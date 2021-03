Dra. Ángela Salas es la nueva Decana Académica de Edgewood College

La Comunidad News Online

Dra. Ángela Salas, Ph.D.

Madison.(3/23/21) Edgewood College se complace en anunciar el nombramiento de Ángela Salas, Ph.D., para el puesto de Vicepresidenta de Asuntos Académicos / Decana Académica.

La Dra. Salas se desempeñó más recientemente como Rector y Vicepresidente de Asuntos Académicos en la Universidad Estatal de Framingham en Massachusetts. Comenzó su carrera como profesora asistente de inglés en Adrian College, en Adrian, Michigan. Desde allí, se desempeñó como profesora asociada de idiomas y literatura en Clarke University en Dubuque, Iowa.

La Dra. Salas avanzó en su carrera administrativa en la Indiana University Southeast, donde se desempeñó como vicerrectora adjunta de Asuntos Académicos y luego como vicerrectora asociada de Asuntos Académicos. Antes de esos puestos, fue ascendida a profesora titular y fue la directora fundadora del Programa de Honores del Sureste de la Universidad de Indiana. Fue becaria distinguida en residencia en la conferencia “Furious Flower” de la Universidad James Madison, recibió el Premio a la Enseñanza Distinguida del Sureste de la Universidad de Indiana y ha sido admitida en la Academia de la Facultad de Excelencia en la Enseñanza de la Universidad de Indiana. Miembro desde hace mucho tiempo del National Collegiate Honors Council, se desempeñó como Tesorera de la organización en 2014. Se ha desempeñado como enlace de su campus con la Comisión de Aprendizaje Superior, ha apoyado los esfuerzos de acreditación de Hanover College y ha sido revisora ​​de pares para National Collegiate Honors Council desde 2008. Salas es autor de 15 artículos revisados ​​por pares y capítulos de libros, así como del libro “Flashback Through the Heart: The Poetry of Yusef Komunyakaa (Susquehanna University Press).

La carrera de la Dra. Salas comenzó como estudiante universitaria de primera generación, obteniendo su licenciatura en inglés con honores de Ursinus College, en Collegeville, Penn. Continuó sus estudios en la Universidad de Nebraska-Kearney, obteniendo la Maestría en Artes en Inglés. Obtuvo su Ph.D. en inglés en la Universidad de Nebraska-Lincoln.

“Dr. Salas tiene una amplia y sustancial experiencia como miembro de la facultad y como administradora. Ella está lista para trabajar con nuestra facultad no sólo para promover nuestro legado de excelencia, sino también para dar forma al futuro de esta comunidad de estudiantes. ” Dijo Andrew Manion, Presidente de Edgewood College.

“Me siento honrada”, dijo la Dra. Salas, “de unirme a una institución con una influencia tan profunda sobre sus estudiantes y su futuro. Espero poder ayudar a promover la misión y la visión de Edgewood College de su mejor yo. “

La Dra. Salas comenzó a trabajar en Edgewood College el 30 de noviembre de 2020.

Acerca de Edgewood College

Ubicado en Madison, Wis., Edgewood College es un colegio católico de artes liberales en la tradición dominicana. Atendemos aproximadamente a 2,000 estudiantes de pregrado y posgrado. El Colegio ofrece más de 40 programas académicos y profesionales, que incluyen maestrías en negocios, educación y enfermería, y doctorados en liderazgo educativo y práctica de enfermería. Para obtener más información sobre Edgewood College, visite www.edgewood.edu, o llame a Ed Taylor en Marketing y Comunicaciones Estratégicas al 608-663-2333.