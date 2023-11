El Desafío Heroico de Baltazar de Anda: Triunfando en el Iron Man y Elevando la Voz Latina en Wisconsin

La Emocionante Travesía de un Atleta que Inspira a Superar Obstáculos y Promueve la Diversidad en el Deporte

Baltazar de Anda, un símbolo de fuerza y perseverancia en la comunidad latina de Madison, se embarca en su quinto Iron Man, no solo como una búsqueda atlética, sino como un símbolo de representación para su comunidad en el escenario internacional.

“Participar en estas competencias y, de alguna manera, representar a mi comunidad latina en Madison es un honor”, compartió Baltazar de Anda en una entrevista exclusiva con La Comunidad News ONLINE.

Al reflexionar sobre los desafíos previos al Iron Man, Baltazar de Anda destacó la dificultad que supuso un aumento de 30 libras desde su última competencia. “Hoy peso 195 libras comparado con las 165 libras del septiembre pasado. El peso adicional hizo que el entrenamiento fuera significativamente más difícil”, admitió. Equilibrar esto con un año ocupado en la Academia Latina, donde se lograron hitos significativos, dificultó el entrenamiento. “Mi mente a menudo jugaba trucos, diciéndome que no podía hacer el Iron Man porque tenía sobrepeso, pero logré superar esas dudas y perseverar en mi entrenamiento”.

Para Baltazar de Anda, el Iron Man tiene un significado más profundo, entrelazando su herencia latina y valores culturales en su intenso régimen de entrenamiento. “Dedico estas competencias a mi comunidad, especialmente a la comunidad indocumentada bajo asedio por muchas políticas de este país. El Iron Man en Arizona es especialmente especial porque hace 23 años crucé la frontera entre México y Estados Unidos por Sonoyta. Es un recordatorio de mis raíces y cómo llegué a este país”.

Al ser preguntado sobre el impacto potencial de su desempeño en la comunidad latina de Wisconsin, Baltazar de Anda enfatizó la importancia de la diversidad en el deporte. “Es un logro. No hay muchos latinos en Madison haciendo esto, por lo que promover la diversidad en el deporte es crucial. No hago esto porque soy un superatleta; lo hago para desafiarme y seguir creciendo como persona”.

El apoyo inquebrantable de su comunidad sigue siendo una fuerza impulsora en el viaje de Baltazar de Anda. “Mi comunidad me ha apoyado increíblemente. Estoy completamente agradecido con la junta directiva y el personal de la Academia Latina, quienes me brindaron esta oportunidad. También estoy profundamente agradecido por mi esposo, Mark, cuyo apoyo inquebrantable hace esto posible. Agradezco a todos los que me han apoyado de diversas maneras para llegar a este punto. Ser parte del equipo Madison Multisport y contar con el entrenador Steve ha sido fundamental en mi progreso”.

La participación de Baltazar de Anda sirve de inspiración para los jóvenes latinos en Wisconsin, instándolos a perseguir aspiraciones similares y superar sus límites. “Es una oportunidad que me encantaría que más jóvenes siguieran. Participar en el Iron Man es difícil, pero es una excelente oportunidad para aprender a nadar, andar en bicicleta y correr”.

Reflexionando sobre la importancia del apoyo familiar y comunitario, Baltazar de Anda enfatizó: “Sin mi familia y el apoyo de la comunidad, no podría hacer esto. Su apoyo significa todo para mí”.

Con la preparación mental siendo el eje central de este exigente evento, Baltazar de Anda compartió su enfoque. “Se dice que es más un desafío mental que físico. Trabajo en mis objetivos, visualizo la carrera y me preparo para posibles contratiempos. Sobre todo, mi familia, estudiantes de la Academia Latina y la comunidad indocumentada están presentes durante todo este viaje, impulsándome hacia la línea de meta”.

Para concluir, Baltazar de Anda comparte un mensaje poderoso con los lectores de La Comunidad News y la comunidad latina de Wisconsin sobre la importancia del deporte y el logro personal. “No es necesario hacer un Iron Man para hacer ejercicio. Es crucial mantenerse saludable y activo. Y si llegas a aumentar 30 libras como yo, sigue adelante. El ejercicio no es solo para los delgados; nosotros, los ‘más pesados’, también tenemos la oportunidad de ejercitarnos y avanzar”.

El viaje de Baltazar de Anda encarna la resiliencia, la determinación y un espíritu que trasciende la mera destreza física, inspirando a una comunidad a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades.