El condado de Dane ayer tuvo un número récord de casos de COVID-19

El número de casos positivos de COVID-19 del condado de Dane para el 5 de septiembre es 147, es el número más alto de casos en un solo día desde el comienzo de la pandemia. Anteriormente, el número más alto de casos en un solo día fue de 141 el 30 de junio.

Coronavirus COVID-19

“Con la incorporación de tantos estudiantes en nuestra comunidad y más pruebas en el campus de UW-Madison, esperábamos un aumento en los casos, pero no queremos que esta tendencia se convierta en una tendencia,” dijo Janel Heinrich, Directora de Salud Pública de Madison & Dane County.

De estos casos, al menos la mitad eran estudiantes y/o personal de UW-Madison. Esto incluye a las personas evaluadas en el campus. No incluye a todos los estudiantes que podrían haber sido evaluados en sitios de prueba fuera del campus. En tal caso, este número aumentará a medida que los rastreadores de contactos completen las entrevistas.

“UW-Madison es parte de la comunidad de Madison y tiene un impacto en todos nosotros”, dijo el alcalde de la ciudad de Madison, Rhodes-Conway. “Ayer, el 82% de los casos positivos evaluados por UW eran estudiantes que vivían fuera del campus. La realidad es que los estudiantes no están confinados al campus; viajan fuera del campus para trabajar, ser voluntarios, hacer diligencias, visitar a parientes cercanos y explorar las atracciones del área. Necesitamos que todos tomen precauciones para ayudar a mantener segura nuestra comunidad. “

Public Health Madison & Dane County pide que todos en la comunidad:

· Eviten las reuniones. Evitar las reuniones limita la posibilidad de que el virus se propague. Casi 4 de cada 10 personas que dan positivo en la prueba dicen que se reunieron con personas con las que no viven.

· Usen máscaras. Se requieren máscaras en interiores, y la recomendación en exteriores es usar máscara siempre que esté cerca de otras personas.

“Nuestro éxito como comunidad en la lucha contra el COVID-19 depende de nuestras acciones colectivas. La cantidad de casos asociados con la UW es una preocupación, aunque el virus también se está propagando a otras partes de la comunidad. Pedimos que todos sigan las órdenes y recomendaciones de salud pública, y esto es especialmente importante a medida que nos acercamos a un fin de semana festivo,” dijo Heinrich.

“La gente quiere volver a sus rutinas, pero esta pandemia no tiene nada de rutinario”, dijo Parisi, ejecutiva del condado de Dane. “En el condado de Dane, más de 6,000 personas han tenido COVID-19 y Wisconsin ha tenido más de 80,000 casos. Este virus puede causar efectos debilitantes a largo plazo que no se comprenden bien. Asumir que puede contraer el virus y “simplemente lo superará” es una apuesta peligrosa. Tenemos el poder de detener este incremento de casos; no desaparecerá por sí solo. “

Los trabajadores de contactos continúan realizando un seguimiento de todas las personas de la comunidad diagnosticadas con COVID-19 para prevenir la propagación del virus. Este esfuerzo requiere una cantidad significativa de tiempo y recursos del personal, que actualmente suman alrededor de 115 empleados en el condado, que trabajan tanto en Salud Pública (71 empleados) como en Servicios de Salud Universitarios (44 empleados).

Salud Pública seguirá trabajando de cerca con UW-Madison y otros socios comunitarios para monitorear COVID-19 en la comunidad.