departamentos de salud pública en los Estados Unidos. Siento una gran pasión por mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación y la prevención con un enfoque en el área de la salud mental. Soy una fiel creyente del balance entre la vida personal y laboral.

¿Cómo nació en vosotros el espíritu obrero/a?

A mis padres le debo mi pasión por estudiar y amor por el trabajo comunitario. Ellos han sido esenciales en fomentar esos valores y apoyarme para que pudiera completar mis metas educativas. También han sabido modelar con el ejemplo lo que es la dedicación, disciplina y arduo trabajo que implica para alcanzar nuestros sueños y dejar una huella positiva en la sociedad.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

Me encanta mi trabajo en Salud Pública. La organización tiene una gran cultura de trabajo enfocada en la equidad. Mis compañeras de equipo son fenomenales y cada una aportamos una perspectiva única. Entre nosotras existe mucha admiración y respeto por el trabajo que realizamos.

¿Cómo te sientes con la organización, qué logros alcanzaste con la organización?

Siento que mi trabajo en el Departamento de Salud Pública tiene un impacto positivo en la salud de la comunidad en general pero principalmente la latina. Debido a mi posición puedo navegar espacios donde tengo la oportunidad de traer un punto de vista diferente y centrar las necesidades de nuestra comunidad. Me fascina mi trabajo ya que siento que se alinea perfectamente con mi meta a largo plazo en la vida.

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Tengo muchas cosas por la cual me siento agradecida y que me motivan cada día. Pero definitivamente creo que mi razón principal son mis hijos. Tengo un hijo de casi 20 años de edad y dos niñas de 9 y 8 años. Ellos me han brindado la maravillosa oportunidad de experimentar el amor incondicional y son mi completa razón de ser.

Cuando necesita orientación o asesoramiento, ¿dónde lo encuentra?

Soy muy afortunada de contar con el apoyo de mi esposo. El me ayuda a encontrar fortaleza y siempre me da sabios consejos. Mis padres y mis hermanos también son parte de ese círculo de apoyo. También me gusta tomar tiempo para reflexionar y leer sobre temas que me ayudan a mantenerme actualizada y me sirven de guía.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar para esta organización?

La cultura de trabajo de la organización enfocada en la equidad y el cuidado personal para evitar desgaste profesional. El salario y los beneficios son excelentes.

¿Cuál es el reto más grande trabajando para esta organización en general o específicamente trabajando directamente con la comunidad Latina?

El reto más grande es la necesidad de más miembros de la comunidad latina en posiciones de liderazgo.

¿Tienes trabajos disponibles ahora?

El Condado de Dane y la Ciudad de Madison tienen oportunidades de trabajo disponibles con regularidad.

¿Qué tipo de salario?

Los salarios varían dependiendo de la posición

Beneficios?

Excelentes beneficios de cobertura de salud, entre otros, para personas que trabajan a tiempo completo.

¿Dónde puede solicitar? ¿Y con quién?

Las personas interesadas pueden aplicar en www.governmentjobs.com/careers/countyofdane



Preguntas adicionales

¿Cuál es su contacto más directo con la comunidad latina?

Pues a nivel personal, ya que soy latina. Pero también como parte de la comunidad, adicional a mi trabajo, estoy muy involucrada en actividades y grupos que nos beneficien.



¿De dónde es su familia?

Mi familia es originaria de la República Dominicana. Una vez establecida aquí en los Estados Unidos he tenido la oportunidad de formar una familia multicultural con mi esposo que es originario de Irán.



¿Qué oportunidades tienen los latinos de formar parte de la organización?

Creo que muchas. Actualmente hay un enfoque en las experiencias únicas que podemos aportar. El hecho de que a veces podemos comunicarnos en dos idiomas también es una gran ventaja. Yo animaría a cualquier persona interesada a trabajar en nuestra organización a mantenerse atentos a las diferentes oportunidades que se abren con frecuencia y que apliquen.

¿Cuál es tu mensaje para la comunidad Latina?



Los latinos nos caracterizamos por generalmente ser personas muy trabajadoras. Mi consejo es que continuemos buscando las oportunidades para crecer de manera personal y profesional. La información es esencial pero lo más importante es que venga de fuentes confiables. A los jóvenes que sepan apreciar los esfuerzos y sacrificios que sus padres han hecho para darles una mejor vida. Que los valoren y se los retribuya.

Yo siento que me encuentro en un excelente punto de mi vida. Con un trabajo estable que me da satisfacción personal y económica pero ha sido a base de arduo trabajo y perseverancia. Si yo pude, tu también puedes!