El altar del Día de los Muertos dedicado a los que murieron en manos de ICE

La Comunidad News Online

Foto parcial del Altar del día de los Muertos y los asistentes al evento

Madison.- El martes 26 de octubre, en horas de la tarde, en el sector norte del Capitolio, la agrupación Midwest Mujeres (MWM), junto con otras organizaciones, armaron el altar comunitario del Día de los Muertos dedicado a los que murieron en manos de ICE. Y, además, para exigir que el Partido Demócrata cumpla con su promesa de una ciudadanía para todos, ahora o nunca.

En el mismo lugar se llevó a efecto el mitin de dos horas en el que participaron líderes comunitarios, entre ellos Larissa Johana, Nindik Figuerredo y otros de Voces de la Frontera, filial Madison; para hacer escuchar su voz de reclamo y protesta contra ICE y el incumplimiento de la promesa que hicieron los demócratas de aprobar una nueva ley de reforma migratoria en favor de más de 11 millones de trabajadores indocumentados “esenciales” ,que ahora se encuentran en las sombras por décadas sin embargo de pagar impuestos al igual que los ciudadanos americanos.

Larissa Johana

Se transcribe a continuación la entrevista a Larissa Johana, una de las organizadoras del evento, textual: “Hoy estamos aquí en este mitin para pedir justicia para todos los indocumentados que sufren y son perseguidos hasta perder sus vidas en manos de ICE. El altar del Dia de los Muertos que han preparado los voluntarios no solamente es para honrar a los que perdieron su vida; sino es una fecha perfecta para pedir reforma migratoria que está a punto de ser votada por el Congreso este 31 de octubre,”

“Esta es una tierra que ha sido despojada a los indígenas por los europeos. Esta tradición del Día de los Muertos es de la época precolonial; por eso hoy nos reunimos aquí como indígenas, como personas humanas. Obama nos promete reforma migratoria votamos por él y nada. Biden y Harris vinieron a Wisconsin prometiéndonos cara a cara una nueva ley de reforma migratoria para más de 11 millones de trabajadores esenciales en los primeros 100 días de su gobierno, votamos por ellos, ya pasaron más de 100 días y aun no tenemos esa reforma migratoria.” “La oportunidad está en la mesa pero aún no tenemos el apoyo que ellos nos prometieron. Estamos esperando casi un año, tienen mayoría y poder en el congreso, en el senado la presidencia, entonces no hay excusas para que la reforma migratoria no pase este año. No podemos esperar más tiempo.

“La comunidad de trabajadores ha sufrido mucho con la pandemia y nos ha dejado muchos muertos. Los que han trabajado durante la pandemia fueron los indocumentados y no han recibido ninguna ayuda de los fondos de estímulo de parte del gobierno, no obstante que ellos también pagan impuestos.. Esto es una injusticia para los que están aportando por este país. Este país fue fundado y construido por inmigrantes y ahora ellos nos dan la espalda, nos están fallando por eso estamos protestando en las puertas de las oficinas de los demócratas aquí en el Capitolio, porque estamos cansados, el tiempo se nos está acabando, tenemos solamente unos cuantos días hasta el domingo 31 de octubre, ya tenemos que tener esa reforma migratoria, ya no podemos seguir creyendo en las promesas falsas desde la administración Obama.”

Hayley Archer, local Attorney activist

Nuestra comunidad es esencial para la economía de este país, los inmigrantes son bienvenidos aquí y están aquí para quedarse. ICE ha causado un gran daño a nuestras comunidades a través de deportaciones y la muerte de muchos en la frontera. Por eso pedimos la abolición de Inmigracion ahora (ABOLICIÓN DE ICE NOW), dijo en el mitin Hayley Archer, Abogada activista de la comunidad.

Pancarta que dice: Abolición de ICE

En esta narrativa los representante de Voces de la Frontera también – dijeron – que en Wisconsin los trabajadores esenciales no tienen licencia de conducir ni documentos de identificación como en otros estados y, por consiguiente, condenan esta falta de moralidad y exigen que se les brinde reparación y reconocimiento a sus familias, que constituye más de 80 % de la fuerza laboral en la industria láctea y otras industrias esenciales durante y después de la pandemia.

En definitiva, exigen que este año 2021 los demócratas actúen y cumplan las promesas de un camino hacia la ciudadanía para todos los trabajadores esenciales que trabajaron y siguen trabajando durante la pandemia. De no ser así habrá consecuencias en las próximas elecciones parciales y generales contra ellos.Más vale que cumplan. Así es como se expresaron los oradores que tomaron la palabra en el mitin del último martes de esta semana.