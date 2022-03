 Dreamers of Wisconsin ofrece dos becas de $10,000 para estudiantes indocumentados￼

La Comunidad News Online

Cristhabel Martinez

Madison.- En nuestra redacción hemos recibido un comunicado de prensa de Cristhabel Martinez, ejecutiva de Dreamers of Wisconsin, relativo a dos becas de $10,000 a favor de estudiantes indocumentados de Wisconsin: “Mi nombre es Cristhabel Martinez y soy la directora ejecutiva de Dreamers of Wisconsin, la primera organización sin fines de lucro en Wisconsin cuya misión principal es abogar por los estudiantes indocumentados que buscan educación superior. Me comunico con la esperanza de que pueda compartir información sobre los recursos de nuestra organización, incluida la beca de este año, con estudiantes, familias o colegas a quienes podamos ser útiles.”

“Este año, Dreamers of Wisconsin está otorgando dos becas de $10,000 a dos estudiantes indocumentados que cursan estudios superiores en Wisconsin. Encuentre la información sobre becas de Dreamers of Wisconsin a continuación o visite nuestro sitio web www.dreamersofwisconsin.com para obtener más información. Por favor, no dude en comunicarse con cualquier pregunta.”

“La beca Dreamers of Wisconsin ya está abierta y acepta solicitudes. Reconocemos las barreras únicas que enfrentan aquellos que son indocumentados, beneficiarios de DACA y TPS en nuestro estado. Estas becas existen para apoyar a los estudiantes indocumentados que cursan estudios superiores en el estado de Wisconsin y estamos otorgando dos becas de $10,000 a dos estudiantes este año. La fecha límite de solicitud de beca es el 15 de marzo. Nuestra solicitud se encuentra en nuestra página de inicio en www.dreamersofwisconsin.com.”

Requisitos de la beca:

· Los solicitantes deben ser indocumentados/con DACA/titular de TPS.

· No se requiere un mínimo de GPA. Las solicitudes se revisarán de manera integral.

· Los solicitantes deben proporcionar una transcripción académica oficial o no oficial.

· Los solicitantes deben presentar prueba de inscripción (estudiantes que continúan) o prueba de admisión (estudiante de primer año entrante) para la institución de Wisconsin de dos o cuatro años a la que asistirán en el otoño de 2022.

· Los solicitantes deben proporcionar dos cartas de recomendación firmadas.

· Una carta de recomendación de alguien que pueda hablar de sus logros académicos (por ejemplo, un maestro, consejero, asesor, etc.).

· Una carta de recomendación de alguien que pueda hablar de sus habilidades de liderazgo, ética de trabajo y carácter general (por ejemplo, un maestro, consejero, mentor, miembro de la comunidad.”