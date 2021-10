El condado de Dane otorga $105,000 para los beneficiarios de subvenciones de 2021

La Comunidad News Online

Joe Parisi

Madison.- Siete agencias locales han sido seleccionadas para recibir las subvenciones 2021 Partners in Equity (PIE) de Tamara D. Grigsby Office of Equity and Inclusion, Racial Equity and Social Justice (RESJ), anunció hoy el ejecutivo del condado de Dane, Joe Parisi. Las subvenciones están destinadas a abordar las desigualdades raciales sistémicas en el sistema de justicia penal.

“El condado de Dane está comprometido a asociarse con organizaciones locales para ayudar a abordar las desigualdades raciales en las comunidades de color”, dijo el ejecutivo del condado de Dane, Joe Parisi. “Felicitaciones a los beneficiarios de este año de la subvención Partners in Equity — Racial Equity and Social Justice. Sus esfuerzos destacan que, al asociarnos juntos, podemos trabajar para garantizar oportunidades para todos en nuestra comunidad.”

“La Junta Asesora de Equidad e Inclusión felicita a los siete beneficiarios de la subvención Partners in Equity. Aplaudimos su servicio a la comunidad mediante la implementación de soluciones a problemas sistémicos arraigados en la desigualdad racial y la exclusión, ” dijo Greg Jones, presidente asesor de la Oficina de Equidad e Inclusión. “La Junta está lista para apoyar todos los planes de acción propuestos aprobados para 2021”.

Los beneficiarios de la subvención 2021 PIE-RESJ incluyen:

100 hombres negros – Programa de pasantías del Proyecto SOAR – $ 20,000

Boys and Girls Club – Liderazgo juvenil para el cambio social (YLFSC) – $ 14,900

Conexiones culturales – Club Express – $ 10,000

Midwest Mujeres Collective – Programa piloto Be Bold and Network – $ 10,000

Rape Crisis Center – Educación y divulgación de mujeres multiculturales: Grupos de apoyo comunitarios negros y latinos – $ 15,000

Simpson Street Free Press – $ 15,000

YWCA Inc. y Warner Park Community Recreation Center – $ 20,100

Para obtener más información sobre la Oficina de Equidad e Inclusión y su misión, visite: https://oei-exec.countyofdane.com/.