El Centro Católico Multicultural Celebra 75o Aniversario y Auspicia el 10o Anual Radiothon Recaudación de Fondos

Este año el Centro Católico Multicultural (CMC – también conocido como Centro Guadalupe) ha entrado en su 75º año de fomentar unidad multicultural y servir a nuestros hermanos y hermanas necesitados a través de programas como la comida caliente gratis, clases de Inglés como Segundo Idioma, despensa de comida y de productos de higiene personal, asistencia con la búsqueda de empleo, y más. El 2021 también demarca el 10º año de colaborar con la radio La Movida para recaudar fondos para el CMC a través del Radiothon.

“Este año es súper especial porque es el 10º aniversario y también porque con la pandemia, hay un montón de necesidad,” dijo Lupita Montoto de radio La Movida. “Muchas personas están tentando de mantener su empleo o aún perder a un ser querido con enfermedad de COVID-19. Tener una oportunidad de celebrar, aun durante estos tiempos duros, es muy importante.”

Todos los fondos que recaudan durante el Radiothon van directamente para ayudar a las personas necesitadas con servicios del CMC, incluyendo servicios legales de inmigración para clientes como Ambrocio. Sus padres trajeron a Ambrocio de México a los EE.UU. cuando era niño. Cuando era adolescente, solicitó el programa DACA para poder trabajar y asistir legalmente a la escuela. Después de casarse con su esposa Anabel y tener dos hijos, buscó residencia permanente para logra una situación más estable en los EE.UU.

El programa de servicios legales de inmigración del CMC trabajó con Ambrocio por más de un año para preparar y entregar su solitud para su residencia permanente. Después de que su solicitud demoró varios meses debido a atrasos causados por la pandemia, de repente recibió una noticia que tenía una cita para su entrevista en Ciudad Juarez, México el 4 de julio de ese año… lo que en ese momento eran sólo dos semanas de anticipación. Después de tomarlo desprevenido, Ambrocio sí llegó seguramente a la ciudad y esperaba su entrevista.

Gracias al programa de servicios legales de inmigración del CMC, la solicitud de Ambrocio era completo y correcto. Los papeles fueron aceptados y ¡Ambrocio pasó su entrevista sin problema! El 9 de julio, Ambrocio cruzó la frontera de nuevo hacia los EE.UU. con visa. Apenas un mes después, la tarjeta verde para residencia permanente de Ambrocio llegó por correo.

“Es una gran paz mental saber que él puede quedarse aquí para siempre,” dijo esposa Anabel. “Nuestra familia ahora está completa. No hay que temer que alguien tocará nuestra puerta y se lo lleven. No hay que preocuparnos que DACA va a acabar y él perderá su trabajo. ¡Ahora es un residente permanente, en el futuro será ciudadano y puede lograr sus sueños!”

Anabel y Ambrocio estaban emocionados de enterarse sobre el Radiothon recaudación de fondos para ayudar a más familias como la suya a través de servicios de inmigración y otros servicios del CMC.

“Es muy bonito apoyar mantener a las familias juntas. Si las personas pueden donar y brindar su apoyo es una buena causa. Estamos tan agradecidos por todo lo que el CMC ha hecho para nosotros,” dijo Anabel.

Debido a la pandemia, el Radiothon primeramente tomará lugar virtualmente. Se puede participar sintonizando la trasmisión de La Movida o buscando nuestros videos en vivo desde Facebook Live en la página Facebook del CMC durante todo el día. Se puede hacer una donación por internet, llamando durante el Radiothon, o donando desde el coche en el estacionamiento del CMC (1862 Beld St, Madison) de 4:00 a 6:00pm para recibir una cena gratis de tamales. El evento presentará una ceremonia a las 4:30 en honor de Monseñor Ken Fiedler, nuestro querido líder de la parroquia Nuestra Señora de la Paz y del CMC, quien falleció en agosto. El Obispo Donald Hying celebrará la Misa Guadalupana en español a las 3:00pm, disponible en vivo a través del internet o radio La Movida. Los participantes gozarán de la actuación del Ballet Folklórico de Carlos y Sonia Avila y música por Angela Puerta, Clare Norelle, Sandra Rybacheck.

“Durante todos estos años de colaborar con el CMC para el Radiothon, nosotros [en La Movida] hemos podido ayudar a miles de personas que necesitan ayuda. Queremos continuar haciendo esto, queremos seguir viendo más familias que tengan éxito debido a la ayuda que reciben en el CMC,” dijo Lupita Montoto. “Esperamos que este año muchas más organizaciones y personas puedan involucrarse en esto para que el CMC pueda continuar proveyendo servicios cuando más se necesiten.”

Todos están bienvenidos a participar en cualquier parte de este evento multicultural. Juntos, podemos honrar el pasado y construir un futuro más esperanzador. Para saber más sobre el Radiothon o brindar su apoyo, por favor visite:

El CMC ofrece su profundo agradecimiento a los siguientes negocios que donaron al Radiothon: Patrocinadores Máximos – All of Us, First Weber Foundation, Hawks Quindel, KEE Architecture, Park Bank | Patrocinadores Mayores – Dane County Credit Union, J&K Security Solutions, Krantz Electric, La Penca, Quartz, Ripple Management | Patrocinadores de la Comunidad – Catholic Charities, Econoprint, Eastbridge Law Group, Lotfi Legal, Taquería El Jalapeño, Alvarado Real Estate Group

Para más información ponerse en contacto con Laura Green en el CMC: 608-441-1180, laura@cmcmadison.org